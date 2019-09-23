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Отец Корюн (Аракелян) провел последние пятнадцать лет в монастырских стенах. Но после того, как в прошлом году он бросил вызов главе Армянской апостольской церкви (ААЦ), его жизнь превратилась в подобие шпионского триллера. Одни называют отцаКорюна надеждой на обновление церкви. Для других - он "духовный преступник", занятый антиканонической деятельностью и кощунством.

Сейчас монах живет на конспиративной квартире, общается по зашифрованным мессенджерам, проповедует в "Фейсбуке" и водит потрепанный внедорожник с тонированными стеклами.

Корюн возглавляет движение за отставку верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II, которого обвиняет в попрании священных канонов, ереси, а также нарушении обетов безбрачия и нестяжания.

За публичное выступление против главы церкви монах был лишен священного сана и обвинен в кощунстве и антиканонической деятельности.

Обвинения против католикоса не новы. Но только Корюн смог превратить одиночные выпады и критические высказывания в протестное движение с сотнями сторонников.

Би-би-си обратилась за комментарием в Первопрестольный Эчмиадзин (духовный центр ААЦ), но на момент выхода материала не получила ответа.

"Смелость - не мужское качество"

"Этот человек не стоит ни гроша, ни копейки. Он - никто," - сказал Корюн, когда католикос Гарегин II приехал в мятежный монастырь на переговоры.

"Пусть уезжает и извергает меня из сана. Я плевал на него", - заявил монах и разрешил своим сторонникам разблокировать дорогу для внедорожника, в который католикос смог попасть только при помощи полиции.

Первую проповедь с требованием отставки католикоса Корюн произнес в мае 2018 года. На тот момент он был настоятелем монастыря Святой Гаяне, одной из древнейших кафедр армянского христианства.

Вскоре, по словам монаха, за ним началась слежка. У ереванского офиса только что основанного движения дежурили машины с номерами, зарегистрированными в родном селе католикоса.

За 20 лет правления Гарегин II сосредоточил в своих руках немалую власть и ресурсы. И хотя духовенство, миряне и даже два патриарха ААЦ - иерусалимский и константинопольский - не раз обвиняли его в авторитаризме и увлечении материальными благами, он отбил все атаки.

Иерарх извергал несогласных из священного сана и присваивал себе все больше полномочий. Например, сейчас кандидатуры священников в любой точке мира утверждаются лично католикосом. Это нарушает порядок, устоявшийся веками.

Однако историк восточного христианства отец Иоанн (Гуайта), служащий в Русской православной церкви, считает итог 20-летнего правления Гарегина II более чем положительным в вопросах структурных преобразований.

"Католикос - очень талантливый управляющий в том, что касается строительства, именно организации церкви", - считает о. Иоанн.

Корюн с такой оценкой не согласен. Он возглавил митинги на улицах армянской столицы, потому что считает, что Гарегин совершил "духовный геноцид".

Шествия десятков, а иногда и сотен человек с песнопениями и хоругвями вызывали переполох на населенных хипстерами верандах ереванских кафе.

"Смелость - не мужское качество. Это христианское качество. Добрый пастырь не побоится пойти за своей овцой, чтобы спасти ее от волков", - сказал монах в интервью Би-би-си.

Крест вместо телевизора

По словам армянского журналиста Марка Григоряна, летом прошлого года за основанным Корюном движением "Новая Армения, новый патриарх" с любопытством следила вся страна.

Часть общества воспринимало митинги как занятное зрелище, но для большинства населения, по словам Григоряна, "движение внушало надежду на то, что изменения в светской сфере затронут и сферу церковную". Для кого-то участники шествий и вовсе казались "группой крикунов, которым все равно не удастся добиться своего", считает Григорян.

Католикос пытался договориться с восставшими. Но диалога не получилось. Вскоре Корюн был лишен сана и должности настоятеля монастыря. Официальная ААЦ теперь называет его Арменом Аракеляном, бывшим духовном лицом.

Сейчас монах живет на окраине Еревана в квартире, принадлежащей одной из пожилых прихожанок. Постсоветские интерьеры временного пристанища - диван, сервант с фотографиями, клеенка с цветами - были обновлены с помощью церковной утвари. Экран плазменного телевизора заслонил большой деревянный крест. Хрусталь на полках серванта потеснили иконы и хоругви.

Отец Корюн - небольшого роста, чуть полноватый мужчина 46 лет с длинной бородой и черными синяками под глазами. Не откормленный поп с советских карикатур, но и не исхудалый подвижник с образов. Он привык брать ответственность на себя - и привык также, что его слушают и его слова исполняют.

Корюн говорит, что продолжает совершать богослужебный цикл по монашескому уставу, а по выходным служит литургии в заброшенных церквях, каких в Армении немало.

Лишить сана по мобильнику

Третье воскресенье сентября должно было стать особым днем для Корюна. На тайной церемонии в одном из пустующих храмов он должен был получить сан архимандрита.

Монах, имеющий этот сан, может основывать монастыри и братства. Именно в формате братства духовенства монах видит будущую структуру, которая будет бороться за смену власти в ААЦ.

Правообладатель иллюстрации Mirzoyan Image caption Опальный архиепископ Тиран и отец Корюн служат литургию

Когда в воскресенье участники движения прибыли в первоначально оговоренное секретное место, там их уже ожидали священники и епископ официальной ААЦ. Машины Корюна и его сторонников сорвались с места и некоторое время заметали следы, заметив, что за ними следует внедорожник.

"Там хвост, записали номера?" - из джипа с отцом Корюном поступали указания автоколонне.

"Медленно за нами, не толпиться на перекрестках".

В конце концов колонна свернула на проселочную дорогу. "После перекрестка налево," последовала команда, а за ней утешающее - "там скоро асфальт".

Асфальт закончился через несколько метров. После получаса тряски по бездорожью кортеж остановился у средневекового монастырского комплекса Макеняц.

Дверь храма Пресвятой Богородицы оказалась заперта, а староста пропал. Один из послушников Корюна перекрестился, вставил в дверь ключ от другой церкви, повернул, и дверь распахнулась. Решительно исключая возможность совпадения замков, монахи вынесли вердикт: "чудо!"

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Воскресная литургия в горном монастыре - вызов для верхушки ААЦ. Если лишенные сана монахи рукополагают новое духовенство под носом у официальных иерархов, кризис очевиден.

Представители официальной ААЦ назвали службой "кощунством" и "духовным преступлением" и призвали правоохранительные органы разобраться в произошедшем.

Они признались, что заранее узнали о проведении церемонии и прибыли на место, чтобы ее сорвать, а также распорядились запереть все храмы в округе.

Тайную церемонию рукоположения в затерянном монастыре Макеняц можно посмотреть здесь

Службу провел заклятый враг католикоса - архиепископ Тиран (Кюрегян), лишенный сана в начале 2000-х после отказа уступить российскую кафедру родному брату Гарегина II. Представители официальной церкви с тех пор считают его мирянином по имени Казарос Кюрегян.

Иерарх продолжает считать себя правящим архиереем и утверждает, что епископского сана католикос попытался лишить его необычным способом - в телефонном разговоре. "По мобильному телефону можно заказать пиццу, но не лишить сана", - парировал Тиран.

Если стихийный союз иерарха из России и армянского монаха объясняется общими взглядами, то на человеческом уровне они представляют совсем разные эпохи и типажи церковных деятелей.

Корюн чувствует себя неловко, когда его фотографируют. А Тиран подходит к камере со словами "я в этих вещах разбираюсь" и начинает консультировать оператора. В 71 год опальный епископ имеет манеры вельможи, держится властно и свободно говорит на шести языках. Корюн - только на армянском.

Крестоносцы "Фейсбука"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крестный ход во время революции 2018 года в Ереване

Корюн говорит, что два главных решения в своей жизни - стать монахом и бросить вызов католикосу - он принимал одинаково легко, с уверенностью в своей правоте.

"Я не мог представить, что мы будем протестовать на улице - все остальное мог представить", - говорит монах.

Стать монахом Армен Аракелян решил довольно поздно - в 30 лет. Отслужив в армии и вернувшись в родной Варденис, он услышал об открытии факультета богословия в Ереванском университете. Отправился подавать документы, но опоздал. Декан посоветовал попробовать силы в семинарии. Там он и получил имя Корюна, приняв монашеский постриг.

К восстанию против католикоса монах готовился более прагматично. Он утверждает, что уже на семинарской скамье не соглашался со многими решениями иерарха, но выступление против власти при прежнем режиме считал слишком опасным. "Мы не могли [открыто] бороться в условиях диктатуры," - говорит Корюн.

Ситуация изменилась весной 2018 года. Восстание против руководства церкви монах начал, когда в Армении происходила смена режима, позже названная "революцией любви и солидарности".

Главным средством мобилизации той революции стал "Фейсбук". Страна узнавала свои планы на следующий день из постов оппозиционного депутата Никола Пашиняна, объявившего себя "народным кандидатом" на пост премьер-министра. Пашинян даже координировал планы своей команды через секретные чаты в "Фейсбуке", как рассказывал корреспонденту Би-би-си нынешний первый вице-премьер Тигран Авинян в интервью в те дни.

Следуя духу времени, мятежный монах и его соратники завели собственную страницу в "Фейсбуке". На ней они в основном размещают призывы к верующим (часто написанные сплошными заглавными буквами) и материалы против католикоса.

Сейчас у страницы "Новая Армения, новый патриарх" больше 9 тысяч подписчиков, а отец Корюн порой и сам пишет посты на странице движения, наученный молодым послушником из Москвы.

Во время нашей беседы iPhone 5s Корюна лежит на столе экраном вниз. Монах время от времени переворачивает телефон и поглядывает на экран. Опасаясь прослушки, Корюн предпочитает мобильной связи звонки по Signal - зашифрованному мессенджеру, который рекомендует использовать бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

В церковной среде есть мнение, что монахи не должны сидеть в интернете. "Согласен с этим!" - чуть не вскакивает отец Корюн. Но тут же оговаривается, что вынужден использовать телефон в интересах движения.

Причем здесь премьер Пашинян

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Во время революции Корюн сочувствовал Пашиняну и рассчитывал, что политик поучаствует в свержении католикоса.

Будущий премьер в свою бытность журналистом называл католикоса "разбойничьим атаманом", который "дает индульгенции" власти. В представлении монаха, премьер мог намекнуть Гарегину II на якобы имеющийся у него компромат или устроить опрос в интернете, который бы показал отсутствие поддержки у католикоса.

Корюн верил, что это может спровоцировать отставку главы ААЦ.

Поддержка монахом нового премьера породила обвинения в сговоре. Представители потерявшей власть Республиканской партии Армении, не получившей ни одного места на парламентских выборах в декабре, даже обвиняли Пашиняна в попустительстве "нападок на церковь".

По иронии, теперь именно позицией премьера Корюн объясняет отсутствие более массовой поддержки у его движения. Пока команда монаха набирала силы и вела тайные переговоры с епископами в системе, Пашинян успел провозгласить, что светская власть не должна вмешиваться в церковную жизнь. Монах считает, что таким образом Пашинян "устроил блокаду", и электорат премьера по большей части не поддержал движение за смену католикоса.

Депутат армянского парламента от правящей фракции подтвердил эту версию в разговоре с Би-би-си. Он говорил на условиях анонимности, сославшись на необходимость сохранять отношения с церковным руководством.

По словам депутата, он отрицательно относится "ко всем порочным явлениям", происходящим в церкви, и хотел бы, чтобы "государство повлияло". Парламентарий подтверждает, что в распоряжении правительства было достаточно неформальных рычагов, которые могли вызвать отставку главы ААЦ. Но новый премьер решил уважать разделение государства и религии, прописанное в конституции, и публично не критиковать церковных лидеров.

Со временем отношения Пашиняна и Гарегина II и вовсе наладились. Сейчас армянский лидер часто появляется на официальных мероприятиях вместе с католикосом, а тот пожертвовал 100 тыс. долларов в благотворительный фонд жены Пашиняна.

По мнению журналиста Марка Григоряна, какой бы ни была позиция правительства, к началу церковного движения протестная энергия в обществе, добившемся смены режима, уже сходила на нет. Внимание было приковано к заявленным новой властью реформам, борьбе с коррупцией и громким арестам.

"Бездуховные попы из Москвы"

Когда казалось, что поддержки ждать уже неоткуда, Корюну позвонили из России. Армянская община Удмуртии отчаялась найти выход из многолетнего конфликта с главой российской епархии, архиепископом Езрасом (родным братом католикоса) и попросила опального монаха приехать, чтобы покрестить детей из диаспоры.

Оказалось, что история Ижевска не уникальна. В открытом конфликте с архиепископом находятся части нескольких армянских общин в крупных городах России, а где-то вновь построенные храмы ААЦ пустуют.

Прихожане ижевского храма настолько впечатлились Корюном, что заявили, что больше не хотят иметь дел "с бездуховными попами Армянской церкви из Москвы". И это - новый шанс для опального движения.

15 сентября на литургии в затерянном храме опальные монахи заявили о создании братства Иоанна Крестителя, которое станет авангардом борьбы за смену власти в ААЦ.

Епископ Тиран и архимандрит Корюн планируют рукополагать новых священников и посылать их служить в бунтующие против официальной Армянской церкви приходы в России. Это может придать восстанию против католикоса новый импульс и привести новых сторонников. А сеть альтернативных приходов может перерасти в параллельную структуру внутри ААЦ.

"Такие эпизоды бывали в истории армянской церкви, сплошь и рядом. Были чуть ли не войны между разными течениями в церкви. Такие конфликты бывают в истории всех церквей. Критика церкви сама по себе может быть и полезной. Но где заканчивается полезная критика и начинается критиканство или даже раскол?" - отмечает отец Иоанн Гуайта.

Демократия и ортодоксия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отставка католикоса всех армян Гарегина II - главное требование движения и братства

По мнению отца Корюна, католикос попрал древние каноны церкви, отобрав у приходов право выбирать священников, у епархий - выбирать епископов, а у епископов - рукополагать священников.

Би-би-си отправила запрос с просьбой прокомментировать эти обвинения в Первопрестольный Эчмиадзин, но на момент выхода материала не получила ответа.

Гарегин II, как считает опальный монах, также нарушил монашеские обеты безбрачия и нестяжания, закрыл глаза на тайные семьи своих приближенных и их личное богатство, поддерживал светскую власть, которую монах считал "диктатурой", и препятствовал созданию монастырей и монашеских братств.

В частных разговорах эти претензии Корюна к Гарегину II разделяют многие в ААЦ.

Но не все взгляды Корюна одинаково популярны. Например, монах заново крестит своих новых прихожан, уже крещеных в РПЦ или Римско-католической церкви, и дает им новые имена. А курс Гарегина II на сближение с православными и католиками Корюн называет откровенной ересью.

Для многих армян по всему миру - в том числе в армянских общинах в России - походы в церкви православных или католиков не кажутся грехом.

Против Сороса, феминисток и прочих грешников

Image caption Некоторые приходы официальной ААЦ в России вынужденно пустовали годами. Теперь они устанавливают связи с церковной оппозицией

У общества много вопросов не только к католикосу, но и к Армянской церкви в целом. Например, многих удивляет позиция ААЦ по вопросу домашнего насилия. И в этом вопросе отец Корюн скорее согласен с официальными иерархами.

В интервью Би-би-си монах отверг наличие проблемы домашнего насилия в армянских семьях и необходимость ее решения на законодательном уровне. Он говорит, что Библия позволяет мужчине как главе семьи воспитывать жену и детей.

"От Адама и Евы нормально жили без этого…", - начал монах мысль и тут же поправил себя. - "Ну, не от Адама и Евы, но за 2000 лет христианства".

Корюн называет приоритетом восстановление древних канонов церкви, в том числе в личной жизни прихожан. В частности, он выразил возмущение тем, что в одном из европейских приходов ААЦ регентом хора служит гей. В самой Армении Корюн поддерживает принятие закона о запрете "гей-пропаганды", аналогичного российскому.

"Я осуждаю всё, что против Бога и церкви", - уточняет монах свой взгляд на однополые браки.

Он также критически оценивает деятельность американского финансиста и мецената Джорджа Сороса, чей фонд активно спонсирует общественные и правозащитные инициативы в Армении.

"Если Сорос поддерживает тех, кто борется с духовными и национальными ценностями, значит, он - приспешник сатаны", - говорит Корюн.

Но интерес Корюна к политике не ограничивается духовными скрепами. Например, монах поддерживает экологический протест против строительства золотодобывающей шахты возле горного курорта Джермук.

"Боль, что я не в монастыре"

Корюн считает, что многие священнослужители ААЦ поддерживают его, но открыто выступить боятся. По его словам, епископы знают, что в ответ на поддержку бунта католикос предаст огласке их собственные проступки. А рядовые священники боятся потерять стабильный источник заработка в стране с высоким уровнем безработицы.

Монах не держит зла на тех, кто боится его поддержать. Но он не скрывает разочарования, когда говорит об испугавшихся единомышленниках.

Оппоненты Корюна обвиняют его в том, что он просто хочет власти. Монах отвергает эти предположения. По его словам, если бы у него были амбиции стать католикосом, он бы сразу объявил себя претендентом.

По словам Корюна, в этой жизни он хочет быть только настоятелем монастыря. И лишь в случае необходимости - например, при отставке Гарегина II - он готов временно служить местоблюстителем католикоса до выборов нового главы ААЦ.

"Для меня боль, что я не в монастыре", - признается Корюн. Но он не сидит, лишь читая молитвы. Сейчас члены опального братства готовят следующие шаги - посвящение Корюна в епископы и отправка своих священников в мятежные российские приходы.

По мысли монаха, параллельная структура - временная мера, даже если она затянется на десятилетия. Он уверен, что если на следующих выборах будет избран достойный первоиерарх, тот первым делом примет обратно всех изверженных священников - и единство церкви будет восстановлено.

Но соратники монаха уверены, что именно из Корюна получится идеальный предстоятель церкви.

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