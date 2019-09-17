Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мирваис Элми готовился подписать брачный контракт, когда произошел взрыв

Когда рассеялся дым, стали понятны масштабы трагедии. Свадебный зал в Кабуле был похож на поле боя.

Взрыв устроил смертник из экстемистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Погибли 80 человек, но жених и невеста выжили.

С тех пор ужас свадебного дня не покидает их - как и гнев родственников погибших, которые не могут простить "виновникам торжества", что они живы.

Праздник

В субботу 17 августа Мирваиса Элми провели в небольшую комнату - внутри толпились его родственники и друзья, одни мужчины.

26-летний Элми был полон надежд, в день своей свадьбы он молился о том, чтобы в его жизни в стране, где 40 лет не прекращается война, наступил новый этап.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На свадьбы в Кабуле часто приглашают много гостей

Рядом, в просторном зале сотни гостей терпеливо ждали окончания церемонии бракосочетания, после которой должно было начаться застолье.

Но дождаться праздника им было не суждено.

Взрыв

Невеста, 18-летняя Рехана, в другой комнате пробовала свадебные блюда вместе с сестрой и матерью Элми. Самого Элми позвали подписывать брачный контракт.

В этот момент здание содрогнулось от оглушительного грохота, и церемония прервалась.

В банкетном зале произошел взрыв. Бомбу привел в действие смертник, - в той части, где сидели гости-мужчины. Взрывная волна сорвала панели с потолка, вылетели стекла. Грохот от взрыва было слышно за километры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Десятки людей погибли на месте

Когда дым рассеялся, стал понятен масштаб произошедшего. От друзей и родственников, которых всего несколько часов назад Элми приветствовал радостной улыбкой, остались обугленные кости и куски плоти.

Подсчет мертвых

От взрывной волны Элми потерял сознание, его невеста и другие выжившие родственники были контужены. Спустя несколько часов Элми очнулся дома. Вскоре он осознал, чем заняты его друзья и родные. Они подсчитывали погибших.

"Люди подходили ко мне, чтобы сказать, что погибла моя двоюродная сестра, мой друг погиб. Друзья говорили о своих друзьях, которые тоже погибли. Мой брат потерял семерых друзей, - вспоминает Мирваис Элми. - Моя жена потеряла младшего брата. Ему оторвало голову, мы смогли похоронить только обезглавленное тело".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Взрыв прогремел в мужской части зала

На следующий день после трагедии тесть Элми рассказал афганским СМИ, что взрыв унес жизни 14 членов семьи.

"Все мои мечты и надежды растворились, ничего не воплотилось. Все, что я чувствую - это боль и скорбь", - говорит Элми.

Нападение смертника

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".

Даже по меркам истерзанного войной Афганистана этот взрыв стал сильнейшим потрясением для страны. Были отменены празднества в честь 100-летия независимости Афганистана (до этого несколько десятилетий страна находилась под британским протекторатом и не могла вести самостоятельную внешнюю политику).

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мирваис Элми лично знал многих из погибших

Элми и его невеста остались невредимыми. Их брачную церемонию завершил другой священнослужитель через пять дней после взрыва, уже безо всяких торжеств.

"Как будто тебя каждый день убивают"

Но душевные раны и месяц спустя все так же свежи. "Я, отец и брат по очереди охраняем дом по ночам. Мы не чувствуем себя в безопасности, напасть может кто угодно", - рассказывает Элми.

Те, кого он раньше считал друзьями и добрыми соседями, теперь относятся к нему беспощадно.

"Когда мы выходим на улицу, нас осуждают и унижают. Как будто тебя каждый день убивают. Это невыносимо", - говорит Элми.

Он рассказывает, как, когда он пришел помолиться с соболезнующими, кто-то из присутствующих набросился на него: "Мы потеряли сына. А как вы с женой остались живы?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди погибших был младший брат невесты

Три дня после взрыва Элми не мог ни есть, ни пить. Он до сих пор находится в состоянии шока.

"Я говорю им, что мы ничего не могли сделать. Если бы я знал, что случится этот взрыв, я бы все отменил", - говорит он.

"Мы терпеливы, - добавляет он.- Те, кто верит в бога, поймут, что такова судьба".

Свадьба по договоренности

Элми говорит, что его жена почти не выходит из дома: "Когда мы выключаем свет, у нее начинается паническая атака. Ей становится очень страшно".

Сама Рехана не пожелала с нами разговаривать.

Их сосватали родственники - так в этой части света организуется большинство браков. Матери Элми и Реханы - дальние родственницы, они выступали в роли свах.

Когда Элми увидел свадебные фотографии, сделанные до взрыва, он захотел их уничтожить. "Было так больно, что я не мог спать всю ночь. Я плакал. Что еще мне было делать?" - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многих из погибших было невозможно идентифицировать на месте

Элми и его семья - шииты-хазарейцы. Боевики из суннитских группировок, включая "Талибан" и "Исламское государство" (обе запрещены в России), часто нападают на шиитов, составляющим в Афганистане и Пакистане меньшинство.

Как продвигается расследование взрыва на его свадьбе, Элми не знает, официально ему еще ничего объяснили.

"Я понятия не имею, почему мы стали мишенью. Среди гостей на нашей свадьбе не было ни одного местного чиновника, бизнесмена или политика", - говорит он.

Люди, погибшие в результате взрыва, были из разных этнических групп.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство"

Компенсация и долг

Родственники некоторых погибших получили денежную компенсацию от правительства. "К нам домой пришел депутат парламента и дал нам полмиллиона афгани [6350 долларов]", - рассказывает Элми.

Ему самому нужно возвращать 14 тысяч долларов, взятые в долг на свадьбу, и еще зарабатывать на жизнь.

Он попытался снова открыть свою швейную мастерскую. Но одна клиентка забрала свой заказ, а еще одна бросила: "Взрыв убил стольких людей, а он жив. Его ателье надо закрыть". Элми не выдержал и закрыл пошивочную сам.

"У меня нет никаких планов, я ничего не хочу", - говорит Элми.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мирваис Элми говорит, что жалеет, что не умер с гостями

Его жена Рехана заканчивала школу, но теперь она не хочет туда возвращаться. Кто-то из ее класса сказал: "Из-за тебя сюда в школу может прийти смертник и взорвать всех нас". После этих слов она отчислилась.

"В нашей жизни нет радости, - говорит Элми. - Я стал другим человеком. Мы с женой жалеем, что остались живы".