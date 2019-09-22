Помогает ли фэтшейминг бороться с лишним весом?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеймс Корден считает, что фэтшейминг заставляет полных людей чувствовать стыд и вину, но не вдохновляет их на то, чтобы начать худеть

Призыв американского телеведущего Билла Мара не отказываться от фэтшейминга вызвал скандал. В числе главных критиков этого заявления - британский актер и телеведущий Джеймс Корден, который не согласен с тем, что фэтшейминг может быть одним из стимулов для похудения.

"Доказано, что фэтшейминг дает только одно: заставляет людей чувствовать стыд и вину, что в свою очередь ведет к депрессии, злобе и саморазрушительному поведению, например, перееданию", - говорит Корден.

Джеймса Кордена поддержало огромное число пользователей соцсетей.

"Если бы насмешки над полными заставляли их терять вес, в школах не было бы тучных детей", - подчеркнул Корден.

Но есть ли какие-либо основания говорить, что фэтшейминг помогает бороться с ожирением?

Согласно данным за 2017 год, почти две трети взрослого населения Англии страдали от ожирения.

В США ситуация еще более сложная. Более 70% жителей США старше 20 лет имеют лишний вес или страдают от более тяжелых форм ожирения, таковы данные Национального центра статистики здравоохранения (NCHS).

Действительно, есть случаи, когда насмешки и издевательства из-за лишнего веса заставляли человека начать худеть.

Бывший американский профессиональный бейсболист Кевин Юкилис рассказал, что обязан всей своей карьерой фэтшеймингу. Когда-то его не приняли в скауты из-за лишнего веса, это его разозлило. Так началась спортивная карьера известного бейсболиста.

Такие случаи, однако, скорее исключение, но не правило, говорит специалист по психологии здоровья из Университета Суррея Джейн Огден.

"Попытки пристыдить - это совсем неправильная тактика. У нас есть данные, однозначно свидетельствующие о том, что чаще всего такие попытки устыдить полного человека только заставляют его чувствовать себя еще хуже. Фэтшейминг понижает самооценку. Это приводит к расстройству и беспокойству, и в результате человек своими действиями начинает вредить себе", - говорит Джейн Огден.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона в ходе исследования, посвященного фэтшеймингу, пришли к выводу, что насмешки над полными людьми из-за лишнего веса приводят к тому, что они полнеют еще больше.

Правообладатель иллюстрации Victoria Abraham Image caption Виктория Абрахам уверена, что авторы оскорбительных комментариев не заботятся о здоровье полного человека, над которым смеются, а хотят просто унизить его

19-летняя Виктория Абрахам выросла она во Флориде, сейчас она живет и учится в Нью-Йорке.

По ее словам, ее собственный опыт свидетельствует о том, что Билл Мар ошибается по поводу эффективности фэтшейминга.

"Меня все время стыдили за мой вес, но я до сих пор не похудела. Когда в детстве я слышала злобные комментарии в свой адрес, то, возвращаясь из школы домой, я пыталась заесть обиду. Это не то же самое, когда тебе делают замечания, руководствуясь заботой о тебе. Те, кто говорил эти злобные слова, хотели, чтобы я почувствовала себя ничтожеством и ненавидела свое тело", - говорит девушка.

"Люди, которые заботятся о моем здоровье - мои родители и мой врач - так не говорят. Они единственные люди, у которых есть право говорить со мной о моем теле. Дети на улице просто хотели поиздеваться надо мной из-за того, что я выгляжу не так, как они", - говорит Виктория Абрахам.

Виктория подчеркивает, что сейчас она уверена в себе, и если бы она могла в детстве увидеть себя нынешнюю, она чувствовала бы себя намного счастливее.

"Тогда нельзя было быть полной и чувствовать при этом себя счастливой. Нельзя было любить себя без оглядки на то, как ты выглядишь", - говорит Виктория.

По словам Виктории, ей удалось повысить самооценку, когда она пересмотрела свой выбор книг, журналов и телешоу.

"После того, как я окончила среднюю школу, я начала читать книги, героями которых были полные люди, и смотреть телешоу, где были полные женщины, и это изменило мой взгляд на себя. Когда ты в СМИ видишь только худеньких белых женщин, начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Но когда ты видишь красивую полную женщину, ты начинаешь видеть красоту и в себе", - объясняет Виктория.

Девушка говорит, что знает о негативном влиянии лишнего веса на здоровье.

"Худеть для здоровья хорошо, но я не переношу диеты. Я перепробовала многие из диет, но после весь потерянный вес возвращается. Сейчас я стараюсь двигаться больше и есть более полезные продукты", - говорит она.

По словам профессора Джейн Огден, это очень непростой вопрос - рассказать о негативном влиянии лишнего веса на здоровье и при этом сделать это так, чтобы полный человек не почувствовал себя ущербным.

"У нас есть данные, однозначно свидетельствующие о том, что лишний вес - один из главных факторов, влияющих на предрасположенность человека к таким заболеваниям, как рак, диабет и болезни сердечно-сосудистой системы. Необходимо просвещать людей", - говорит Джейн Огден.

Правообладатель иллюстрации Will Mavity Image caption По словам Уилла Мавити, фэтшейминг действительно заставил его похудеть - но не очень здоровым способом

Даже если фэтшейминг заставит кого-то похудеть, он может оказать негативное влияние на другие аспекты здоровья человека, говорят специалисты.

25-летний Уилл Мавити родился и вырос в Атланте, сейчас он живет в Лос-Анджелесе. По словам Уилла, в детстве и подростковом возрасте он был "очень толстеньким".

Сейчас его не назовешь полным человеком или человеком с лишним весом.

"Когда я начал учиться в старших классах, я решил, что единственный способ избежать насмешек - похудеть", - рассказал он Би-би-си. Однако переживания и стремление похудеть как можно быстрее привели к расстройствам приема пищи.

"Да, насмешки из-за моей полноты заставили меня начать худеть, но я выбрал не очень здоровый способ борьбы с лишним весом. Я вызывал рвоту после каждого приема пищи", - рассказывает Уилл Мавити.

"Я изнурял себя большим количеством тренировок и вредил себе. Мне казалось, что я должен так делать. Я очень злился, когда пропускал тренировку. Из-за насмешек моя самооценка сводилась к одному критерию - к моему внешнему виду", - поясняет Мавити.

"Насмешки над кем-то по какому-либо поводу не помогут, и не важно, из-за чего смеются над человеком и за что его стыдят. Это просто неэффективно", - заключает Джейн Огден.