В Русской православной церкви спорят о "московском деле". Сравниваем аргументы

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Десятки священников Русской православной церкви подписали письмо в защиту фигурантов "московского дела". Они считают несправедливыми присужденные тюремные сроки и требуют их отмены. Представитель РПЦ не согласился с ними и дал советы, как нужно вести себя.

Подписи под письмом поставили 52 клирика и настоятеля храмов, сбор подписей продолжается в социальных сетях. От имени руководства РПЦ в публичный спор с ними вступил замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Подписавшие письмо клирики просят пересмотреть приговоры, по которым участники акций протеста в Москве получили реальные сроки лишения свободы. Они считают, что так они исполняют "пастырский долг печалования" - ходатайства об осужденных.

"Церковь имеет право печалования и активно им пользуется, в том числе непублично", - возражает Кипшидзе. Но в данном случае, по его мнению, это неуместно, поскольку попытка защитить права осужденных "превратилась в политическую декларацию".

Как быть с судьями?

Священники обращаются с увещеванием к судьям и сотрудникам силовых структур: "Многие из вас крещены в православной Церкви и считают себя верующими людьми. Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью".

Представитель РПЦ возражает: бесполезно апеллировать к судьям, которые не получили духовное воспитание.

"Пастырь призван воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката, и эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, изменят, насколько это возможно, мир к лучшему. А подписывать декларации, в которых странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты, - это легкий, но бесполезный путь", - считает он.

Почему других судят не так строго?

Священники выражают недоумение суровостью приговоров фигурантам "московского дела" в сравнении с другими, "гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях".

"В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, - отвечает Кипшидзе. - Но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, это политика, а не печалование".

Какие именно государства имел в виду Кипшидзе, неясно. Среди подписантов есть протоиерей Леонид Грилихес, клирик храма-памятника св. Иова Многострадального (Брюссель), протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель прихода свв. Апостолов Петра и Павла (Гонконг), Иеромонах Феодорит (Сеньчуков), клирик Могилев-Подольской епархии Украинской православной церкив Московского патриархата.

"Известные предпочтения"

Ряд положений письма сформирован политической повесткой светских и православных СМИ, которые придерживаются "известных предпочтений", цитирует представителя РПЦ агентство Интерфакс.

Письмо было опубликовано издание "Правмир" и "Новой газетой". В июле этого года синодальный отдел РПЦ призвал руководство "Правмира" пересмотреть редакционную политику.

"В отдел поступают регулярные жалобы от верующих людей на деятельность портала "Правмир", задаются вопросы о том, насколько его содержание соответствует учению православной Церкви", - говорил тогда Кипшидзе.

Поищите адвокатов

Авторы письма выражают надежду, что с фигурантов "московского дела" снимут обвинения и те окажутся на свободе в ближайшее время.

"Мне кажется, что намного разумнее этим небезразличным священникам было бы собрать средства на знающего адвоката, который мог бы, действительно, помочь", - дает совет Кипшидзе.

"Да, эти священники чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить как смогли, - допускает при этом представитель РПЦ. - Однако им должно быть известно, что политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой".

А священники пишут, что вынесенные участникам протестов приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливый суд, и цитируют апостола Павла: "Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе".

"На запугивании нельзя построить общество свободных, любящих друг друга людей, - пишут они. - Мы призываем всех к усиленной молитве о заключенных и о тех людях, в руках которых оказалась их судьба, о России, ее властях, воинстве и народе".