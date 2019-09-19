Почему американские Patriot не отбили атаку на Саудовскую Аравию?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пусковая установка комплекса Patriot

Саудовская Аравия не смогла отразить удар по нефтяным объектам, несмотря на присутствие в стране современных американских противоракетных комплексов.

Госсекретарь США Майкл Помпео, совершая визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сказал журналистам, что "противовоздушные системы по всему миру не всегда действуют успешно".

"Даже самые лучшие в мире не всегда перехватывают [ракеты]", - ответил он на вопрос журналиста, как могли современные радары пропустить крылатые ракеты.

"Это был удар такого масштаба, который мы до сих пор не видели", - добавил Помпео.

В словах госсекретаря нельзя найти указания на конкретные системы, которые не справились с перехватом, но в мировой прессе восприняли это как признание того, что речь идет об американских комплексах Patriot, которые стоят на вооружении саудовской ПВО.

Как устроена система ПВО в Саудовской Аравии

Система ПВО Саудовской Аравии включает в себя американские радары дальнего и среднего радиуса действия, а также системы среднего радиуса Patriot и стратегическая THAAD дальнего радиуса действия, которые также оснащены радарами.

Кроме того, в арсенале есть устаревшая артиллерийская зенитная установка Oerlikon GDF ближнего радиуса действия.

Доподлинно неизвестно, какие из этих систем прикрывали комплексы, по которым был нанесен воздушный удар.

Почему не сработал Patriot?

На вооружении Саудовской Аравии стоит MIM-104 Patriot последней модификации PAC 3.

Эта система - современное средство противовоздушной обороны, которое призвано прикрывать объекты (но не районы), перехватывая баллистические ракеты, самолеты и крылатые ракеты, причем последние, в данном случае, не являются его главной "специальностью".

Этот комплекс более приспособлен именно для уничтожения баллистических ракет - и уже доказал это, сбив еще в 1991 году несколько десятков иракских "Скадов".

Саудовские военные утверждают, что в последние годы успешно перехватили несколько баллистических ракет и как минимум один дрон.

Баллистические ракеты, которые летят по более-менее предсказуемой траектории, гораздо более легкая цель, чем крылатая ракета или беспилотник - те, во-первых, маневрируют, во-вторых, двигаются на сравнительно небольшой высоте, и их трудно засечь радаром.

Дело в том, что из-за кривизны поверхности Земли, низколетящую цель наземному радару видно на расстоянии всего нескольких десятков километров. Радар Patriot рассчитан на отслеживание и сопровождение высоколетящих целей.

Ситуацию можно исправить лишь с помощью самолета-радара, однако для постоянного контроля его нужно всегда держать в воздухе.

Media playback is unsupported on your device Одним из подвергшихся нападению объектов был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Выстраивая противоракетную оборону, саудовцы готовились именно к нападениям при помощи баллистических ракет или отдельных беспилотников, которые им было более-менее просто перехватить.

Но случилось нечто иное.

Смешанный удар

В январе 2018 года директор Противоракетного проекта Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) Томас Карако рассказал в интервью изданию Breakingdefense, что американская концепция противоракетной обороны совершенно не годится против современных угроз.

"Проблема в смешении угроз или комплексном интегрированном ударе - не просто баллистическими или крылатыми ракетами или дронами, а всеми вместе. При этом крылатые ракеты будут прорываться через оборону против баллистических, и наоборот", - сказал Карако, который был соавтором большого доклада "Распределенная защита", посвященного этому вопросу.

В докладе много говорилось об угрозах США со стороны Китая, России, КНДР, активно разрабатывающих новые системы вооружений.

Атаку на два месторождения государственной компании Saudi Aramco совершили 25 дронов и крылатых ракет, сказал накануне официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки.

Очевидно, что смешение различных типов ударных средств стало залогом успеха нападения.

Как рассказал Би-би-си старший научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, причиной того, что у саудовцев не было систем, способных бороться с низколетящими целями, стала стратегия американского министерства обороны, сделавшего в 1990-е годы ставку на борьбу с высотными целями, перестав активно развивать тактические ракетные или артиллерийские комплексы.

В арсенале саудовских зенитчиков есть такой комплекс - малокалиберные зенитные артиллерийские системы германского производства Oerlikon GDF.

Но такие системы, как объясняет Кашин, должны быть в постоянной боеготовности.

"Если вы готовитесь отражать внезапную атаку крылатых ракет, вы должны исходить из того, что с момента появления цели до открытия огня могут проходить только считанные минуты. Потому что вы не увидите эту цель раньше, чем за минуты до того, как она атакует вас. Соответственно, вы, ожидая этой атаки, должны держать батареи "Эрликонов" в постоянной боеготовности", - сказал эксперт.

В любом случае, одна из задач Помпео на Ближнем Востоке - расследовать удар и попытаться понять, что нужно сделать, чтобы такое больше не повторилось. "Мы хотим убедиться, что инфраструктура и ресурсы находятся на своих местах, чтобы подобные удары были менее успешными, чем тот, который произошел", - сказал госсекретарь.

С неожиданной стороны

Еще одной причиной, по которой налету на нефтяные объекты сопутствовал успех, было то, что системы ПРО не были готовы к нападению с определенной стороны света.

Саудовские ПВО были направлены на юг, ожидая удара со стороны Йемена, а в реальности дроны и ракеты прилетели с юга Ирана - ближе к северному берегу Персидского залива. Об этом заявил сам официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки, пообещав со временем предоставить все необходимые доказательства.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало фрагменты беспилотников и крылатых ракет

Система Patriot устроена таким образом, что для нее важно, с какой стороны приближается цель, пояснил Би-би-си эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

"В комплексе Patriot используется наклонная пусковая установка, а не вертикальная, как, допустим, в российских зенитно-ракетных комплексах. Это, с одной стороны, несколько упрощает поражение целей в том направлении, но с другой - желательно, чтобы цель находилась в том направлении, потому что поворачивает она [ракета-перехватчик] довольно медленно", - рассказал Ермаков.

При этом вычислить районы, которые прикрыты комплексами ПРО, по его словам сравнительно несложно - достаточно было лишь хорошо визуально изучить окрестности нефтяного завода. "Либо хуситы, либо Иран могли хорошо спланировать атаку - потому что у них, наверное, в тех местах есть агентура", - считает эксперт.