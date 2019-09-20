Фундук для "Нутеллы": как быть с детским трудом?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Нутелла" - самая популярная шоколадная паста в мире

Почти три четверти фундука в мире собирается в Турции, а его крупнейшим покупателем уже много лет является Ferrero - производитель шоколадной пасты Nutella. Но орехи собирают мигранты, в том числе дети, которые работают десятки часов в неделю за очень низкую заработную плату. Что делает Ferrero, чтобы гарантировать, что его продукция не зависит от детского труда?

"Слово "фундук" для меня означает страдание и тяжелую работу", - рассказал Мехмет Келекчи, регулярно таскающий на спине мешки свежесобранных орехов весом по 35 кг.

Курдские наёмные рабочие, в том числе эта семейная пара и их дети, сгибаются пополам или садятся на корточки, чтобы собрать кучки орехов.

Image caption Мехмет Келекчи таскает мешки весом по 35 кг

10 часов в день на крутых склонах, где легко потерять равновесие - утомительная работа.

А два сборщика, Мустафа и Мохаммед, работают нелегально. Им всего 12 и 10 лет, что значительно ниже минимального трудоспособного возраста Турции.

В августе на черноморском побережье Турции, где собирается 70% фундука в мире, можно застать типичную картину: работники любого возраста ищут на земле орехи.

Большинство сборщиков - сезонные мигранты с экономически менее защищённых юга и востока Турции, в основном курды.

Официальная ставка зарплаты, установленная местными властями, составляет 95 лир (16 долларов) в день. При такой ставке рабочим почти невозможно получать минимальную месячную зарплату.

Но семья Мехмета получает ещё меньше - максимум 65 лир, а из этого ещё отдадут 10% комиссионных подрядчику и несколько лир за дорогу в родной город Шанлыурфа.

Казим Яман, один из владельцев ореховой плантации, говорит, что он против детского труда: "Детей заставляют работать, как машины".

При этом он уверяет, что у него нет другого выбора, кроме как платить детям, потому что родители настаивают на том, чтобы их отпрыски работали.

"Когда я говорю детям: "Хватит работать", - они уходят. Но мать и отец хотят, чтобы они работали и им платили", - говорит Казим.

"Этот замкнутый круг необходимо разорвать", - уверен Яман.

В Турции около 400 тысяч семейных фундучных орешников, большинство, как у Казима - крошечные. Многие собственники даже не знают, куда уходят их орехи.

В дальнем конце сложной цепочки поставок - известные турецкие и международные кондитерские бренды, в том числе итальянский гигант Ferrero, которому принадлежат такие известные марки, как Nutella, Ferrero Rocher и Kinder.

Ferrero покупает около трети всего турецкого урожая. Ещё бы: концерн производит в год 365 тыс. тонн пасты Nutella.

На сайте Ferrero сказано: "Способность отследить происхождение наших ингредиентов критически важна для обеспечения стандартов качества производства".

К 2020 году происхождение всего фундука, используемого компанией, должно стать на 100% отслеживаемым. Пока отслеживается лишь 39%.

Производственная цепочка может простираться очень далеко.

Энгинай Акчай из города Орду на черноморском побережье - один из тысяч мелких независимых торговцев орехами.

Фермеры поставляют свою продукцию в мешках, а он оплачивает их в соответствии с важнейшим для него качеством - соотношением скорлупы к ядру - перед продажей на фабрики или напрямую экспортерам вроде Ferrero.

Image caption Энгинай Акчай измеряет соотношение ореха к скорлупе

Но он говорит, что Ferrero не спрашивает его ни про самих фермеров, ни про условия их работы.

"Вопрос детского труда нас вообще не касается: мониторинг подобных вещей - ответственность государства и сил безопасности", - утверждает Акчай.

Далее в цепочке идут посредники - например, Осман Чакмак. Он покупает орехи у торговцев и продает их Ferrero и другим экспортерам и производителям.

"Я покупаю, я продаю. В этот момент невозможно контролировать тонны фундука", - говорит он и добавляет, что корпорация не доходит до самих фермеров с инспекцией.

Флагманская программа Ferrero для фермеров действует в Турции с 2012 года и предлагает бесплатное для производителей фундука обучение более эффективным методам выращивания, чтобы помочь им повысить свои доходы - хотя они по-прежнему могут продавать свои орехи кому угодно. Что они и делают.

На одной из "обучающих" ферм Ferrero агроном Гохан Арикоглу показывает, как при более качественной обрезке, орошении и борьбе с вредителями фундук может давать гроздья до 21 ореха вместо четырёх.

Image caption Гохан Арикоглу знает о фундуке всё

Работая частично с неправительственными организациями и другими агентствами, Ferrero также обучает фермеров, сельскохозяйственных рабочих, подрядчиков и перекупщиков, чтобы те узнавали больше об устойчивом развитии, а также пытается отвадить фермеров от детского труда и шире привлекать женщин.

В корпорации уверяют, что программа охватила более 42 тыс. фермеров с посадками фундука - то есть примерно десятую часть всех сельхозработников Турции, занятых в фундучной отрасли.

Но может ли компания быть уверена в том, что ее фундук не собирают дети?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В составе Nutella - 13% фундука, а также сахар, какао и пальмовое масло

Генеральный директор Ferrero Hazelnut в Турции Бамси Акин говорит: "Если мы найдём продукт, который производится неэтично, мы не будем его трогать. Мы пытаемся обучать фермеров и отслеживать товар, но полностью ли система чиста? Думаю, сейчас этого никто не может сказать".

На вопрос о посредниках, сказавших Би-би-си, что Ferrero не спрашивает их об источнике орехов, Акин отвечает: "Мы не задаем вопросы, но у нас есть инструменты для мониторинга качества. Перед началом сезона мы поговорили с ними и рассказали о нашей социально ответственной практике".

На обочине дороги у своего сада с видом на Черное море фермер Казим Яман наблюдает, как 12-летний Мустафа тащит и опорожняет еще один тяжелый мешок с орехами.

Он с сожалением говорит: "На днях я видел, как отец положил очень тяжёлый мешок на плечи ребенка. Я спросил, что он делает, а в ответ услышал: "Пусть привыкает".

Яман говорит, что компания Ferrero пригласила его принять участие в своей программе сельскохозяйственных ценностей, но он отказался. Как и многие другие производители старшего поколения, он не доверяет переменам.

Он говорит: "Порочный круг невозможно разорвать усилиями одного-двух человек, но со временем он может порваться".

Между тем другая семья курдских сборщиков переезжает в крошечную деревянную хижину без электричества, в которой в течение следующего месяца будут жить шесть человек - мать, взрослый сын, две взрослые дочери и двое маленьких детей.

На вопрос Би-би-си, как часто она ест шоколад с фундуком, мать семейства - Айсе - начинает смеяться.

"Не люблю его. Слишком много я с ним мучаюсь, не хочу его видеть ещё и в шоколаде", - говорит женщина.