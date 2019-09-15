Как ЦРУ готовило голубей-шпионов для СССР

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption США считали, что операции с участием голубей-разведчиков осуществимы

ЦРУ раскрыло детали своей программы по использованию голубей в разведывательных целях в годы холодной войны. Рассекреченные документы описывают, как голубей обучали для выполнения тайных миссий, связанных с фотографированием закрытых объектов в Советском Союзе. Летали ли голуби-шпионы над СССР, пока остается секретом.

В ЦРУ предполагали, что голуби могут помочь в сборе необходимой американской разведке информации. Планировалось, что голуби, оснащенные фотокамерами, пролетят над определенными объектами в СССР, а камеры в автоматическом режиме сделают необходимые снимки.

Из обнародованных документов также можно узнать, что американская разведка хотела использовать не только голубей, но ворон - чтобы те сбрасывали подслушивающие устройства на подоконники. А дельфинов готовили к выполнению секретных заданий под водой.

В ЦРУ считали, что животные и птицы могут выполнять уникальные задания во время секретных операций.

В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, есть музей, к сожалению, закрытый для широкой публики. Среди прослушивающих устройств и шпионских гаджетов там есть кое-что необычное - макет голубя с прикрепленной к нему камерой.

О том, что британская разведка использовала голубей во время Второй мировой войны, известно. А вот информация об аналогичной программе ЦРУ рассекречена только сейчас.

В 1970-е операция получила название Tacana и предполагала использование голубей с крошечными камерами для фотосъемки в автоматическом режиме, показывают опубликованные документы.

Предполагалась использовать способность голубей - их можно выпустить куда-то, где они никогда раньше не бывали, и все равно птицы найдут обратный путь, даже если окажутся за сотни километров. Голубиная почта работает тысячи лет, а голуби-разведчики появились в годы Первой мировой войны.

Правообладатель иллюстрации Pen and Sword Books Image caption Голуби издавна использовались для передачи сообщений в военное время

Во время Второй мировой войны малоизвестное подразделение британской разведки MI14(d) управляло секретной голубиной службой. Птиц в специальных ящиках на парашютах сбрасывали над оккупированной территорией Европы. Более тысячи голубей вернулись домой с информацией, в том числе о местах запуска ракет "Фау-1" и немецких радиолокационных станциях.

На основе одного сообщения, отправленного голубиной почтой бельгийским участником движения Сопротивления Джозефом Раскиным, был написан 12-страничный доклад, направленный непосредственно Уинстону Черчиллю.

После войны специальный подкомитет в составе Объединенного разведывательного комитета Великобритании рассматривал возможность использования голубей в целях разведки в годы холодной войны. Однако британцы в основном отказались от проведения таких операций, тогда как в ЦРУ решили более детально изучить возможности голубиной разведки.

Операция Tacana была логичным продолжением работы, проделанной американской разведкой в 1960-х годах, когда США изучали возможность использования животных для сбора информации на территории противника.

Согласно рассекреченным документам, ЦРУ обучало ворон доставлять на подоконники и забирать с подоконников небольшие объекты весом до 40 граммов.

Красный лазерный луч использовался для того, чтобы указать птице цель, а специальная лампа давала сигнал птице о необходимости возвращаться обратно. Известно, что ЦРУ удалось забросить с помощью птицы подслушивающее устройство на окно одного из зданий в Европе, однако аудиозапись с устройства получить не удалось.

ЦРУ также рассматривало вопрос, могут ли перелетные птицы переносить специальные устройства с датчиками, которые бы помогли США установить, проводил ли СССР испытания химического оружия. Согласно документам, также изучалась возможность управления собакой на расстоянии с помощью электрической стимуляции мозга. Хотя многие детали до сих пор остаются засекреченными.

В 2001 году были рассекречены данные о проекте Аcoustic Kitty ("Акустическая кошечка"), в рамках которого изучалась возможность размещения подслушивающих устройств внутри кошки. В рамках исследования в ушной канал был имплантирован радиопередатчик, однако в ходе испытаний кошка не смогла добыть необходимую информацию, проект сочли непрактичным и закрыли.

В 1960-х годы ЦРУ, согласно рассекреченным данным, изучало возможность использования дельфинов для "проникновения в гавань". Наиболее сложным оказался момент передачи контроля над ними от дрессировщика к полевому агенту разведки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ВМС США использовали дельфинов в операциях по разминированию

В Ки-Уэст (штат Флорида) сотрудники ЦРУ изучали возможность использования бутылконосых дельфинов (афалинов) для переноски датчиков для поиска советских атомных подводных лодок и возможных следов радиоактивного или биологического оружия.

Дельфинов также хотели обучить доставлять небольшой груз на движущийся корабль - и забирать этот груз.

На три программы, предполагающие использование животных в целях разведки, к 1967 году США потратили более 600 тысяч долларов.

Но к середине 1970 года разведка США убедилась, что наиболее эффективным в целях разведки будет использование голубей. И с этого времени США начали проводить эксперименты. Один из тестовых полетов голубей-разведчиков проходил в районе тюрьмы, другой - над судоремонтной верфью.

Камера, которой оснащали птицу, стоила 2 тыс. долларов и весила 35 граммов, вес крепления - менее 5 граммов. Почти половина снимков, которые принесли птицы, оказались хорошего качества. На снимках можно было детально рассмотреть гуляющих у верфи людей и припаркованные там машины.

Эксперты убедились, что качество снимков, которое приносили голуби, оказалось гораздо выше, чем качество снимков спутников-шпионов того времени. Однако была одна проблема: а что если кто-то из простых жителей наткнется на такого голубя с фотоаппаратом? Для объяснения такого невероятного случая была придумана правдоподобная легенда.

Image caption Сколько операций было проведено с помощью голубей? И какую информацию удалось им собрать? Пока это секретная информация

Предполагаемая миссия заключалась в том, чтобы голуби использовались против приоритетных разведывательных целей в пределах Советского Союза.

Согласно рассекреченным документам, птиц планировалось тайно доставить в Москву. ЦРУ рассматривало множество вариантов того, как выпустить голубей - в том числе из дыры в полу припаркованного автомобиля. Или на ходу - из бокового окна машины.

Птиц должны были выпустить за несколько километров от цели, они должны были возвращаться в определенное место, которое их научили считать домом.

Одной из целью должна была стать верфь в Ленинграде, где строились самые передовые советские подводные лодки. Об этом свидетельствует служебная записка, составленная в сентябре 1976 года.

На этом этапе, когда была составлена записка, США считали, что операция с участием голубей-разведчиков осуществима. Что было дальше, неизвестно, потому что более поздние документы остаются засекреченными.

Сколько операций с участием голубей-разведчиков ЦРУ удалось провести? И какую информацию удалось собрать птицам? Пока это секрет.