Фото: Что показал подиум и стритстайл на Неделе моды в Лондоне

Нынешняя Лондонская неделя моды прошла в непростой обстановке: с одной стороны, над модной индустрией нависла угроза "жесткого" брексита, с другой - усилилось давлениена Британский модный совет (BFC) со стороны активистов Extinction Rebellion, которые требовали вообще отменить показы.

Тем не менее Лондон вновь доказал свою стойкость и самобытность, продемонстировав собственную интерпретацию модных тенденций.

Что мы увидели на подиуме?

Molly Goddard: "хранить вечно!"

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Именно благодаря Молли Годдар рюши, фру-фру и платья с юбками-пачками, занимающие весь шкаф и не влезающие ни в одно такси, вновь вошли в моду.

Ведь именно в ее творении разгуливает по Парижу героиня британского сериала "Убивая Еву", психопатка Вилланель (Джоди Комер), облачившись в розовое платье с оборками и чёрные полуармейские ботинки. Культово.

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В своей новой, десятой по счету, коллекции выпускница Колледжа искусств и дизайна Сент-Мартинс продолжила эту тему - летящей женственности и сугубого удобства, помирив вечернее с повседневным.

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"Меня не интересуют тренды. Я хочу делать только такие вещи, которые вы будете хранить вечно", - сказала 30-летняя Годдард в недавнем интервью газете Guardian. Воистину, заявление, достойное объемного кринолина.

Burberry: викторианский футуризм Рикардо Тиши

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Британский бренд Burberry, популяризовавший в мире бежевую клетку и тренч, давно уже стал своего рода барометром британского стиля, как охарактеризовали его местные журналисты.

И даже несмотря на то что его главный художественный гений теперь итальянец - Рикардо Тиши, "британскость" Burberry не только никуда не делась, но, может быть даже, стала более явственной.

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Для свой третьей по счету коллекции для Burberry Тиши заглянул в викторианскую эпоху, позаимствовав оттуда рукава-буфы, кружева, кейпы...

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...и даже изобрел что-то вроде футуристической кепки-капора, навевающей ассоциации с суперпопулярной антиутопией "Рассказ служанки".

Викторианская эпоха, по мнению Тиши, как нельзя лучше воплощает британские амбиции, но и в то же время указывает на хрупкость всего и вся. Намёк на брексит?

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Бежевый цвет - это, пожалуй, главный цвет Burberry, ну а "тотал беж" - это по-прежнему актуально, как бы говорит нам Тиши.

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В "тотал блэк" на подиум Burberry не побоялась выйти российская манекенщица Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова.

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Логомания, фотопринты, кейпы, широкие брюки с высокой посадкой на талии - все эти тенденции, как предрекает Тиши, продолжатся и в будущем сезоне.

Christopher Kane: экосексуальность

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Еще один сугубо британский талант - шотландец Кристофер Кейн - визуально продолжил тему летящих платьев Молли Годдар.

Но он пригасил их пышность и сделал чуть более пригодными для уличной носки с пиджаком-оверсайз, небрежно наброшенным на плечи.

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Кейн охарактеризовал свою новую коллекцию неологизмом "экосексуальность", сделав упор на связь человека не с человеком, а с природой, и на важность вторичного использования того, что уже произведено.

"Сделаем из природы фетиш!" - будто гласил его показ.

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Victoria Beckham: привет из 70-х

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Бывшая участница поп-группы Spice Girls и супруга футболиста Дэвида Бэкхема Виктория давно и прочно вошла в ряды модельеров, чьи показы в Лондоне ждут с особым интересом.

Местом для ее подиума на этот раз послужила жемчужина архитектуры, офис индийского представительства Durbar Court, расположенный в комплексе зданий министерства иностранных дел и по делам Содружества.

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Виктория явно вдохновилась модой 1970-х: водолазки под батником, жакеты с мужского плеча, брюки прямого силуэта - во всем этом, ясное дело, на работу, а трапециевидные платья - для выхода в люди.

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Весь престижнейший первый ряд на ее показе - известный в индустрии как Frow (от front row - первый ряд) - был усижен близкими Виктории: сыновья (слева направо) Бруклин, Ромео и Круз с таким же интересом следили за достижениями своей мамы, как и ее младшая дочка Харпер, сидевшая на руках у папы и рядом с матриархом моды, главным редактором американского Vogue Анной Винтур. Круче не бывает.

Что показал стритстайл?

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В то время как избранная публика любовалась на новые достижения Виктории Бекхэм, на улице, у стен министерства иностранных дел активисты Extinction Rebellion протестовали против проведения Недели моды в Лондоне.

Они призывали обратить внимание, например, на тот факт, что на производство одной хлопковой тишотки уходит 2700 литров воды. И вообще на то воздействие, которое оказывает индустрия моды на экологию.

Гости Недели моды, тем временем, давали свой мастер-класс на улицах Лондона.

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