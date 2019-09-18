За Павла Устинова вступились власти. Это конец всем политическим делам?

Правообладатель иллюстрации DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images Image caption Вопрос с судьбой Устинова решается в Кремле в ручном режиме, но снисхождение системы к нему вряд ли отразится на других осужденных

Осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова поддержали представители власти, а помочь с процессом обещал известный адвокат Анатолий Кучерена. Его защита полагает, что теперь дело, скорее всего, будет закрыто. Означает ли, что и остальные обвиняемые по "делу 27 июля" выйдут на свободу?

В среду, после серии одиночных пикетов у здания администрации президента в поддержку Устинова, вокруг него начались нехарактерные для обвиняемых по делу о "массовых беспорядках" события.

Сестре осужденного актера позвонили от его худрука Константина Райкина - он также выступал в поддержку Павла - и предложили встретиться с новым адвокатом, Анатолием Кучереной, который "сам вызвался помогать". Сообщения в СМИ о том, что Кучерена будет новым защитником, ее удивили - в разговоре с Би-би-си сестра Устинова уточнила, что к работе нынешнего адвоката Дмитрия Чешкова у нее претензий нет и менять его семья не собиралась.

"Со слов родственников Павла, никакого соглашения с ним [с Кучереной - Би-би-си] не заключалось. Помощи как таковой не требуется, я подал апелляционную жалобу. Мне от родственников стало известно, что он предлагал помощь, но со мной никто не связывался. Если согласятся на его участие в процессе, вместе выработаем единую линию защиты", - сказал Би-би-си сам Чешков.

Кучерена же сообщил Интерфаксу, что вступил в дело, и уже в пятницу намерен подать ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Устинова. Кучерена - известный адвокат, глава общественного совета при МВД, был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Он известен, в частности, тем, что был адвокатом сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Также вечером в среду стало известно, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направит сотрудника своего аппарата на рассмотрение апелляции по делу Устинова. Об этом сообщили РАПСИ в ее пресс-службе.

В чем суть дела Устинова?

Приговор Устинову, вынесенный 16 сентября, - три с половиной года колонии - вылился в волну негодования его коллег по цеху. На следующий день несколько десятков актеров, певцов и знаменитостей выступили с требованием освободить Устинова, а в среду больше сотни стояли в очереди, чтобы встать в одиночный пикет у здания администрации президента.

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После этого изменилась риторика власти - если 17 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что разбираться в таких делах - это "не прерогатива президента", то уже на следующий день Песков сказал, что видео задержания Устинова в Кремле посмотрели, и несколько раз повторил, что нужно дождаться результатов апелляции. При этом секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и вовсе назвал случившееся с Устиновым "вопиющей несправедливостью".

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Устинов не был первым осужденным фигурантом так называемого "московского дела" - до него четверо участников митингов 27 июля получили тюремные сроки за применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Тем не менее, именно случай Устинова вызвал массовое возмущение - в первую очередь, из-за отказа исследовать доказательства, подтверждающие его невиновность. Молодой человек утверждал, что не участвовал в акции, а на Пушкинскую площадь 3 августа приехал встретиться со знакомым. Его родственники и защитники демонстрировали переписку Устинова с этим человеком. Суд этот момент не учел.

Кроме того, скрутившие Устинова полицейские на акции 3 августа утверждали, что он выкрикивал лозунги - хотя видеозапись задержания подтверждает, что он просто стоит и говорит по телефону. Суд приобщить видео к материалам дела и посмотреть его во время процесса отказался.

Наконец, из той же записи видно, что во время задержания Устинов не сопротивлялся, а омоновец, который его схватил, споткнулся и упал. Тем не менее, актера обвинили в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) - это даже более суровое обвинение, чем у бросившего в полицейского урну Евгения Коваленко или распылившего перцовый баллончик в сторону полицейских Ивана Подкопаева.

Значит ли это, что Устинов выйдет на свободу?

Апелляцию на приговор Тверского суда рассмотрят в понедельник 23 сентября в Мосгорсуде, сообщил Би-би-си адвокат Устинова Дмитрий Чешков. Шансы на отмену приговора, по его словам, есть, "и с учетом повышенного общественного резонанса, шансы немаленькие". "Безусловно, видео будем приобщать к делу и просить суд отменить приговор", - сказал он. Адвокат сообщил, что защита будет настаивать на полном оправдании Устинова.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Устинов настаивает на своей невиновности

По словам главы международной правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, скорее всего, Устинову изменят приговор и освободят из-под стражи. "А вот будет ли эта замена наказания на условное, оправдание или отмена приговора и возврат дела на дополнительное расследование - здесь есть альтернативы", - сказал Чиков Би-би-си.

Решение о возврате в прокуратуру дела Айдара Губайдулина - его обвиняли в том, что 27 июля он кинул в полицейского пустую пластиковую бутылку, но промахнулся - создает хорошую почву для апелляций по другим фигурантам "московского дела", уверен Чиков. Ранее следователи сняли обвинения с пятерых фигурантов дела о так называемых "массовых беспорядках" 27 июля, а двоих - Сергея Фомина и Егора Жукова отпустили под домашний арест. В поддержку студента ВШЭ Егора Жукова его коллеги развернули мощную кампанию - на заседания по его делу в футболке "Я/Мы Егор Жуков" приходил известный рэпер Мирон Федоров ("Оксимирон").

"Будет странно, если Устинова, например, отпустят, дело Губайдулина вернут в прокуратуру, а в отношении остальных, в том числе осужденных по более мягкой статье, ничего не изменится", - отметил глава "Агоры".

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Ожидать что и остальным фигурантам смягчат наказание, не стоит, случай Устинова "не значит что надо всех отпускать", сказал собеседник Би-би-си, близкий к администрации президента: "Надо разбираться с каждым делом индивидуально - речь об установлении справедливости".

"Одного выпустят. Потом другого посадят. Вы же не верите, что кто-то в Кремле вдруг реально решил, что суд теперь нужен независимый, преследовать оппозицию плохо, а свобода лучше, чем несвобода? - иронизирует политтехнолог Константин Калачев. - И с завтрашнего дня суды беспристрастно защищают граждан от произвола государства и его силовых структур". По его словам, ожидать снисхождения к другим фигурантам не стоит. "Задерживать, штрафовать, сажать активных участников для создания ощущения опасности участия в протестных акциях будут и дальше. Но Устинова не посадят. Ибо несправедливость слишком очевидна". - добавил он.

Будет ли власть в дальнейшем мягче относиться к протестующим?

То, что со стороны может выглядеть как непоследовательность действия власти - сначала посадить, потом отпустить, потом посадить других - это "ручная настройка системы" говорят собеседники Би-би-си. Источник Би-би-си, близкий к администрации президента говорит, что решение по Устинову сейчас принимается в ручном режиме, как это бывает в случае с резонансными делами, и не означает глобального потепления.

Другой собеседник Би-би-си, работавший в администрации президента, считает, что случай Устинова, на самом деле, позитивен для Кремля - это ситуация, когда системная группа заступается за кого-то, а власть идет навстречу. "Власть проявляет себя как некое гуманное образование, это позволяет в течение долгого времени сосуществовать с протестующим обществом".

"Все ищут какие-то сигналы. А никаких сигналов нет. Есть ситуативное реагирование. Турчак срывает аплодисменты, сообщая после просмотра видео задержания Устинова, что решение суда несправедливо. Где логика? А логика в постоянном прощупывании, как отреагируют те или иные слои общества на те или иные действия", - пояснил политтехнолог Калачев.

По его мнению, власти эмпирическим путем определяют, "где еще можно гайки подкручивать, а где лучше чуть назад отыграть": "Власть спешно решила перехватить повестку. "Единая Россия" демонстрирует наличие субъектности. Все счастливы".

Другие эксперты связывают происходящее с внутренней борьбой внутри власти - и силовики, по их мнению, сейчас оказались среди проигравших. В политике важно ощущение "справедливости", а силовики понятия не имеют, что это такое и как с ним работать, отмечает политолог Аббас Галлямов. Получив полную власть, своими топорными действиями и все более явной "несправедливостью" они в конце концов делегитимизируют режим.

"Естественно, что гражданской части администрации президента такое не нравится, она-то понимает, куда это все ведет, поэтому пытается вмешаться и исправить наиболее очевидные перегибы, - подчеркнул политолог. - Видимый хаос и непоследовательность действий государства как раз и являются следствием этой внутренней борьбы".

Если считать условными инициаторами этого дела главу Росгвардии Виктора Золотова и руководителя СК Александр Бастрыкина, то они явно проиграли политическую схватку, говорит Чиков. "По политической логике они должны понести ответственность. Это необязательно дела и отставки, это может быть и простое снижение влияния".