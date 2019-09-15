Дроны бьют по ценам: подорожает ли бензин после атак в Саудовской Аравии?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Потребители вряд ли скоро увидят рост цен на бензин, говорят эксперты

Саудовская государственная компания Aramco - крупнейший в мире производитель нефти, обеспечивающий 10% мирового спроса. Это одна из самых прибыльных компаний в мире.

То, что атака дронов лишила ее половины добычи, а мир - 5% добываемой нефти, говорит об уязвимости саудовских нефтяных предприятий, и, если взглянуть шире, то об уязвимости ключевого элемента в глобальной энергетической инфраструктуре.

Месторождение в Хураисе обеспечивает примерно 1% мирового спроса на нефть, а НПЗ в Абкайке, крупнейшее предприятие компании, способно перерабатывать 7% мировых поставок.

Нападение дронов породило множество вопросов - почему столь богатая компания не смогла предотвратить нападение и может ли оно повториться?

Реакция рынка

Цена барреля нефти-сырца в минувшую пятницу находилась на уровне 60 долларов. Многие аналитики считают, что после атаки она может подняться до 80 долларов или выше из-за рефлекторной реакции трейдеров на нападение и на фоне недостатка информации о масштабе разрушений.

Даже если так и будет, не факт, что цена топлива на заправках поднимется пропорционально.

Когда в понедельник, в полночь по Гринвичу (три часа ночи по московскому времени) в Азии откроются торги, мы получим первое представление о том, как рынки перенесли информацию о масштабе разрушений и как это повлияло на цены. Почти три четверти добываемой Aramco нефти уходит в Азию.

Ели говорить о недавнем прошлом, то похожие события не влияли на цену нефти в долгосрочной перспективе.

Эксперт в области международной энергетики, профессор Ник Батлер объясняет: "Прямой эффект от атаки может быть недолгим. В последние два года рынок легко адаптировался к потере двух миллионов баррелей в день венесуэльской и иракской нефти по политическим причинам".

Региональные риски

Однако если эта атака приведет к обострению старых конфликтов в регионе, то цены могут взлететь, и надолго.

"Если перспектива ответного удара станет реальной, то любой подъем цен может продлиться долго, и риск экономической рецессии будет расти", - говорит профессор Батлер.

Глава отдела продуктовой стратегии Королевского банка Канады Хелима Крофт считает, что нападение дронов это переломный момент в накаляющемся региональном противостоянии с Ираном.

Добывающие и перерабатывающие предприятия, торговые пути и трубопроводы - любой объект может стать целью нападения в будущем.

Воздействие на потребителя

Пока очень рано говорить, столкнутся ли конечные потребители с последствиями роста цен.

В краткосрочной перспективе всё зависит от того, как долго цены будут оставаться на высоком уровне. Чтобы подъем цены нефти отразился на ценах на бензин, это должно продолжаться несколько недель.

Сейчас инвесторы пристально следят за ситуацией, ожидая новых заявлений от Aramco или реакции политиков на атаку.

В Британии цена литра бензина на 40% состоит из цены нефти, стоимости ее очистки и маржи продавца. Все остальное - налоги. Аналитики говорят, что рост цен на бензин маловероятен.

"Сейчас отмечается падение оптовых цен, которое только начало конвертироваться в понижение розничных", - говорит эксперт Саймон Уильямс из автостраховой компании RAC Limited. По его прогнозу, воздействие этих взрывов на розничную цену может оказаться минимальным.