Фото: Что показал подиум и стритстайл на Неделе моды в Лондоне

  • 17 сентября 2019

Нынешняя Лондонская неделя моды прошла в непростой обстановке: с одной стороны, над модной индустрией нависла угроза "жесткого" брексита, с другой - усилилось давлениена Британский модный совет (BFC) со стороны активистов Extinction Rebellion, которые требовали вообще отменить показы.

Тем не менее Лондон вновь доказал свою стойкость и самобытность, продемонстировав собственную интерпретацию модных тенденций.

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Что мы увидели на подиуме?

Molly Goddard: "хранить вечно!"

показ Молли Годдар Правообладатель иллюстрации Reuters

Именно благодаря Молли Годдар рюши, фру-фру и платья с юбками-пачками, занимающие весь шкаф и не влезающие ни в одно такси, вновь вошли в моду.

Ведь именно в ее творении разгуливает по Парижу героиня британского сериала "Убивая Еву", психопатка Вилланель (Джоди Комер), облачившись в розовое платье с оборками и чёрные полуармейские ботинки. Культово.

показ Молли Годдар Правообладатель иллюстрации EPA

В своей новой, десятой по счету, коллекции выпускница Колледжа искусств и дизайна Сент-Мартинс продолжила эту тему - летящей женственности и сугубого удобства, помирив вечернее с повседневным.

показ Молли Годдар Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Меня не интересуют тренды. Я хочу делать только такие вещи, которые вы будете хранить вечно", - сказала 30-летняя Годдард в недавнем интервью газете Guardian. Воистину, заявление, достойное объемного кринолина.

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Burberry: викторианский футуризм Рикардо Тиши

Burberry Правообладатель иллюстрации Getty Images

Британский бренд Burberry, популяризовавший в мире бежевую клетку и тренч, давно уже стал своего рода барометром британского стиля, как охарактеризовали его местные журналисты.

И даже несмотря на то что его главный художественный гений теперь итальянец - Рикардо Тиши, "британскость" Burberry не только никуда не делась, но, может быть даже, стала более явственной.

показ Burberry Правообладатель иллюстрации Reuters

Для свой третьей по счету коллекции для Burberry Тиши заглянул в викторианскую эпоху, позаимствовав оттуда рукава-буфы, кружева, кейпы...

модель в капоре на показе Burberry Правообладатель иллюстрации Getty Images

...и даже изобрел что-то вроде футуристической кепки-капора, навевающей ассоциации с суперпопулярной антиутопией "Рассказ служанки".

Викторианская эпоха, по мнению Тиши, как нельзя лучше воплощает британские амбиции, но и в то же время указывает на хрупкость всего и вся. Намёк на брексит?

показ Burberry Правообладатель иллюстрации Reuters

Бежевый цвет - это, пожалуй, главный цвет Burberry, ну а "тотал беж" - это по-прежнему актуально, как бы говорит нам Тиши.

показ Burberry (модель Алеся Кафельникова) Правообладатель иллюстрации Getty Images

В "тотал блэк" на подиум Burberry не побоялась выйти российская манекенщица Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова.

Burberry Правообладатель иллюстрации Reuters

Логомания, фотопринты, кейпы, широкие брюки с высокой посадкой на талии - все эти тенденции, как предрекает Тиши, продолжатся и в будущем сезоне.

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Christopher Kane: экосексуальность

показ Кристофера Кейна Правообладатель иллюстрации Getty Images

Еще один сугубо британский талант - шотландец Кристофер Кейн - визуально продолжил тему летящих платьев Молли Годдар.

Но он пригасил их пышность и сделал чуть более пригодными для уличной носки с пиджаком-оверсайз, небрежно наброшенным на плечи.

показ Кристофера Кейна Правообладатель иллюстрации Getty Images

Кейн охарактеризовал свою новую коллекцию неологизмом "экосексуальность", сделав упор на связь человека не с человеком, а с природой, и на важность вторичного использования того, что уже произведено.

"Сделаем из природы фетиш!" - будто гласил его показ.

показ Кристофера Кейна Правообладатель иллюстрации Getty Images
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Victoria Beckham: привет из 70-х

показ Виктории Бекхэм Правообладатель иллюстрации Reuters

Бывшая участница поп-группы Spice Girls и супруга футболиста Дэвида Бэкхема Виктория давно и прочно вошла в ряды модельеров, чьи показы в Лондоне ждут с особым интересом.

Местом для ее подиума на этот раз послужила жемчужина архитектуры, офис индийского представительства Durbar Court, расположенный в комплексе зданий министерства иностранных дел и по делам Содружества.

показ Виктории Бекхэм Правообладатель иллюстрации Reuters

Виктория явно вдохновилась модой 1970-х: водолазки под батником, жакеты с мужского плеча, брюки прямого силуэта - во всем этом, ясное дело, на работу, а трапециевидные платья - для выхода в люди.

Brooklyn, Romeo, Cruz and Harper Правообладатель иллюстрации Reuters

Весь престижнейший первый ряд на ее показе - известный в индустрии как Frow (от front row - первый ряд) - был усижен близкими Виктории: сыновья (слева направо) Бруклин, Ромео и Круз с таким же интересом следили за достижениями своей мамы, как и ее младшая дочка Харпер, сидевшая на руках у папы и рядом с матриархом моды, главным редактором американского Vogue Анной Винтур. Круче не бывает.

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Что показал стритстайл?

участники протеста Правообладатель иллюстрации Reuters

В то время как избранная публика любовалась на новые достижения Виктории Бекхэм, на улице, у стен министерства иностранных дел активисты Extinction Rebellion протестовали против проведения Недели моды в Лондоне.

Они призывали обратить внимание, например, на тот факт, что на производство одной хлопковой тишотки уходит 2700 литров воды. И вообще на то воздействие, которое оказывает индустрия моды на экологию.

Гости Недели моды, тем временем, давали свой мастер-класс на улицах Лондона.

девушки на улице Правообладатель иллюстрации Getty Images
модная девушка на улице Правообладатель иллюстрации Getty Images
модница на улице Правообладатель иллюстрации PA Media
женщина в желтом платье Правообладатель иллюстрации Getty Images
женщина в бежевом костюме Правообладатель иллюстрации Getty Images
женщина в розовом платье Правообладатель иллюстрации Getty Images

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