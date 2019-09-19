Выстрелы в центре Берлина. История жизни и смерти чеченского полевого командира

Media playback is unsupported on your device Убийство чеченца в Берлине: кем был Зелимхан Хангошвили

В конце августа в центре Берлина был убит чеченец Зелимхан Хангошвили. Киллер подъехал к нему на велосипеде, выстрелил в спину, добил контрольным в голову и, не останавливаясь, поехал дальше. Нападавшего удалось задержать, и полиция Берлина сразу заявила о заказном характере убийства. Русская служба Би-би-си отправилась в Европу, чтобы узнать подробности случившегося и понять, кем был убитый чеченец.

В день убийства жена Зелимхана Хангошвили была на работе. О случившемся узнала, прочитав новости в интернете. СМИ имя убитого не называли, но она поняла сразу: "Было бы странно, если бы в парке напротив нашего дома что-то случилось с другим чеченцем".

Зелимхан Хангошвили родом из Панкисского ущелья Грузии. Его краткая биография типична для чеченца, чья молодость пришлась на войну: воевал во вторую чеченскую кампанию на стороне боевиков, был ранен, пережил покушение в Тбилиси, там же раскрыл еще один заговор против себя и перевербовал людей, которые должны были передать его России.

Участвовал в переговорах между грузинскими силовиками и чеченскими боевиками в 2012 году, когда чеченцы взяли в заложники жителей грузинской деревни и требовали предоставить им коридор, чтобы они перебрались через горы в Чечню. После покушения сменил несколько стран и в итоге поселился в Берлине.

Встречу вдова (имя скрыто по просьбе собеседницы) назначает на месте убийства: "Вот наш дом, вон там мечеть, а тут убили Зелимхана". Родом женщина с Украины, с будущим мужем познакомилась в Одессе: "Зелимхан всегда знал, что ему грозит опасность и в Грузии, и в Украине. Но конечно была большая надежда, что здесь мы будем в безопасности, что это надежная страна".

Сначала воевал, потом мёд продавал

Зелимхан Хангошвили родился в 1979 году в селе Дуиси в Панкисском ущелье Грузии. Закончил там школу и в конце 90-х отправился к старшему брату Зурабу в Чечню на заработки. Когда началась война, оба брата решили присоединиться к сопротивлению, но заболел их отец: Зелимхану и Зурабу пришлось вернуться в Панкиси. Молодой Зелимхан оставаться дома не хотел и стал "отпрашиваться" на войну у матери.

"Упрашивал, даже на колени перед ней вставал. Он говорил ей, это позор, мы жили там, когда не было войны, а когда она началась, убежали, когда наш народ в таком горе", - рассказывает Зураб. В итоге, по его словам, мать согласилась, что младший может уехать, если его старший брат останется дома.

Зелимхан вернулся домой в Панкиси через пять лет - с ранением в ногу и уже в статусе разыскиваемого Интерполом (по запросу России).

Вернувшись с войны, Зелимхан занялся в Грузии бизнесом. Сначала поставлял мёд в Саудовскую Аравию, потом запустил столярный цех, начал работать в сфере недвижимости - помогать богатым инвесторам из арабских стран выгодно вложить деньги в Грузии. Вместе с друзьями открыл кафе в Тбилиси.

Где-то между этими событиями случилась пятидневная война между Россией и Грузией. Зураб вспоминает, что в 2008 году брат собрал около 50 добровольцев и на машинах двинулся в сторону Цхинвали, чтобы присоединиться к грузинским войскам, но к тому времени те уже начали отступление.

Image caption Убитому Зелимхану Хангошвили было 40 лет

В том же году, по словам Зураба Хангошвили, им с братом удалось раскрыть заговор против Зелимхана. Про план Зураб рассказывает в подробностях: в нем фигурирует жительница их родного села Дуиси, переехавшая в Чечню, и её сын от первого брака, который остался жить в Грузии, но в тот год внезапно появился в жизни братьев Хангошвили. По словам Зураба, наводку им дали односельчане из Дуиси - посоветовали быть с этой семьей осторожнее.

На контакт с Хангошвили вышел грузинский друг чеченца из родового села. Как утверждает Зураб, грузина им удалось перевербовать, и он рассказал, что план был в том, чтобы передать Зелимхана России за большое вознаграждение.

"Мы узнали, что он должен был встретиться с какими-то людьми в Украине, получить средство, которым нужно было оглушить Зелимхана. Они должны были с этим грузином увидеться, понять, сможет ли он выполнить задание, и если сможет, заплатить аванс в 50 тысяч долларов", - рассказывает Зураб.

При участии грузинских спецслужб двойного агента снабдили скрытым записывающим устройством, с которым он отправился на встречу с заказчиками. Но поймать их так и не удалось - возможно, они поняли, что их человек перевербован, и скрылись.

"Сразу после этого по НТВ показали сюжет о Рамзане Туркошвили, которого называли грузинским шпионом. Там же упоминался и Зелимхан", - вспоминает мужчина.

Image caption Митинг в Берлине в память об убитом Зелимхана Хангошвили

На сайте Интерфакса можно найти статью от 16 мая 2008 года о разоблачении грузинского шпиона, гражданина России, чеченца Рамзана Туркошвили. "В вербовке также участвовал небезызвестный Зелимхан Хангошвили, являющийся главарем скрывающейся в Панкисском ущелье террористической группировки и ранее осуществлявший командование бандой, летом 2004 года орудовавшей на территории Ингушетии", - говорится на сайте агентства.

Зураб Хангошвили считает, что по замыслу спецслужб, готовивших операцию по передаче Зелимхана, он должен был оказаться в одной камере с пойманным Туркошвили.

В 2015 году Зелимхан пережил покушение, но остался жив. По рассказам брата, Зелимхан ехал на работу. Когда он притормозил на одном из перекрестков, чтобы пропустить машины, в него выстрелили восемь раз. Попали четырежды. Раненый, он сам доехал до больницы. Зураб считает, что грузинские правоохранительные органы даже не пытались расследовать нападение: "Власти Грузии тогда были заинтересованы в налаживании отношений с Россией и не хотели поднимать шум из-за чеченца, который воевал".

После покушения Зелимхан покинул Грузию. Сначала съездил в Германию и Швецию к родственникам, затем уехал на Украину и прожил какое-то время в Одессе. По словам Зураба, оставаться на Украине Зелимхан опасался и в 2016-м году переехал в Германию.

Издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкие СМИ пишет, что местные органы безопасности некоторое время "вели" Зелимхана как "лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности", но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли.

Вдова Хангошивли говорит, что в Германии он старался не сильно контактировать с представителями диаспоры - для своей же безопасности.

Image caption Спуск к реке Шпрее, где стрелявший пытался избавиться от оружия, одежды и велосипеда

"Не думал, что за ним приедут"

Зелимхан был застрелен в пятницу - по дороге в мечеть на коллективную молитву, рассказывает жена. По её словам, он вышел из дома около полудня, перешел дорогу, прошел несколько десятков метров - и в этот момент сзади подъехал киллер на велосипеде. Он несколько раз выстрелил Хангошвили в плечо и в голову, добил контрольным выстрелом и двинулся к мосту через реку Шпрее - в полукилометре от места убийства.

Спустившись по лестнице, убийца скинул в реку велосипед, пистолет марки Glock и парик, предварительно завернув его в толстовку, и попытался скрыться на мопеде, который был припаркован здесь же. Увидевшие это подростки вызвали полицию, и она по горячим следам смогла задержать нападавшего.

Новость об убийстве чеченца в центре Берлина быстро разошлась по соцсетям и другим группам в Whatsapp - именно этот мессенджер активно используют как жители Чечни, так и представители диаспоры по всей Европе.

Родной брат убитого Зураб Хангошвили в разговоре с Би-би-си рассказал, что узнал о смерти Зелимхана от сына, который живет Грузии. Сам Зураб переехал в одну из европейских стран восемь месяцев назад и подал прошение об убежище.

В тот день, когда это случилось, он был в гостях у друга, которого давно не видел. Сын позвонил вечером и рассказал о случившемся. "Мне нельзя было показывать эмоции перед друзьями, я не мог показать, насколько я растерян, мужчине такое не идет", - вспоминает старший брат убитого.

"Он не думал, что за ним приедут в Германию и там попытаются навредить", - говорит Зураб и тут же добавляет, что скорее всего у брата была информация о том, что за ним следят, но он не делился этим с семьей, так как не хотел беспокоить.

О том, что Хангошвили угрожает опасность, рассказывает и его жена. Зелимхан, по ее словам, обращался в полицию Берлина с просьбой обеспечить защиту: "Власти прекрасно знали, что ему грозит опасность. К сожалению, видимо, не до конца они поверили".

Image caption Вдова Зелимхана Хангошвили рассказывает, что муж, живя в Берлине, почти не общался с местной диаспорой - ради собственной безопасности

На вопрос Би-би-си, обращался ли Хангошвили к правоохранительным органам Германии с просьбой предоставить охрану, представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер ответил, что не может об этом говорить.

Председатель немецко-кавказского общества Эккехар Маас, который был знаком с Хангошвили, рассказал Би-би-си, что лично писал заявление с просьбой обеспечить защиту, но его обращение проигнорировали. "Чтобы охрана была постоянной - это очень дорого. Очень редко они (власти) принимают такие решения. Я надеюсь, что после этого убийства наша страна больше будет обращать внимание на тех чеченцев, которые здесь находятся в опасности", - говорит Маас.

Внимания к проблеме чеченцев требовали и участники митинга перед зданием ведомства канцлера Германии в столице страны. 4 сентября около сотни чеченцев вышли с плакатами на немецком языке: "Мы - Зелимхан Хангошвили" и "Мы тоже хотим жить".

Многие из участников закрыли лица медицинскими масками или шарфами. Как рассказал Би-би-си один из митингующих Мухаммад Абдурахманов, по дороге на митинг он узнал, что немецкие власти вынесли решение о его депортации. "Люди, которые сегодня действительно нуждаются в убежище, его не получают. А люди, которые поднимают здесь кадыровские флаги и российские флаги, чувствуют себя здесь вальяжно", - возмущается Абдурахманов.

"Здесь есть явно какая-то вендетта"

Житель Берлина, чеченец Хизир Зонах рассказывает, что Хангошвили был не из тех, кто любит много о себе рассказывать. По его словам, отношения у них стали более близкими только, когда Зелимхан узнал, что Хизир тоже воевал - в первую чеченскую.

По его словам, тогда-то Зелимхан и рассказал ему, что воевал бок о бок с Асланом Масхадовым. Это подтвердил Би-би-си и сын бывшего президента Чеченской республики Анзор Масхадов.

На одной из фотографий из семейного архива, которые Анзор показал Би-би-си, Зелимхан сидит рядом с Масхадовым - очевидно, что фото сделано в горах Чечни. После того как эти снимки попали в интернет, многие СМИ стали называть Зелимхана близким соратником Масхадова.

Его сын Анзор поясняет, что фотографии были сделаны в 2002 году на большой встрече боевиков, когда все полевые командиры решили встать под крыло Масхадова - и никаких особых отношений у Масхадова и Хангошвили не было. "Мой отец в эти годы совершал большие переходы через леса, горы и встречался с бойцами, разговаривал с ними", - говорит Анзор.

Image caption Аслан Масхадов (слева) и Зелимхан Хангошвили (справа) в горах Чечни, 2002 год

Масхадов-младший слышал версию о том, что Зелимхан знал подробности спецоперации, в результате которой его отец был убит 2005 году, и это могло послужить причиной убийства. "Но это на уровне слухов, никакого подтверждения у меня нет", - говорит Анзор. Отец, по его словам, никогда не упоминал Зелимхана.

Сын Аслана Масхадова уверен, что убийство Хангошвили в Берлине - это в любом случае еще и акция устрашения и предупреждение всем чеченцам, проживающим в Европе. С Масхадовым согласна и вдова Зелимхана: "Такие люди всегда всем мешают. Бесстрашные, справедливые, честные люди. Такие люди никому не нужны".

Старший брат Зураб недоумевает, зачем кому-то надо было совершать убийство средь бела дня в центре Берлина: "Не знаю, будет ли Германия теперь предъявлять претензии России. В любом случае это шум, они убили человека".

По словам Зураба, Зелимхан думал, что за ним не будут охотиться после того, как он вернулся с войны и занялся бизнесом. "Единственное объяснение, которое у него было - это то, что они преследуют его за то, что он был предводителем своей группы, когда воевал. Плюс у него серьезное влияние на молодежь в Панкиси, к нему прислушивались", - вспоминает Зураб. По его словам, влияние Зелимхана на молодежь в Панкиси сохранялось, даже когда он оттуда уехал: "Люди спрашивали его мнения. Люди там не хотят попасть под влияние России или власти в Чечне. Может, поэтому он им мешал".

Представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер заявил, что на этом этапе расследования комментариев о мотивах преступника он давать не может. "Поскольку следствие сейчас в процессе, мы, к сожалению, должны очень сдержанно высказываться", - сказал Штельтнер Би-би-си.

Вместе со специалистами из Bellingcat и журналистами немецкого издания Der Spiegel российское издание Insider проводит свое расследование убийства.

"Это достаточно громкая история, в центре Берлина убийство, рискованное, как мы видим, провалившееся. Вот так вот рисковать ради чего? Ради человека, который 10 лет назад что-то там делал в Чечне? В общем, таких людей тысячи. Почему выбор пал именно на него? Здесь есть явно какая-то вендетта, кто ее ведет, кадыровцы или спецслужбы? Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно найти настоящее имя убийцы", - рассуждает журналист Insider Роман Доброхотов.

Кто такой "Вадим Соколов"

Первая информация о личности стрелявшего появилась через три дня после убийства. Сначала немецкие СМИ писали, что задержанный этнический чеченец 48-49 лет.

Позже немецкая газета Süddeutsche Zeitung рассказала о том, что задержанный подал заявку на визу в конце июля, прилетел в Париж, и оттуда каким-то образом добрался до Берлина за несколько дней до убийства.

Издание Bild писало, что задержанного зовут Вадим С., он родом из Сибири. Deutsche Welle, ссылаясь на другие немецкие СМИ пишет, что задержанный вел себя "хладнокровно", вину не признал, а показания давать отказался.

Совместное расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel пришло к выводу, что задержанный имел при себе документы на имя Вадима Сергеевича Соколова, 1970 года рождения. Проверив открытые базы данных, журналисты выяснили, что такого человека не существует, так же как и адреса в городе Санкт-Петербург, который он указал при подаче визы.

"Как французское консульство выдало многократную визу человеку с пустым, не биометрическим паспортом, оформленным на несуществующее имя - большая загадка", - пишет The Insider.

В разговоре с Би-би-си журналист издания Роман Доброхотов предполагает, что французское посольство могло выдать визу человеку с фальшивым именем и адресом. Но, по его мнению, такое было бы возможно только при участии спецслужб.

"Есть две опции: паспорта на фальшивое имя не существовало - и тогда пограничник просто провел его в обход контроля, как часто бывает в подобного рода операциях. Либо этот паспорт был, но был оперативно удален сразу после того, как этот человек был пойман. Тоже вероятно, но в обоих случаях это можно было сделать только при поддержке спецслужб", - объясняет Доброхотов.

Журналист рассказал, что скорее всего убийца попал в Германию не из Франции, как предполагалось ранее, а полетел сначала в Польшу, где он мог получить оружие, и после этого отправился в Берлин. Доброхотов считает, что он использовал автомобиль, так как данных об авиаперелете из Польши в Германию найти не удалось.

"Неплохо заметает следы, проследить маршруты довольно сложно", - говорит Доброхотов. Расследователь считает, что убийца действовал не один, так как не мог в одиночку спланировать все и, самое главное, провезти оружие на самолете, а значит, получил его от сообщника: "Маловероятно, что он такой опытный агент, у которого есть свои конспиративные квартиры в Европе, где хранится оружие, это было бы слишком круто".

Доброхотов предполагает, что "Соколова" могли использовать чеченские власти для сведения личных счетов с Хангошвили: "У нас пока нет никаких доводов в пользу того, что он сам выходец из Кавказа, но вообще внешне он не особенно похож на кавказца, я совершенно в этом не уверен. Если исходить из того, что мы сейчас проверяем, он, скорее всего, русский", - говорит журналист.

Брат, жена, знакомые убитого не сомневаются в том, что стрелявший в Хангошвили - россиянин. "Мысли о том, кто это мог сделать есть у всех. Конечно же, ни у кого нет сомнений из нашего близкого окружения, из наших родственников, близких друзей, у меня, что это российские спецслужбы", - говорит вдова Зелимхана.

Информацию о том, что задержанный обращался в посольство России в Германии, подтвердил Би-би-си пресс-атташе посольства Олег Ксенофонтов. "Он (задержанный) попросил сам, коллеги мои ездили. О чем они говорили с Соколовым, я уточнить не могу" - сказал Ксенофонтов.

Правообладатель иллюстрации https://theins.ru/politika/173004 Image caption Человек, предположительно стрелявший в Зелимхана Хангошвили (впервые фотография была опубликована в совместном расследовании Insider, Bellingcat и Spiegel)

По его словам, официально посольство об убийстве Хангошвили выскажется по окончании следствия. "Чисто человечески всегда плохо, когда человека убивают", - добавил Ксенофонтов. Информацию о том, что задержанный связан со спецслужбами и использовал фальшивый паспорт, пресс-атташе посольства комментировать отказался.

Вопросом о том, кто такой Вадим Соколов, задалась и чеченская диаспора в Европе. На следующий день после убийства популярный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опубликовал фотографию человека, предположительно стрелявшего в Хангошвили, с комментарием "Идентифицируем Борна?"

Брат убитого рассказал, что видел, как кто-то из чеченцев в "Фейсбуке" якобы опознал нападавшего по фотографии и утверждал, что тот воевал на стороне боевиков в 99-2000-годах в Шатое.

Пост, на которой ссылается Зураб Хангошвили, опубликовал один из представителей диаспоры, живущий в Европе. Подпись под фотографией задержанного гласит: "По имеющейся у меня информации, этот человек жил в Шатое (Чеченская Республика Ичкерия) как минимум в 1999-2000 году. По национальности он русский, но довольно сносно разговаривает на чеченском языке. Во время проживания в ЧРИ носил имя Казбек. Вошел в доверие одному из отрядов ЧРИ и затем сдал несколько бойцов этого отряда федералам. После чего его след простыл из республики".

Би-би-си связалась с автором поста и он дал контакты первоисточника этой информации: им оказался еще один чеченец, проживающий в Европе.

На условиях анонимности он заявил, что помнит Вадима-Казбека: "Я жил в Шатое, этот человек тоже там жил. Он русский, но взял себе имя Казбек Шамаев. Я видел его паспорт, он говорил, что мать у него русская, а отец чеченец".

Собеседник Би-би-си говорит, что не знает, с какой целью мужчина взял себе это имя: "Может, принял ислам или что-то такое, просто чтобы сблизиться с чеченскими парнями". Мужчина рассказал, что Шамаев присоединился к боевикам и какое-то время был с ними, но в 2000-м году пропал. "До того как он пропал, его уже начали подозревать в чем-то. У него были связи с местным фээсбэшником. Эти его связи стали известны - и у него была уже плохая репутация", - говорит он.

Би-би-си не может достоверно верифицировать эту информацию. Между тем другой источник, не связанный с первым, рассказал Би-би-си, что в 2000 году слышал историю о Казбеке из Шатоя, который жил "бомжом" и умел разговаривать на чеченском языке: "Мне рассказали, что после того, как туда пришли федералы, он нацепил на себя погоны то ли подполковника, то ли полковника и уже открыто вышел. Он не такой уж старый был, чтобы быть полковником, но, видно, заслужил. Ходили еще слухи, что его потом посадили, он в тюрьме сидел, но я не знаю, насколько это правда".

Сразу после убийства Зелимхана Хангошвили немецкие СМИ вышли с заголовками о том, что в центре Берлина застрелен исламист. Брат Зелимхана все обвинения в возможных связях с исламскими радикалами отвергает.

Правообладатель иллюстрации Сулхан Бордзгор Image caption Похороны Зелимхана Хангошвили в родном селе Дуиси, Грузия

"Когда появился ИГИЛ*, когда он понял, что там происходит, был категорически против того, чтобы туда кто-нибудь ехал, - рассказывает Зураб. - Он говорил, если вы настолько смелые, чтобы ехать в Сирию, то лучше женитесь на двух или трех женах, рожайте много детей, воспитывайте настоящих мужчин и воспитывайте в них эту смелость".

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.