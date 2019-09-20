Фундук для "Нутеллы": как быть с детским трудом?
Почти три четверти фундука в мире собирается в Турции, а его крупнейшим покупателем уже много лет является Ferrero - производитель шоколадной пасты Nutella. Но орехи собирают мигранты, в том числе дети, которые работают десятки часов в неделю за очень низкую заработную плату. Что делает Ferrero, чтобы гарантировать, что его продукция не зависит от детского труда?
"Слово "фундук" для меня означает страдание и тяжелую работу", - рассказал Мехмет Келекчи, регулярно таскающий на спине мешки свежесобранных орехов весом по 35 кг.
Курдские наёмные рабочие, в том числе эта семейная пара и их дети, сгибаются пополам или садятся на корточки, чтобы собрать кучки орехов.
10 часов в день на крутых склонах, где легко потерять равновесие - утомительная работа.
А два сборщика, Мустафа и Мохаммед, работают нелегально. Им всего 12 и 10 лет, что значительно ниже минимального трудоспособного возраста Турции.
В августе на черноморском побережье Турции, где собирается 70% фундука в мире, можно застать типичную картину: работники любого возраста ищут на земле орехи.
Большинство сборщиков - сезонные мигранты с экономически менее защищённых юга и востока Турции, в основном курды.
Официальная ставка зарплаты, установленная местными властями, составляет 95 лир (16 долларов) в день. При такой ставке рабочим почти невозможно получать минимальную месячную зарплату.
Но семья Мехмета получает ещё меньше - максимум 65 лир, а из этого ещё отдадут 10% комиссионных подрядчику и несколько лир за дорогу в родной город Шанлыурфа.
Казим Яман, один из владельцев ореховой плантации, говорит, что он против детского труда: "Детей заставляют работать, как машины".
При этом он уверяет, что у него нет другого выбора, кроме как платить детям, потому что родители настаивают на том, чтобы их отпрыски работали.
"Когда я говорю детям: "Хватит работать", - они уходят. Но мать и отец хотят, чтобы они работали и им платили", - говорит Казим.
"Этот замкнутый круг необходимо разорвать", - уверен Яман.
В Турции около 400 тысяч семейных фундучных орешников, большинство, как у Казима - крошечные. Многие собственники даже не знают, куда уходят их орехи.
В дальнем конце сложной цепочки поставок - известные турецкие и международные кондитерские бренды, в том числе итальянский гигант Ferrero, которому принадлежат такие известные марки, как Nutella, Ferrero Rocher и Kinder.
Ferrero покупает около трети всего турецкого урожая. Ещё бы: концерн производит в год 365 тыс. тонн пасты Nutella.
На сайте Ferrero сказано: "Способность отследить происхождение наших ингредиентов критически важна для обеспечения стандартов качества производства".
К 2020 году происхождение всего фундука, используемого компанией, должно стать на 100% отслеживаемым. Пока отслеживается лишь 39%.
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Производственная цепочка может простираться очень далеко.
Энгинай Акчай из города Орду на черноморском побережье - один из тысяч мелких независимых торговцев орехами.
Фермеры поставляют свою продукцию в мешках, а он оплачивает их в соответствии с важнейшим для него качеством - соотношением скорлупы к ядру - перед продажей на фабрики или напрямую экспортерам вроде Ferrero.
Но он говорит, что Ferrero не спрашивает его ни про самих фермеров, ни про условия их работы.
"Вопрос детского труда нас вообще не касается: мониторинг подобных вещей - ответственность государства и сил безопасности", - утверждает Акчай.
Далее в цепочке идут посредники - например, Осман Чакмак. Он покупает орехи у торговцев и продает их Ferrero и другим экспортерам и производителям.
"Я покупаю, я продаю. В этот момент невозможно контролировать тонны фундука", - говорит он и добавляет, что корпорация не доходит до самих фермеров с инспекцией.
Флагманская программа Ferrero для фермеров действует в Турции с 2012 года и предлагает бесплатное для производителей фундука обучение более эффективным методам выращивания, чтобы помочь им повысить свои доходы - хотя они по-прежнему могут продавать свои орехи кому угодно. Что они и делают.
На одной из "обучающих" ферм Ferrero агроном Гохан Арикоглу показывает, как при более качественной обрезке, орошении и борьбе с вредителями фундук может давать гроздья до 21 ореха вместо четырёх.
Работая частично с неправительственными организациями и другими агентствами, Ferrero также обучает фермеров, сельскохозяйственных рабочих, подрядчиков и перекупщиков, чтобы те узнавали больше об устойчивом развитии, а также пытается отвадить фермеров от детского труда и шире привлекать женщин.
В корпорации уверяют, что программа охватила более 42 тыс. фермеров с посадками фундука - то есть примерно десятую часть всех сельхозработников Турции, занятых в фундучной отрасли.
Но может ли компания быть уверена в том, что ее фундук не собирают дети?
Генеральный директор Ferrero Hazelnut в Турции Бамси Акин говорит: "Если мы найдём продукт, который производится неэтично, мы не будем его трогать. Мы пытаемся обучать фермеров и отслеживать товар, но полностью ли система чиста? Думаю, сейчас этого никто не может сказать".
На вопрос о посредниках, сказавших Би-би-си, что Ferrero не спрашивает их об источнике орехов, Акин отвечает: "Мы не задаем вопросы, но у нас есть инструменты для мониторинга качества. Перед началом сезона мы поговорили с ними и рассказали о нашей социально ответственной практике".
На обочине дороги у своего сада с видом на Черное море фермер Казим Яман наблюдает, как 12-летний Мустафа тащит и опорожняет еще один тяжелый мешок с орехами.
Он с сожалением говорит: "На днях я видел, как отец положил очень тяжёлый мешок на плечи ребенка. Я спросил, что он делает, а в ответ услышал: "Пусть привыкает".
Яман говорит, что компания Ferrero пригласила его принять участие в своей программе сельскохозяйственных ценностей, но он отказался. Как и многие другие производители старшего поколения, он не доверяет переменам.
Он говорит: "Порочный круг невозможно разорвать усилиями одного-двух человек, но со временем он может порваться".
Между тем другая семья курдских сборщиков переезжает в крошечную деревянную хижину без электричества, в которой в течение следующего месяца будут жить шесть человек - мать, взрослый сын, две взрослые дочери и двое маленьких детей.
На вопрос Би-би-си, как часто она ест шоколад с фундуком, мать семейства - Айсе - начинает смеяться.
"Не люблю его. Слишком много я с ним мучаюсь, не хочу его видеть ещё и в шоколаде", - говорит женщина.