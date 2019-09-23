Тайная церемония в армянском монастыре. Фоторепортаж

В воскресенье в средневековом монастыре Макеняц в Армении собрались члены движения, требующего отставки главы Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Мятежное духовенство объявило о создании братства Св. Иоанна Крестителя, которое будет бороться за отставку католикоса Гарегина II.

Представители официальной ААЦ назвали произошедшее "духовным преступлением".

Корреспондент Би-би-си и армянский фотограф Карен Мирзоян стали свидетелями церемонии.

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Священники, бросившие вызов главе Армянской апостольской церкви, вынуждены проводить богослужения в пустующих храмах, которых в Армении немало.

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Эта воскресная служба была особой. Опальные монахи решили рукоположить своих сторонников в разные степени священства прямо под носом у официальной церкви.

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Несмотря на то, что храм находится далеко от крупных городов Армении, на службу съехалось несколько деcятков человек. Все они - сторонники движения "Новая Армения - новый патриарх".

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По традиции, в алтаре служат только мужчины. Женщины помогают на хорах.

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Для совершения рукоположений из Москвы прилетел архиепископ Тиран (Кюрегян). В начале 2000-х он был лишен священного сана после отказа уступить российскую кафедру родному брату Гарегина II. С тех пор официальная ААЦ считает его мирянином по имени Казарос.

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Главный момент дня. Иеромонаха Корюна рукополагают в архимандриты. В новом сане он продолжит движение за отставку католикоса Гарегина II.

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В воскресенье опальный архимандрит стал лидером монашеского братства, которое борется за cмену церковного руководства. На очереди - подготовка новых священников для приходов, бунтующих против Гарегина II и его ставленников.

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