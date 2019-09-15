Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одни из ворот сверхсекретной базы в штате Невада, известной как "Зона 51"

В округе Линкольн, на юге американского штата Невада, находятся два неприметных городка - Рэйчел и Хайко. Их общее население - всего 173 человека. Вокруг - бескрайняя унылая полупустыня и пыльные дороги. Казалось бы, ничего интересного здесь происходить не может и не должно.

Но оба захолустных поселения находятся поблизости от сверхсекретной базы ВВС США, которую обычно называют "Зоной 51". Люди, верящие в существование инопланетных цивилизаций, убеждены, что именно тут и проходят тайные исследования разумных существ, попавших на Землю из космоса.

Начиная с 19 сентября десятки тысяч человек намерены прибыть в эти два крошечных городка на сразу два фестиваля - Alienstock и Storm Area 51 Basecamp.

В отличие от обычных фестивалей, на организацию этих не понадобились месяцы или даже годы. Все началось с шутки в "Фейсбуке" четыре месяца назад.

Затеявший это предприятие шутник теперь говорит, что как минимум один из готовящихся фестивалей может привести к гуманитарной катастрофе.

В июне 20-летний калифорнийский студент Мэтти Робертс ради забавы создал в "Фейсбуке" мероприятие, предложив всем желающим вместе взять штурмом "Зону 51", так как никакая система охраны не сможет остановить большую толпу народа.

В своем достаточно игривом посте он также написал, что, прорвавшись на территорию базы, все могут сами обнаружить образцы инопланетных технологий, а может быть, даже и самих пришельцев.

Через несколько дней его шуткам вирусным образом стала расходиться по всему миру, привлекая все новых участников.

"Я разместил этот пост в "Фейсбуке" около двух ночи 27 июня, - сказал Робертс в интервью Би-би-си. - Это была невинная шутка, но неожиданно она привлекла к себе внимание множества людей".

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Мэтти Робертс не ожидал, что его шуточную затею подхватит такое множество людей

На данный момент более 3 миллионов человек сообщили, что намерены принять участие в нападении на базу 20 сентября. Еще полтора миллиона указали, что им это интересно. По словам Мэтти Робертса, немалая часть из них относится к этой затее вполне серьезно.

Один из объявивших о своем участии - 33-летний риэлтор из штата Огайо по имени Арт Фрасик, который в интервью Би-би-си сказал, что он и его товарищи твердо намерены проникнуть на территорию базы и найти там инопланетян.

"Я отправлюсь к "Зоне 51" потому, что она финансируется за счет наших налогов, и после того, как там в течение 70 лет от нас скрывали новые технологии, мы имеем право их увидеть", - написал он в "Фейсбуке".

Два гражданина Нидерландов - видеоблогер и его приятель - уже были задержаны в закрытой для посещения зоны, окружающей базу. Им удалось пройти около пяти километров. 20-летнему Тиесу Гранзиру и 21-летнему Говерту Свеепу были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на запрещенную территорию. Сами они говорят, что лишь хотели посмотреть, что там происходит.

Правообладатель иллюстрации Matty Roberts Image caption Мэтти Робертс в Неваде

Многие другие также обещают проникнуть на территорию базы, но насколько серьезны эти заявления, судить сложно.

Но ВВС США не видят тут шутки. Пресс-секретарь ВВС Лора Макэндрюз сказала Би-би-си, что любая попытка незаконно проникнуть на военный объект или полигон опасна для жизни.

Мэтти Робертс согласен с ее словами, и говорит, что не хочет чтобы кто-то пострадал. После того как его шутка в "Фейсбуке" приобрела вирусное распространение, к нему уже наведывались агенты ФБР, чтобы выяснить его намерения. Он убедил детективов, что не собирает бомбы и не занимается ничем предосудительным.

Но шутка уже вышла из-под контроля. ВВС США, а также власти округа Линкольн относятся к подобному развитию событий со всей серьезностью.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 20-летний Мэтти Робертс живет в Калифорнии

Оба фестиваля весьма проблематичны для местной полиции и общей инфраструктуры. Alienstock, который пройдет в отеле Little A'Le'Inn в Рейчел, и Storm Area 51 Basecamp, который будет базироваться в Центре изучения инопланетян в Хайко, уже получили разрешения провести свои мероприятия.

Но, готовясь к нашествию, район Линкольн уже подготовил необходимые документы для объявления чрезвычайного положения. Никому не известно, сколько именно людей приедет на оба фестиваля, но ожидается прибытие от пяти до 50 тысяч человек.

Сторонники различных конспирологических теорий, касающихся инопланетян, посещают район "Зоны 51" годами. База находится близ озер Грум-Лейк. Она была открыта в 1950-е годы, для испытаний самолета-разведчика Lockheed U-2.

Но, как говорит Гленн Кампбелл, давно изучающий всё, что связано с "Зоной 51", лишь к 1980-м годам ее стали ассоциировать с инопланетянами.

Тогда физик Боб Лазар, выступая на телестанции в Лас-Вегасе, неожиданно заявил в эфире, что его пригласили исследовать и попытаться воспроизвести технологии инопланетного летательного аппарата неподалеку от "Зоны 51".

"Сразу после этого заявления возникли тысячи конспирологических теорий", - говорит в интервью Би-би-си Анни Джейкобсон, написавшая исследование "Зоны 51".

Поскольку база остается засекреченной, никому не известно, что именно там происходит. По словам Джейкобсон, задача сотрудников базы - разрабатывать военную технологию быстрее и лучше, чем в любой другой стране. Но коль база строго засекречена, у многих возникают подозрения.

"База остается своего рода черным ящиком, в который никто посторонний не может проникнуть, и, соответственно, многие думают всё что угодно про ее работу", - говорит Гленн Кампбелл.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Зона 51" находится в 48 километрах от местечка Рейчел

И, как продемонстрировала шутка Робертса в "Фейсбуке", конспирологически настроенных людей "Зона 51" привлекает как мух к меду.

Шериф округа Линкольн Керри Ли говорит, что даже если до этих мест доберется всего один процент от тех, кто заявил в "Фейсбуке" о своем намерении, то местные власти просто не смогут справиться с подобным наплывом народа.

По словам Керри Ли, в район направлены 150 полицейских и 300 медиков из других частей Невады. В округе площадью 27 тысяч квадратных километров, обычно работают лишь 26 полицейских.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Местную дорогу назвали в честь инопланетян

Он также добавляет, что те, кто попытается проникнуть на территорию базы, будут задержаны, и им грозит штраф в тысячу долларов. "Я бы посоветовал тем, кто хочет приехать посмотреть на "Зону 51", делать это на расстоянии", - говорит он.

Местным властям также помогают власти штата и федеральные агентства, в том числе и ФБР.

ФБР, по словам Керри Ли, собирает информацию о том, сколько именно людей могут приехать на оба фестиваля.

Если и в самом деле приедут около 50 тысяч человек, то население округа Линкольн, где живут всего лишь пять тысяч человек, за сутки увеличится в 10 раз.

Городки Рейчел и Хайко просто не смогут с этим справиться. Там всего несколько магазинов и одна гостиница. Там нет больницы или службы скорой помощи, нет достаточного числа туалетов или бензоколонок для того количества народа, а интернет-связь в лучшем случае едва работает, если работает вообще.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все номера в гостинице Little A'Le'Inn в Рейчел уже зарезервированы

Несколько дней назад Мэтти Робертс полностью разорвал отношения с организаторами фестиваля.

"Из-за отсутствия инфраструктуры, из-за плохого планирования, отсутствия оценки степени риска и из-за полного игнорирования вопроса безопасности ожидающихся не менее 10 тысяч человек, Alienstock следует отменить", - написал он на сайте фестиваля.

Франк ДиМадджио, бывший организатор Alienstock, разделяет эту точку зрения. Он считает, что фестиваль следует отменить до того, как это не стало, по его словам, крупнейшей гуманитарной катастрофой в истории южной Невады.

Владелица гостиницы Little A'Le'Inn Конни Уэст заверяет, что фестиваль Alienstock не будет отменен. По ее словам, она уже заплатила за обеспечение безопасности, за передвижные туалеты, а также организовала присутствие медиков. Кроме того, на фестиваль приедут 20 музыкальных групп и двое комиков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конни Уэст говорит, что фестиваль состоится, несмотря ни на что

Когда телерепортер спросил ее, сожалеет ли она о чем-либо, Конни Уэст расплакалась, и сказала: "Что бы ни произошло, я не уже могу ничего остановить".

Организаторы второго двухдневного фестиваля, на который прибудут люди, убежденные в существовании инопланетян, "специалисты" по НЛО, и, конечно музыканты, выглядят более спокойными.

Их фестиваль пройдет в Центре изучения инопланетян в Хайко.

Организатор фестиваля Storm Area 51 Basecamp Кит Райт сказал Би-би-си, что они могут принять около пяти тысяч человек.

Билеты на один день фестиваля стоят 51 доллар каждый, в эту цену входят парковка, две бутылки воды и ваучер для еды на 10 долларов. Жить люди могут в палатках (50 долларов в сутки), или же в автофургонах (150 долларов в сутки).

Правообладатель иллюстрации Alien Research Center Image caption Basecamp Area 51 в местечке Хайко

Райт говорит, что в распоряжении организаторов достаточно места для палаток; вопросы водоснабжения, электричества и туалетов также уже решены

Но он также добавляет, что риск катастрофического развития событий высок.

Все теперь ожидают, что же произойдет на самом деле. Мэтти Робертс говорит, что пока он не испытывает сожалений. Все, кто приедет на фестивали, сделают это по собственной воле, говорит он.

"Я сделал все что мог, пытаясь убедить людей не делать этого", -заключает Робертс.