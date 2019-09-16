Как живут люди в замках? Три истории хранителей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крикетный матч у подножия замка

Многие туристы наверняка этим летом посетили замок-другой в качестве местной достопримечательности. А каково это - владеть замком, жить в нем или работать?

Три хранителя замка рассказывают свои истории.

Замок Бамборо. Как ухаживать за памятником?

Франсис Уотсон-Армстронг владеет замком, но терпеть не может в этом признаваться.

"Это звучит шикарно - сказать, что у меня есть замок, но по сути я просто за ним присматриваю, - говорит 54-летний владелец. - Просто смотрю, чтобы он не развалился".

Его замок Бамборо с мощными каменными стенами величественно возвышается на прибрежных дюнах Нортумберленда, графства на севере Англии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Франсис Уотсон-Армстронг вырос в замке Бамборо, а сейчас живет на ферме неподалеку

Самая старая его часть относится к периоду завоевания Англии норманнами, начавшегося в 1066 году, а к моменту, когда в 1894-м его приобрел промышленник и предок Франсиса Уильям Армстронг, замок находился в плачевном состоянии.

Уильям Армстронг перестроил большую его часть, и древнее сооружение стало домом для его семьи.

"Это большая ответственность - ухаживать за одной из наиболее знаковых достопримечательностей Британии, но мне это нравится", - признается Франсис.

Он любит вспоминать свое детство, прошедшее в стенах замка.

"Это было классно. Здесь жили и другие дети моего возраста, и мы, бывало, всех взрослых терроризировали: носились повсюду, запускали катапульту и тому подобное", - вспоминает владелец.

В 22 года он стал официальным смотрителем замка вместе со своей матерью, а после ее смерти в 1999 году - единоличным его хранителем.

В 2001-м он переехал на соседнюю ферму, однако в замке по-прежнему живут: там располагаются 12 отдельных квартир-апартаментов. Замок также является туристической достопримечательностью, принимая 160 тысяч посетителей в год, и популярным местом проведения свадеб.

Уход за замком - это полноценная работа для команды из пяти человек, и она никогда не кончается. Но Франсис Уотсон-Армстронг намерен сохранить за своей семьей право на владение замком.

"Я сделаю все, чтобы он не попал в руки общественной организации", - говорит хозяин.

"На его уход и ремонт требуются тысячи фунтов в год, но уж лучше я сам буду здесь всем заниматься, чем позволю это делать кому-то со стороны, кто здесь никогда не жил и его не знает", - признается Уотсон-Армстронг.

Ему помогает его 29-летний сын Уильям, который хочет привлечь больше туристов и сделать посещение замка более увлекательным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Семья Франсиса также владеет архипелагом Фарн у берегов Нортумберленда и поместьем викторианской эпохи Крэгсайд-хаус

Со стороны кажется немножко страшноватым жить в старинном здании, где полно винтовых лестниц, узких коридоров и темных закоулков, но так ли это на самом деле?

"Много привидений мне не попадалось, но вот когда я тут один... В узком проходе рядом с апартаментами моей мамы я слышал, как кто-то убегал, а я точно был тогда трезв", - смеется Франсис.

"Немножко не по себе, когда за окном буря, а ты тут в одиночестве; тогда просто залезаешь под одеяло, и все. Так что, думаю, если тут и есть какие-то привидения, то они вполне дружелюбные", - говорит хозяин замка Бамборо.

Замок Сайзер и его "потусторонние голоса"

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Семья Генри Хорниолд-Стрикленда живет в замке Сайзер в графстве Камбрия почти 800 лет. Поколения его предков за прошедшие века несколько "обкромсали и перестроили" замок, так что, как признается Генри, история его семьи теперь тесно переплетена с этим хаотичным строением.

Но на самом деле он им не владеет.

В 1950-е, когда фермерские угодья перестали приносить прибыль, а также из-за высокого имущественного налога, дед Генри решил передать замок и все его земли National Trust - организации по охране исторических памятников и живописных мест Великобритании. Но было выставлено условие: семье Хорниолд-Стрикленд будет позволено здесь жить, и спустя 70 лет этот договор по-прежнему действует.

"Это уже юридически никого не обязывает, только морально, - говорит Генри. - National Trust может выкинуть нас отсюда в любой момент, но тот факт, что здесь проживают первоначальные владельцы замка, конечно, привлекателен для туристов. У нас не всегда простые отношения, потому что понятно, что National Trust хочет, чтобы все было, как в музее, но если ты здесь живешь семьей, то неизбежно хочешь всем пользоваться. Так что мы так и делаем, но бережно".

Правообладатель иллюстрации Henry Hornyold-Strickland Image caption Семья Генри Хорниолд-Стрикленда живет в замке Сайзер в графстве Камбрия почти 800 лет

В детстве Хорниолд-Стрикленд жил на юге Англии, наведываясь к своим бабушке и дедушке в замок, а переехал сюда, когда ему было 10 лет.

"Это было волшебно. Мы тут все изучали, везде играли и занимались всем, чем занимаются обычно мальчишки - что в голову взбредет: пуляли из лука стрелами с верхушки башни на землю. Наших бабушку с дедушкой раздражало, что мы тут все немножко опростили", - вспоминает хозяин замка.

Одним из развлечений, по его словам, было пугать гостей. За ширмами были спрятаны динамики, из которых вдруг начинал доноситься "потусторонние" голоса, что порой вызывало у гостей визг.

"Можно представить себе, что за гостеприимный народ мы были", - усмехается Хорниолд-Стрикленд. "Но мы этого больше не делаем", - поспешно добавляет он.

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Правда, он признает, что есть части замка, где по-настоящему чувствуешь страх, особенно по ночам.

"Проходишь через дверь в помещение, а внутри температура падает до 10 градусов и звуки всякие раздаются, а твое воображение подсказывает тебе, что это чьи-то шаги", - рассказывает Генри.

Тем не менее он надеется прожить в замке Сайзер как можно дольше, чтобы и его дети могли назвать его своим домом.

"Я чувствую, что принадлежу этому месту, в нем - вся история моей семьи, - говорит хозяин. - Сайзер не просто архитектурная жемчужина, но и потрясающее место для жизни".

Сент-Майклс-Маунт. Замок на приливном острове

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Всю свою жизнь Даррен Литтл живет на Сент-Майклс-Маунт - приливном острове рядом с побережьем графства Корнуолл. Его отец был тут управляющим, а мать - администратором по охране памятника и окружающей среды, а теперь и он работает тут садовником.

Когда-то здесь был монастырь, переделанный в замок, который теперь находится во владении организации National Trust, но сдан в наём на 999 лет лорду и леди Сент-Леван. Даррен Литтл, как и все прочие наемные работники - их около 30 человек, - живут в небольших домиках у бухты.

Правообладатель иллюстрации Mike Newman Image caption Даррен Литтл вырос на острове, а теперь работает садовником

Когда ему было 17 лет, Даррен на 10 лет уехал отсюда на "большую землю", но в 2000-м вернулся и занялся садоводством.

"У меня здесь было прекрасное детство, - вспоминает он. - Я очень любил это место, и мне хотелось сюда вернуться. Многие мои ровесники очень удивлялись тому, как мы тут на острове жили. Им тоже хотелось приехать и остаться на выходные".

Большая часть его детства прошла у воды или в воде - он купался, ловил рыбу или плавал на лодке вокруг острова.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На острове помимо замка есть две улочки

В школу ходить приходилось на большую землю, и каждый день всех детей с острова переправляли в местные школы - или в Маразайоне, или в Пензансе.

Если же стихия разгуливалась, то детей либо рано отправляли домой, либо разрешали остаться дома и работать самостоятельно на компьютере. Или же, в случае необходимости, переночевать у родственников на суше.

Правообладатель иллюстрации Mike Newman Image caption Остров Сент-Майклс-Маунт - магнит для туристов

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"Ты все время следишь за морем. Для проживающих на острове курсирует специальный автобус во время отлива, чтобы отвезти их в магазин или по делам, и у многих машины стоят на парковке в Маразайоне", - поясняет Даррен.

"На самом деле никаких ограничений у нас нет. Ты не можешь поставить спутниковую тарелку на крышу, но всегда есть другие пути, например, установить ее на чердаке. К нам в дома постоянно заглядывают туристы, но к этому привыкаешь, таковы уж особенности этого места. Мне кажется, многие удивляются, увидев, как мы тут сидим, чаи гоняем", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Mike Newman Image caption Насыпная дорога соединяет во время отлива остров с городом Маразайон

После того, как часы посещений заканчиваются и туристы покидают Сент-Майклс-Маунт, островитяне наслаждаются свободой.

"Мы часто собираемся все вместе, сидим у бухты, чай пьем или пиво, - говорит Даррен. - Но если хочешь ходить по вечеринкам или звать гостей, то с этим тут не разбежишься. Надо уметь получать удовольствие от этой уникальной возможности - жить в таком потрясающем месте".

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