Налет на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: у кого на Ближнем Востоке есть дроны?

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Вопрос о том, откуда вылетели дроны и ракеты, которые участвовали в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, ранее уже вызвал разногласия между США и Ираном. 17 сентября высокопоставленные источники нескольких американских СМИ заявляли, что дроны и крылатые ракеты были запущены с юга Ирана - ближе к северному берегу Персидского залива.

По данным источников, саудовские ПВО не остановили беспилотники и ракеты из-за того, что были направлены на юг, ожидая атак со стороны Йемена.

Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена, которых поддерживает Иран.

15 сентября госсекретарь США Майк Помпео отверг заявления йеменских повстанцев и заявил, что за нападением стоит Тегеран. Иранские власти обвинили его во лжи.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по безопасности Джонатан Маркус, никакого твердого доказательства причастности Ирана к атаке пока представлено не было. Но если эта версия верна, она переводит конфликт в Персидском заливе на новый уровень опасности.

Би-би-си разбирается, у кого на Ближнем Востоке есть беспилотники и где они используются.

Относительно новый

Первое военное использование дрона было отмечено в октябре 2001 года, в первую ночь войны в Афганистане против движения "Талибан" (запрещено в России"). Изначально боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были прерогативой технологически развитых стран, среди которых лидировали Израиль и США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Китай - один из крупных экспортеров беспилотников в страны Ближнего Востока

Но вскоре на рынке появился новый поставщик - Китай, который очень хотел продавать свое оружие по всему миру.

Китайцы способствовали распространению дронов на Ближнем Востоке, продавая оружие как минимум полдюжине правительств.

Процесс распространения китайских военных беспилотников по миру продолжается и сейчас - в сентябре Сербия стала первой европейской страной, которая закупила китайские БПЛА.

Гражданские БПЛА усложнились, и технологии были перенесены в сферу боевых дронов. Поскольку речь не идет о прорывных технологиях, любая страна с хорошей производственной базой может делать высокоэффективные беспилотники - хорошим примером является Иран. Считается, что именно Тегеран играл ключевую роль в том, что относительно развитые технологии оказались у неправительственных сил, таких как йеменские повстанцы-хуситы.

У кого что есть

Ближний Восток - один из эпицентров войны с терроризмом. Здесь действуют страны, у которых есть самые современные военные технологии - США, Британия и Россия.

Также в регионе есть несколько стран-противников. Наиболее выражен раскол между Израилем и арабскими государствами Персидского залива, с одной стороны, и Ираном, его союзниками и доверенными лицами, такими как "Хезболла" и хуситы, с другой.

Россия

Россия активно закупает дроны - в частности, у Израиля - но также выходит на рынок БПЛА как производитель.

Война в Сирии была первым известным примером массового использования дронов для подавления противовоздушной обороны. Повстанческие силы направляли несколько беспилотников на крупные российские военные базы в Сирии.

В конце 2017 года произошла атака на российскую базу Хмеймим в сирийской Латакии. По данным российского минобороны, тогда погибли двое военных - однако в ведомстве называли атаку "минометным обстрелом".

Один из российских военных, находившийся на авиабазе, рассказывал Русской службе Би-би-си, что, по его данным, минометного обстрела 31 декабря не было, а объект был атакован несколькими беспилотниками.

8 января 2018 года российское министерство обороны сообщило, что 6 января была предпринята еще одна попытка атаки на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения в Тартусе. Для этого боевики использовали 13 ударных беспилотных летательных аппаратов с установленными на них самодельными взрывными устройствами.

В октябре того же года заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что беспилотные летательные аппараты, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим, управлялись с американского самолета-разведчика P-8 Poseidon.

С 2014 года руководитель программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов заявил, что российская корпорация "Сухой" ведет работу над проектом своего тяжелого беспилотника.

В июне 2018 года Интерфакс со ссылкой на анонимный источник сообщил, что первый полет должен состояться в 2019 году.

В январе 2019-го в интернете появились снимки, которые называли первыми фотографиями нового беспилотника "Охотник" - в нем используется технология снижения заметности "стелс".

Израиль

Давно признанный пионер в сфере технологий для беспилотников, Израиль - один из главных экспортеров небоевых БПЛА, на долю которого приходится около 60% мирового рынка.

Среди прочего, эта страна продавала наблюдательные беспилотники России.

Израиль использует разнообразный парк беспилотных летательных аппаратов для сбора разведывательных данных, наблюдения и проведения атак. Его боевые дроны - это Heron TP, Hermes 450 и Hermes 900. Но свои боевые дроны Израиль не хочет экспортировать.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Иран сам производит дроны

Иран

Несмотря на санкции и эмбарго, Иран смог произвести довольно сложные боевые БПЛА.

Shahed-129 был впервые показан в 2012 году и использовался, чтобы бить по целям экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России) и другим целям в Сирии и Ираке. БПЛА Mohajer 6 производился с 2016 года.

Другой аспект программы иранских беспилотников - это стремление продавать или передавать технологии своим союзникам в регионе.

Другие страны

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) используют флот беспилотников Wing Loong 1 китайского производства, которые применялись против целей в Йемене и в ходе гражданской войны в Ливии.

ОАЭ поддерживает фракцию, которую возглавляет генерал Хафтар. Турецкие дроны использовались в Ливии, чтобы поддержать Правительство национального согласия.

Свои беспилотники строит Турция, так как не может закупать их в США. Эти беспилотники используются против курдов - и внутри Турции, и в Сирии.

Ирак, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Алжир покупали БПЛА у Китая.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption США обвиняют Иран в поставке беспилотников хуситам

Другие боевые группы

Повстанцы-хуситы - одни из самых активных пользователей беспилотников. Они используют ряд систем, которые, согласно ООН и другим экспертам, серьезно зависят от иранских технологий.

Хуситы, например, используют Qasef-1, который, как говорят эксперты ООН, практически идентичен иранской модели.

Это фактически "дроны-смертники", намеренно врезающиеся в свои цели. Согласно докладу ООН, хуситы использовали более совершенный беспилотник, иногда называемый Самад-2/3, который, как считается, имеет небольшую взрывную боеголовку.

Боевики движения "Хезболла" используют небольшое количество беспилотников, поставляемых Ираном.

Каковы последствия для региона?

Технология боевых беспилотников получила широкое распространение.

Как это ни парадоксально, нежелание США продавать усовершенствованные БПЛА своим союзникам не устранило возможности распространения беспилотных летательных аппаратов, потому что Китай вступил на рынок со своими технологиями, практически аналогичными.

Использование беспилотников для поражения целей помогло открыть новый вид боевых действий, стирая грань между войной и миром.

БПЛА позволяют поражать цели более точно с небольшими "побочными эффектами" (по крайней мере, если разведка правильно управляет ими).

Боевые или небоевые дроны казались специально созданными для войны с терроризмом. Но они также как будто специально сделаны для неравной борьбы между технологически развитыми игроками с одной стороны - и не такими развитыми с другой - в регионе Ближнего востока.