Подвески времен Римской империи оказались инструментом для макияжа
Археологическая находка, которую почти целый век считали женскими подвесками времен Римской империи, оказалась ранее неизвестными инструментами для нанесения макияжа.
Найдены они были предположительно в 20-х годах XX века, недалеко от города Роксетер в графстве Шропшир на западе Великобритании.
Небольшие кулоны из медного сплава в форме полумесяца показались тогда ученым ювелирными украшениями. У них были петельки, чтобы продеть шнурок и носить на шее.
Но недавно, почти сто лет спустя, специалисты по охране исторического наследия из организации English Heritage поняли, что у кулонов есть и более практическое предназначение.
"Эти объекты в буквальном смысле изменили лицо Британии, - объясняет куратор English Heritage Кэмерон Моффетт. - С их помощью мы можем узнать больше о женщинах того периода".
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Технология макияжа
Когда Кэмерон Моффетт проводила ревизию римских артефактов с запада Британии, она заметила, что кулон-полумесяц, который датируется примерно первым веком нашей эры, состоит из двух частей. Одна из них напоминала миниатюрную ступку, а другая - пестик.
Куратор поняла, что в ступке женщины перетирали уголь с каплей жира, а потом подводили этой смесью глаза или накладывали ее как тени. В ход также шли сажа и мел.
По словам Кэмерон Моффетт, этот инструмент можно считать инновационным ответом жительниц Британии на косметические тренды из Средиземноморья, Египта и других частей Римской империи. Таким образом они могли использовать подручные средства вместо дорогих импортных, таких как сурьма из стран Востока.
Роль женщин в Римской империи
Большинство женщин Римской империи носили макияж, и в моде были бледная кожа, румяна и темные тени.
Жительницы города Роксетера, во времена Римской империи четвертого по величине метрополиса Британии, не были исключением.
"Теперь, когда мы в знаем, что у кулона была такая функция, мы можем лучше понять женщин, которые жили и работали в римском Роксетере", - считает куратор English Heritage.
Кэмерон Моффетт отмечает, что обычно разговоры о Римской Империи идут вокруг исторических фигур-мужчин и о том, чем они занимались: от императоров и их политики до полководцев и их стратегий.
Но при этом женщины также играли важную роль, о которой не говорят, настаивает Моффетт.
"Мы видим римский форт, это первое, что бросается в глаза. Он был построен мужчинами, - говорит она. - Но если присмотреться поближе к артефактам из больших городов, просуществовавших сотни лет, мы очень многое узнаем и о женщинах и детях, которые их населяли. Нужно находить эти аспекты".
Римский инструмент для макияжа выставлен в музее Роксетера, а в YouTube на странице English Heritage скоро должно появиться обучающее видео о том, как накладывать римский макияж с его помощью.
Пока что там большой популярностью пользуется видео "Как сделать макияж Елизаветы I".