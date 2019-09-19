Как за фигурантов "московского дела" вступились их коллеги по цеху

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS

Вслед за священниками свои письма в поддержку фигурантов "московского дела" опубликовали другие профессиональные сообщества. Представители IT-индустрии вступились за программистов Айдара Губайдулина и Константина Котова, сотрудники НКО - за Алексея Миняйло, сотрудники театров - за Павла Устинова.

После того как Тверской суд на этой неделе приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в применении насилия к полицейскому на акции протеста 3 августа, деятели культуры устроили флешмоб в его защиту и 18 сентября провели пикеты в поддержку него и других фигурантов "московского дела".

Параллельно с этим открытые письма в поддержку обвиняемых и уже осужденных по этом делу опубликовали священники Русской православной церкви и учителя, а вечером 18 сентября инициативу подхватил и и другие профессиональные сообщества.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как представители разных профессий поддержали своих коллег, ставших фигурантами уголовных дел после летних протестов в Москве.

Программисты за Губайдулина и Котова

Специалисты IT-индустрии опубликовали свое открытое письмо, в котором вступились за Айдара Губайдулина и Константина Котова, на портале GitHub. На данный момент его подписали более 200 человек.

Они вступились за Айдара Губайдулина (накануне Мещанский суд отпустил его из-под стражи под подписку о невыезде, а дело вернул в прокуратуру) и Константина Котова, уже осужденного на четыре года колонии общего режима за неоднократные нарушения закона о митингах.

Правообладатель иллюстрации Andrei Vasilyev/TASS Image caption Айдар Губайдулин закончил МФТИ, после учебы работал программистом в компании NetCracker, а потом - в "Сбербанке-Технологии"

"Одним из фигурантов "московского дела" стал наш коллега - Айдар Губайдулин. Айдар закончил МФТИ и работает в компании "Сбербанк-Технологии". В это же время осудили другого нашего коллегу, программиста Константина Котова: он получил 4 года колонии за участие в четырёх акциях, ведь, по мнению обвинения, он преследовал "цель создания реальной угрозы конституционно охраняемым правам и свободам человека и гражданина", - говорится в письме.

Правообладатель иллюстрации Andrei Vasilyev/TASS Image caption 34-летний Константин Котов осужден по так называемой "дадинской статье"

В своем открытом обращении программисты потребовали "остановить политическое преследование мирного населения, прекратить сфабрикованные дела и освободить всех фигурантов дела о "массовых беспорядках".

Представители НКО за Миняйло

Представители некоммерческих организаций (НКО) вступились за своего коллегу Алексея Миняйло, который находится под арестом по обвинению в участии в массовых беспорядках в связи с акцией протеста 27 июля.

Открытое письмо в его поддержку подписали 215 человек, его опубликовал портал "Такие дела".

"Будучи в течение многих лет сотрудником и волонтером благотворительных и социально ориентированных организаций, отвечая в том числе за финансовые процессы, Алексей показал свою принципиальность в вопросах соблюдения действующего законодательства. Проекты, в которых Алексей Миняйло участвовал как сотрудник или волонтер, неоднократно получали государственные гранты", - говорится в письме.

Правообладатель иллюстрации ALEKSANDR LEVINSKIY/FORBES Image caption Алексей Миняйло был волонтером в предвыборном штабе Любови Соболь

В нем отмечается, что за последние 10 лет НКО внесли большой вклад в развитие российской социальной сферы, и что благодаря в том числе и их работе в этой сфере произошли изменения в лучшую сторону.

"Сейчас мы видим, что невозможно защищать права детей, людей с инвалидностью и других представителей социально уязвимых групп там, где нарушаются права человека в целом, где невиновных избивают, задерживают, сажают в тюрьму", - говорится в обращении сотрудников НКО.

Актеры за Устинова

Театральные деятели начали сбор подписей в поддержку Павла Устинова под открытым письмом, которое собираются отправить президенту Владимиру Путину. Инициаторами сбора стали Высшая школа сценических искусств Константина Райкина, которую закончил Устинов, и театр "Сатирикон", художественным руководителем которого также служит Райкин.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Павел Устинов - начинающий актер. Он учился в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина и успел сыграть в нескольких сериалах

"Считаем, что такие беззаконные позорные приговоры дискредитируют судебную власть России, отбрасывают страну назад, закрывают ей путь в цивилизованный мир. Злоупотребления со стороны правоохранительных органов и силовых структур должны быть пресечены, возмутительные ошибки судебных органов исправлены. Просим защитить и спасти невиновного человека, не допустить окончательно сломанной жизни и судьбы", - говорится в письме.

Сам Райкин еще до начала массового флешмоба актеров записал видеообращение в поддержку Устинова, а также приходил в суд его поддержать и подписал за него личное поручительство.

Журналисты за Синицу и Жукова

Профсоюз журналистов опубликовал открытое письмо с требованием закрыть "московское дело" 19 сентября. Подписи под ним на данный момент поставили 88 человек.

Они призвали освободить всех фигурантов "московского дела", но отдельно выразили беспокойство в связи с делами против Владислава Синицы (осужден на пять лет колонии за твит о детях силовиков, в котором суд усмотрел угрозу применения насилия) и студента ВШЭ Егора Жукова (сначала проходил обвиняемым по статье о массовых беспорядках, но позже эти обвинения с него сняли и предъявили новые - в призывах к экстремизму через интернет; находится под домашним арестом).

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Владислав Синица - 30-летний финансовый менеджер из Люберец. Его осудили на пять лет колонии за твит, в котором суд усмотрел разжигание ненависти и угрозы насилия к детям силовиков

"Они не являются профессиональными журналистами, однако мы считаем что уголовные дела против них (а также чудовищный приговор, вынесенный Синице) угрожают свободе слова - фундаментальной ценности нашей профессии", - говорится в письме журналистов.

Правообладатель иллюстрации EGOR ZHUKOV/YOUTUBE Image caption Егор Жуков - студент политология ВШЭ. С 2015 года он ведет видеоблог о российской политике. Именно в нем следователи усмотрели призывы к экстремизму

Одними из первых с открытыми письмами в поддержку фигурантов "московского дела" выступили священники РПЦ и учителя.

Священники и ученые

Письмо священников, которое 17 сентября опубликовало издание "Правмир", на данный момент подписали более 120 человек.

"В отношении фигурантов "московского дела" вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и "массовый беспорядок", - говорится в письме.

Священники отдельно обратили внимание на дело Константина Котова, который, по их мнению, "не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию", и на дело Алексея Миняйло, "православного человека, активно вовлеченного в социальную и благотворительную работу".

"Мы хотим напомнить всем, кто давал или будет давать показания по этому и другим делам, слова Священного Писания: "Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет" (Притч. 19.9)", - отмечается в их письме.

Ученые опубликовали письмо, подписи под которым закончили собирать еще 29 августа. Под ним подписались 2120 человек. В письме ученые призвали совободить всех фигурантов "московского дела".

"Мы убеждены, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума - конспирология, а вместо общественного диалога - уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего", - говорится в нем.

Учителя и врачи

Открытое письмо школьных учителей подписали на данный момент более 2100 человек со всей России.

"Большинство из них [фигурантов "московского дела"] - молодые люди, по возрасту - наши вчерашние ученики. Мы нередко узнаем об участии в общественно-политических акциях наших нынешних учеников и не можем не тревожиться об их судьбе: наши школьники растут неравнодушными к судьбе страны, и мы не считаем, что образцово-показательное запугивание - это приемлемый метод взаимодействия власти с молодежью. Более того, история страны, которую некоторые из нас преподают, показывает, что это верный способ дальнейшего роста недовольства и радикализации протеста", - говорится в их письме.

Помимо этого письма в поддержку обвиняемых и осужденных по "московскому делу" опубликовали врачи, его подписали 550 человек. Они потребовали "освободить несправедливо осужденных, закрыть сфабрикованные уголовные дела и дать адекватную оценку действиям тех, по чьей вине пострадали невиновные люди".

"В медицине особенно сильно чувствуется удушливая атмосфера страха и несвободы, мешающая принимать решения в интересах больного. Уже больше двух лет по всей стране катятся так называемые "врачебные дела": арестовывают и судят за недоказанные преступления наших коллег. Некоторых из них нам удалось спасти от тюрьмы, но многие находятся в неволе, а есть и такие, которые не дожили до освобождения. "Московское дело" ярко высветило, что происходящее в медицине - лишь частное проявление общего кризиса судебной системы", - говорится в их письме.

Юристы и книжный бизнес

Юристы написали открытое письмо председателю Конституционного суда России Валерию Зорькину. Подписи под ним поставили более 20 человек.

В своем письме юристы обратили внимание на дело Константина Котова, приговоренного к четырем годам колонии по недавно введенной в Уголовный кодекс статье 212.1. В письме подчеркивается, что такой жесткий приговор Котову нарушает ряд позиций КС и, в частности, постановление КС от 10 февраля 2017 года "По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса" (в нем прописана позиция КС, что наказание впервые осужденному по этой статье необязательно должно быть связано с лишением свободы).

"Нам трудно советовать Вам, что можно предпринять в ситуации, когда игнорируются решения Конституционного суда. Но, может быть, исходя из нынешнего состояния конституционной законности стоит подумать о том, чтобы Конституционному суду обратиться с посланием к Федеральному собранию в соответствии с полномочием, закрепленным ч. 3 ст. 100 Конституции РФ", - пишут юристы.

Также со своим письмом выступили представители книжной индустрии. Его подписали 700 человек.

"Мы представляем гуманитарный мир. В котором высшая ценность - жизнь отдельно взятого человека. Наблюдать за тем, как сегодня ломают судьбы молодых ребят - больно, и терпеть это невозможно. Мы требуем незамедлительного пересмотра всех приговоров по "московскому делу", вопиющая несправедливость которых очевидна всем думающим гражданам страны", - говорится в письме.

Деятели искусства

19 сентября свое открытое письмо опубликовали российские художники и кураторы. Подписи под ним поставили 39 человек.

"В современной России мы сталкиваемся с цензурой, преследованием художников за их работы, давлением со стороны власти на деятелей искусства и художественные институции. "Московское дело" - критическая точка, в которой сошлись все самые абсурдные сценарии: избиения и задержания людей за мирный протест, несправедливые аресты, большие тюремные сроки. Мы требуем незамедлительного пересмотра всех приговоров по "московскому делу", а также освобождения Александра Габышева, шамана из Якутии, который был задержан сегодня ночью", - говорится в письме.

Создатели "Игры престолов" и Стивен Фрай

Со своим открытым письмом выступили также зарубежные общественные и культурные деятели и политики. Его подписали 77 человек, в том числе создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайс, британский актер и писатель Стивен Фрай, немецкая писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер, бывшие лидеры Ирландии, Литвы, Эстонии и Болгарии, а также политики Британии, США, Канады, Германии, Нидерландов, Австралии, Грузии, Чехии, Франции, Польши и другие.

"Как жители свободного мира, обеспокоенные будущим демократии, мы наблюдаем тревожные события, происходящие в Москве и других городах России в последний месяц. Граждане России просто требуют от своего государства того, что мы в свободном мире принимаем как должное: права участвовать в свободных и справедливых выборах, прекращения уголовного преследования активистов, участвующих в мирных протестах, ответственности для сотрудников полиции, которые применяют чрезмерную силу в отношении мирных демонстрантов", - говорится в письме.

Все остальные

Актер Александр Паль создал на сайте Change.Org петицию с требованием освободить актера Павла Устинова. На данный момент ее подписали более 135 тысяч человек.

"Вместе мы можем обратить внимание всей страны на этот вопиющий случай, и я прошу и вас поставить свою подпись, выразить солидарность с Пашей и другими политзаключенными по этому делу, а также призвать власти немедленно освободить его", - говорится в тексте петиции.