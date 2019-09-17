Почему Иран и Саудовская Аравия стали заклятыми врагами

Правообладатель иллюстрации Reuters/EPA Image caption Иранский Аятолла Хаменеи и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман представляют две ветви ислама

Саудовская Аравия и Иран снова на ножах. Они уже давно считают друг друга противниками, но в последнее время ситуация стала гораздо более напряженной. И вот почему.

Почему Саудовская Аравия и Иран не могут найти общий язык?

Саудовская Аравия и Иран - два могущественных соседа - ведут борьбу за превосходство в регионе.

Религиозные противоречия лишь обостряют их противостояние, которому не один десяток лет. Страны привержены двум разным течениям в исламе - Иран преимущественно состоит из шиитов, а Саудовская Аравия считается одним из лидеров суннитского ислама.

Суть религиозных разногласий становится понятна, если взглянуть на карту Ближнего Востока, где большинство населения - сунниты или шииты. Многие из них считают Саудовскую Аравию или Иран своим духовным ориентиром.

Саудовская Аравия, на территории которой зародился ислам, исторически считала себя лидером исламского мира.

Но в 1979 году в Иране произошла исламская революция, в результате которой в регионе появилось теократическое государство, главной целью которого стал экспорт этой модели в другие страны.

Отношения между Саудовской Аравией и Ираном обострились особенно сильно в последние 15 лет.

В 2003 году коалиция во главе с США свергла лидера Ирака Саддама Хусейна - араба-суннита и одного из главных врагов Ирана. В результате в Ираке не стало противовеса влиянию Ирана, которое с того времени неуклонно растет.

Перенесемся в 2011 год, когда прокатилась волна протестов, получивших название "Арабская весна" и ставших причиной политической нестабильности в регионе. Иран и Саудовская Аравия воспользовались этими протестами для продвижения своего влияния, в частности, в Сирии, Бахрейне и Йемене. Это еще больше усилило взаимное недоверие.

Оппоненты Ирана утверждают, что Тегеран стремится стать ведущей силой в регионе, чтобы получить контроль над территорией, простирающейся от Ирана до Средиземного моря.

Почему ситуация внезапно ухудшилась?

Стратегическое противоборство усиливается, потому что Иран по многим показателям побеждает в региональной борьбе.

В Сирии благодаря поддержке Ирана (и России) президенту Башару Асаду удалось подавить большую часть сил оппозиции, которую поддерживает Саудовская Аравия.

Саудовцы отчаянно пытаются сдерживать растущее влияние Ирана. Милитаристский авантюризм молодого и импульсивного наследного принца Мохаммеда бин Салмана, фактического руководителя государства, усугубляет региональную напряженность.

Он ведет войну с повстанцами из соседнего Йемена и частично делает это, чтобы свести там на нет предполагаемое влияние Ирана. Однако спустя три года эта авантюра требует слишком много средств.

Тем временем в Ливане, как считают многие обозреватели, саудовцы вынуждают премьер-министра уйти в отставку, чтобы дестабилизировать страну, в которой поддерживаемая Ираном шиитская группировка "Хезболла" играет ведущую роль в политике и контролирует вооруженные силы.

Есть и внешние игроки. Саудовской Аравии придала уверенности поддержка администрации Дональда Трампа, а Израиль, который считает Иран смертельной угрозой, в каком-то смысле поддерживает усилия саудовцев по сдерживанию Ирана.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Саудовской Аравии придала уверенности поддержка администрации Дональда Трампа

Израиль опасается, что силы контролируемых Ираном боевиков в Сирии приблизятся к границе страны.

Израиль и Саудовская Аравия активнее всех выступали против международного соглашения 2015 года по ограничению ядерной программы Ирана. Они утверждали, что требуемых мер недостаточно, и Ирану при необходимости удастся получить ядерное оружие.

Кто с кем дружит в регионе?

Стратегическая карта Ближнего Востока демонстрирует разделение суннитов и шиитов.

Среди союзников Саудовской Аравии можно выделить суннитские страны - ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, а также Египет и Иорданию.

Союзником Ирана является правительство Сирии. В вооруженном противостоянии поддерживаемые Ираном группировки шиитов, в том числе группировка "Хезболла", сыграли значительную роль в борьбе с силами оппозиции, преимущественно суннитами.

Иракское правительство, состоящее в основном из шиитов, также является близким союзником Ирана.

При этом, как ни парадоксально, оно поддерживает тесные связи с Вашингтоном, который оказывает Ираку помощь в борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство" (организация запрещена в России).

Эквивалент холодной войны

Во многом это региональный эквивалент холодной войны между США и СССР, продолжавшейся много лет.

Иран и Саудовская Аравия не ведут боевых действий друг с другом, но поддерживаемые ими силы участвуют в вооруженных конфликтах в регионе.

Сирия является очевидным примером. В Йемене Саудовская Аравия обвинила Иран в предоставлении баллистических ракет группировке хуситов. Ракеты были запущены по территории Саудовской Аравии. Этот случай ужесточил войну слов между двумя странами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Йемен - одно из нескольких государств, где военный конфликт добавляет масла в огонь ирано-саудовских разногласий

Иран также обвиняют в том, что он регулярно демонстрирует силу в стратегически важных частях Персидского залива, через которые ходят суда с саудовской нефтью.

Ждет ли нас война?

До сих пор Эр-Рияд и Тегеран воевали руками посредников. Ни одна из двух держав не готова к прямому конфликту с другой. Однако атака хуситов, направленная на столицу, или, как недавно, на крупный промышленный объект в Саудовской Аравии, может нарушить этот баланс.

После хуситских атак на инфраструктуру Саудовской Аравии в противостоянии между Тегераном и Эр-Риядом появилось новое измерение. Как и в случае с Персидским заливом, где у двух стран морская граница, обострение напряжение может привести к гораздо более широкому и всеобъемлющему конфликту.

Для США и стран Запада свободная навигация в Персидском заливе крайне важна, поэтому любой конфликт, несущий угрозу блокировки важного для международной торговли залива, вероятно, вовлечет американских военных.

США и их союзники давно считают Иран дестабилизирующей силой на Ближнем Востоке. Саудовские власти все чаще видят его как экзистенциальную угрозу, и наследный принц, судя по всему, готов сделать все необходимое, чтобы остановить рост влияния Тегерана.

Нападение на нефтяные объекты показало уязвимость Саудовской Аравии. Но если начнется война, она будет скорее результатом стечения обстоятельств, нежели чьих-то планов.

Однако активность самих саудитов, которых отчасти ободряет видимое отсутствие у администрации Трампа четких целей в регионе, безусловно, добавляет обстановке напряженности.