Подвески времен Римской империи оказались инструментом для макияжа

Правообладатель иллюстрации English Heritage Image caption Римские женщины перемалывали уголь, сажу и мел, чтобы сделать тени и подводку

Археологическая находка, которую почти целый век считали женскими подвесками времен Римской империи, оказалась ранее неизвестными инструментами для нанесения макияжа.

Найдены они были предположительно в 20-х годах XX века, недалеко от города Роксетер в графстве Шропшир на западе Великобритании.

Небольшие кулоны из медного сплава в форме полумесяца показались тогда ученым ювелирными украшениями. У них были петельки, чтобы продеть шнурок и носить на шее.

Но недавно, почти сто лет спустя, специалисты по охране исторического наследия из организации English Heritage поняли, что у кулонов есть и более практическое предназначение.

"Эти объекты в буквальном смысле изменили лицо Британии, - объясняет куратор English Heritage Кэмерон Моффетт. - С их помощью мы можем узнать больше о женщинах того периода".

Технология макияжа

Когда Кэмерон Моффетт проводила ревизию римских артефактов с запада Британии, она заметила, что кулон-полумесяц, который датируется примерно первым веком нашей эры, состоит из двух частей. Одна из них напоминала миниатюрную ступку, а другая - пестик.

Куратор поняла, что в ступке женщины перетирали уголь с каплей жира, а потом подводили этой смесью глаза или накладывали ее как тени. В ход также шли сажа и мел.

Правообладатель иллюстрации English Heritage Image caption Подвеску с петлей для нити около ста лет считали украшением

По словам Кэмерон Моффетт, этот инструмент можно считать инновационным ответом жительниц Британии на косметические тренды из Средиземноморья, Египта и других частей Римской империи. Таким образом они могли использовать подручные средства вместо дорогих импортных, таких как сурьма из стран Востока.

Роль женщин в Римской империи

Большинство женщин Римской империи носили макияж, и в моде были бледная кожа, румяна и темные тени.

Жительницы города Роксетера, во времена Римской империи четвертого по величине метрополиса Британии, не были исключением.

"Теперь, когда мы в знаем, что у кулона была такая функция, мы можем лучше понять женщин, которые жили и работали в римском Роксетере", - считает куратор English Heritage.

Правообладатель иллюстрации English Heritage Image caption Темный макияж вокруг глаз был в моде в Римской империи

Кэмерон Моффетт отмечает, что обычно разговоры о Римской Империи идут вокруг исторических фигур-мужчин и о том, чем они занимались: от императоров и их политики до полководцев и их стратегий.

Но при этом женщины также играли важную роль, о которой не говорят, настаивает Моффетт.

"Мы видим римский форт, это первое, что бросается в глаза. Он был построен мужчинами, - говорит она. - Но если присмотреться поближе к артефактам из больших городов, просуществовавших сотни лет, мы очень многое узнаем и о женщинах и детях, которые их населяли. Нужно находить эти аспекты".

Правообладатель иллюстрации English Heritage Image caption Римский Роксетер был четвертым по величине городом Британии, и сейчас English Heritage охраняет оставшиеся от той эпохи руины

Римский инструмент для макияжа выставлен в музее Роксетера, а в YouTube на странице English Heritage скоро должно появиться обучающее видео о том, как накладывать римский макияж с его помощью.

Пока что там большой популярностью пользуется видео "Как сделать макияж Елизаветы I".