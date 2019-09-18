"Формула Штайнмайера". Что мешает переговорам Зеленского с Путиным

Правообладатель иллюстрации Zuma\TASS Image caption Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера"

В среду 18 сентября в российских и украинских СМИ начала появляться противоречивая информация о переговорах в Минске по поводу порядка закрепления особого статуса территорий на востоке Украины. Это один из главных спорных моментов, решение которого открывает возможность к началу прямых переговоров между президентами России и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Однако в среду Россия и Украина на переговорах в Минске не смогли договориться об особом статусе - и осталось неясным, по чьей вине.

Сначала министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" могла состояться ещё накануне, 17 сентября, но не состоялась из-за России. При этом он сам, по его словам, был согласен на "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины. Был готов к мероприятию и президент Украины Владимир Зеленский, говорил глава МИД.

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие, - сказал он в среду на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

Однако Кремль, как утверждает глава украинского МИД, не стал участвовать во встрече, объяснив это "техническими причинами", не уточнив, какими именно.

А полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов после переговоров в Минске заявил: главный итог состоит в том, что Киев отказался подписать "формулу Штайнмайера".

"Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания", - сказал Грызлов.

Киев представил себя как ненадежного и безответственного партнера, и поставил под угрозу проведение встречи "нормандской четверки", заявил в среду директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, Украина отказалась подписать "формулу Штайнмайера", несмотря на то, что ее направили политсоветники лидеров глав государств "нормандской четверки", в том числе, Андрей Ермак, представляющий Украину.

Киев поставил условия

Тем не менее позже в Киеве заявили, что не имеют "принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайра" о местных выборах в Донбассе". Об этом в своем "Фейсбуке" написала Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

"Реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ [Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине] на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы", - заявила Олифер.

Саммит представителей дипломатической группы "нормандского формата" должен был состояться в Минске во вторник, 17 сентября.

Планировалась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с участием представителей России, Украины и самопровозглашенных республик. Стороны хотели согласовать график поэтапного разведения войск в зоне конфликта, а также утвердить единую редакцию "формулы Штайнмайера", оговаривающую условия закрепления особого статуса Донбасса.

Эту формулу разработал экс-глава МИД Германии, сейчас президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предложил, чтобы неподконтрольная Киеву часть Донбасса получила временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены по украинскому законодательству.

Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Это предложение призвано ускорить выполнение минских договоренностей и поэтапное снятие санкций с России.

Впервые эту идею обсуждали еще в 2015 году, но она нигде не публиковалась и не была признана официальной.