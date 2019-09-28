Мое тело - мое дело. Могут ли стриптизерши быть феминистками?

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Городской совет британского города Шеффилд отказался отзывать лицензию у местного стрип-клуба Spearmint Rhino ("Мятный носорог"). Несмотря на протесты феминистских организаций Великобритании, заведение продолжает работать.

Дебаты о закрытии стрип-клубов в разных городах страны идут не первый месяц. В конце прошлого года в Бристоле активистки требовали лишить лицензии заведение Urban Tiger ("Городской тигр").

Затем недовольные стриптизом феминистки обратили внимание на Манчестер и Шеффилд, в ответ на это танцовщицы вышли на митинг с лозунгами "Мое тело - мое дело" и "Героини тверк-класса" (Лозунг Twerking Class Heroes созвучен названию песни Джонна Леннона Working Сlass Нero - "Герой рабочего класса"), требуя оставить их в покое и дать спокойно работать.

"Меня этим не купишь"

Против стрип-клубов в Великобритании выступает, в частности. "Партия за равноправие женщин" (Women's equality party). Ее руководство настаивает на том, что стриптиз превращает женщину в сексуальный объект, унижая и эксплуатируя её.

"Это не только про конкретных женщин и их права. Это про нас всех как про общество, которое считает эту ситуацию нормальной", - заявила лидер партии в Шеффилде Шарлотта Мид в интервью британскому телеканалу Channel 4.

Со стрип-клубами также активно борется группа активисток "Меня этим не купишь". В начале года они попросили нескольких мужчин прийти в стрип-клуб Spearmint Rhino со скрытой камерой. Те провели съемку и заявили о нарушениях. По словам снимавших, шесть танцовщиц ласкали друг друга перед клиентами.

"У нас не было другого выбора, кроме как тайно провести съемку. Три женщины публично заявляли о домогательствах в этом клубе. Нарушения там находили не только мы, но и городской совет. Но заведение продолжает работать, ему продлевают лицензию. Речь идет не о конкретном клубе, а о всей индустрии - такие же нарушения мы встречаем в каждом третьем стрип-клубе страны", - заявила Русской службе Би-би-си председатель движения Саша Ракофф.

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В доказательство своих слов она приводит аудио-интервью с танцовщицами.

"Невозможно сосчитать, сколько раз клиенты в клубе хватали и лапали меня. Менеджеры просто говорили - такая уж работа, следует этого ожидать. Меня постоянно обзывали: называли шлюхой или куском дерьма. Ты как человек второго сорта", - утверждает на записи танцовщица Джемма.

Ракофф уверена, что все стриптизерши страдают от психологических проблем, сложных отношений в семье и низкой самооценки. При этом они мало зарабатывают и постоянно подвергаются насилию в клубе.

С такими утверждениями спорят многие танцовщицы, и не только в Великобритании. В их числе блогер Тиана Джованович из Австралии. Девушка ведет свой канал на YouTube и подкаст, в которых, среди прочего, рассказывает о том, каково это - быть стриптизершей.

В интервью Русской службе Би-би-си Тиана говорит, что не испытывает проблем с самооценкой и довольна своей работой. При этом она подчеркнула, что поведение клиентов в клубе действительно может выходить за рамки дозволенного.

Тиана - блогер, активистка и стриптизерша, 23 года, стаж 6 лет:

Начав учиться в университете, я сразу поняла, что хочу иметь деньги и путешествовать. Я всегда была уверена в своем теле и своей сексуальности, поэтому, когда знакомая посоветовала попробовать стриптиз, я решилась почти сразу.

Испытательный срок длился две недели. За это время я решила, что такая работа для меня. Я сама определяю, сколько смен, а значит и денег.

В Австралии в каждом штате свой закон о стрип-клубах. Например, там, где живу я, посетители могут прикасаться к стриптизершам во время приватного танца - трогать грудь и попу (запрещено касаться стриптизерши ртом и трогать ее гениталии).

В моем клубе я получаю 85% с каждого приватного танца. По будням в хорошие дни зарабатываю около 500 долларов, по выходным от 500 до 1200. Это уже после уплаты комиссии клубу.

Нас никто не спаивает. Напротив, в клубе нам могут давать бокалы с водой и лимоном или содовой, которые выглядят как алкоголь, чтобы мужчины думали, что мы выпиваем.

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Мне нравится возможность выступать, привлекать внимания. Еще интересны человеческие контакты и разговоры с мужчинами. Многие из них гораздо старше меня, и их взгляды на жизнь во многом расширяют и мой кругозор.

Один из моих регулярных клиентов очень откровенно рассказывал мне о сексуальных домогательствах в его семье, о том, как его сестры и кузины регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны отца, и как это на них повлияло. Он говорил, что никогда не чувствовал себя комфортно, занимаясь сексом, но в стрип-клуб ходить любит.

При этом я бы не сказала, что у всех посетителей какие-то проблемы. У каждого своя причина прийти в клуб: детские травмы или несчастливый брак, недостаток внимания дома.

Но много и тех, кто счастливо женат, имеет детей и просто любит смотреть шоу, общаться со стриптизершами, и проводить время с друзьями.

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Негативная сторона этого бизнеса - клиенты, которые думают, что могут обращаться с тобой без уважения. Некоторые не заказывают приватный танец, при этом позволяют себе прикасаться к нам.

Есть проблема дискриминации за стенами клуба. Знаю танцовщиц, которые скрывают это, потому что боятся потерять семью или другую работу. Дети стриптизерш очень часто подвергаются жестокому буллингу в школе.

Мои родители неоднозначно относятся к этой профессии. Мама понимает, папа нет. Он пытался остановить меня, когда я только начала работать, но теперь мы просто это не обсуждаем. Хотя я уверена - в молодости отец много раз бывал в стрип-клубах (смеется).

У меня две степени бакалавра: философия, в частности, вопросы восприятия морали и этики, и социология - исследование о том, как работает дискриминация в обществе. Сейчас я готовлюсь к защите степени магистра и в дальнейшем планирую докторат. Но стриптиз бросать не собираюсь.

Эта работа, как и вся секс-индустрия, вызывает негатив у приверженцев традиционных представлений о сексе и семье, у тех, кто верит, что секс и все сексуальные игры возможны только между двумя любящими людьми с целью завести ребенка. В этой парадигме да, стриптиз - это что-то грязное.

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Но если вам кажется, что секс - это естественное желание человека, которым стоит занимается, чтобы получать удовольствие, то вопросов к секс-индустрии у вас меньше.

"Этичные стриптизерши"

На фоне требований закрыть стрип-клубы на экраны по всему миру вышел фильм "Стриптизерши".

Кино о танцовщицах, которые спаивали (подсыпая в алкоголь снотворное) и грабили богатых мужчин с Уолл-стрит, основано на реальной истории.

А снявшаяся там в эпизодической роли певица Cardi B (в этом году она получила Grammy за лучший рэп-альбом) в прошлом действительно несколько лет работала стриптизершей в одном из клубов Нью-Йорка.

"Мне нравилось быть стриптизершей. Многие хотят услышать от меня, что ненавидела это занятие и не рекомендую его каждому. Советовать не буду - это действительно не для всех. Но в свои 20 лет я уже зарабатывала по 20 тысяч долларов", - заявила певица на Ellen DeGeneres Show.

При этом в профессиональном сообществе фильм восприняли неоднозначно. Многих возмутило, что во время съемок стрип-клуб, где происходило действие, был закрыт на неделю без компенсации танцовщицам, и ни одна девушка, которая там работала, не приняла участие в съемках.

С резкой критикой выступил, в частности, профсоюз западного Лондона "Этичные стриптизерши". "Почему голливудские актеры используют наш имидж и культуру, а мы ничего не получаем взамен?" - возмутились они в "Инстаграме".

"Этичные стриптизерши" - танцовщицы, которые объединились несколько лет назад в борьбе за свои права. Девушки признают, что эта индустрия эксплуатирует женщин. При этом они выступают не за закрытие стрип-клубов, а за изменение правил самой отрасли.

Сегодня они организуют семинары по всей Великобритании, где обсуждают свои контракты, налоги и штрафы.

Танцовщицы также пытаются расширить сферу заработков стриптизерш. Например, устраивают классы рисования, куда может прийти любой желающий и за 18 долларов рисовать позирующих танцовщиц.

Если раньше такие вечера проходили в частных барах Лондона, то в марте проектом заинтересовалась Королевская академия художеств, и один из уроков прошел там.

"Идеализированная красота и эротизм обнажения эпохи Возрождения сочетаются с радикальным современным стилем перформанса, который отвергает стигму и стыд, празднуя грубую чувственность выбранной ими профессии. Запечатлите энергетику и выразительные формы моделей на этом уникальном событии", - говорилось на сайте академии.

Этим летом девушки приняли участие в Эдинбургском фестивале со своим шоу Ask A Stripper ("Спроси стриптизершу"), во время которого можно было задать танцовщицам любые вопросы об их карьере.

Аналогичные профсоюзы есть и в США. "Солдаты шеста" проводят встречи танцовщиц с юристами, а объединение "Стриптизерши - это тоже работники" добились серьезного успеха.

По их инициативе в штате Вашингтон был принят закон, который предписывает клубам ведение черных списков клиентов, установку тревожных кнопок сигнализации в комнатах, где танцовщицы остаются наедине с клиентами, и обязательные тренинги для стриптизерш на знание своих прав.

Активистки утверждают, что настоящий феминизм там, где женщины поддерживают друг друга, меняя устаревшие и зачастую патриархальные правила индустрии, и подчеркивают, что атмосфера стыда вокруг этой профессии делает их борьбу за свои права гораздо сложнее.