В полтора раза дороже и на пять лет позже: 5 фактов о новой полосе в Шереметьево

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

19 сентября в самом большом и загруженном аэропорту России - "Шереметьево" запустили долгожданную третью взлетно-посадочную полосу. Она приняла первый самолет "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга.

История проекта не была гладкой - Би-би-си рассказывает ее в пяти фактах.

Полоса задержалась почти на 5 лет

Разговоры о строительстве третьей полосы велись еще 11 лет назад. В начале 2008 года в "Шереметьево" была введена в строй вторая полоса. А уже через полгода тогдашний директор "Аэрофлота" Валерий Окулов говорил на авиационном форуме, что для улучшения пропускной способности аэропорта необходима третья полоса.

Для "Аэрофлота" "Шереметьево" - базовый аэропорт, и ограничения на количество взлетов и посадок не устраивало крупнейшего авиаперевозчика, говорил Окулов.

На тот момент руководство аэропорта говорило о перспективах строительства третьей полосы, однако реальных очертаний проект не имел. Решение о строительстве было принято в 2009 году.

В 2011 году стройподрядчиком полосы выбрали компанию "Трансстрой" (основной владелец на тот момент - "Базэл" Олега Дерипаски). На строительство отводилось около 3,5 года. Но в 2013 стало понятно, что ввод полосы откладывается.

Позже полосу заявляли как необходимую часть инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко рассказывал "Ведомостям", что для аэропорта критически важно, чтобы ВПП-3 была запущена в 2018 году, чтобы аэропорт мог прекратить эксплуатацию сильно изношенной ВПП-1 и начать ее ремонт.

Когда в 2015 году стройка забуксовала, чиновники говорили, что ВПП-3 могут запустить к чемпионату мира в усеченном виде, без одной магистральной и трех дополнительных рулежных дорожек - а достроят их позже. Однако к мундиалю построить полосу также не успели.

Следующий срок ввода полосы, который обозначали строители, был 1 сентября 2019 года. 30 августа аэропорт объявил о том, что ввод в эксплуатацию ВПП-3, изначально намеченный на 1 сентября, переносится на более поздний срок. Причины переноса не уточнили.

Окружающие поселения так и не расселили

Задача ВПП-3 была в том, чтобы увеличить пропускную способность аэропорта, где первые две полосы расположены близко друг к другу.

Но отдельное расположение полосы привело к первым сложностям - на месте будущего строительства оказались инженерные объекты (например, магистральный газопровод) и поселения. Некоторые из них остались там до сих пор.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

В конце августа 2019 года "Коммерсант" писал, что деревни Дубровки и Перепечино, которые находятся вплотную к новой полосе, не расселены. Жилые дома якобы снесли только на территории самой ВПП, но на расстоянии 100 метров от нее остались жилые дома. По данным газеты, не расселены около 500 жителей деревень Дубровки и Перепечино, которые располагаются в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) аэропорта. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова установила размеры санитарно-защитной зоны вокруг аэропорта еще весной "с условием отселения из СЗЗ жителей до начала эксплуатации ВПП-3", однако "в нарушение действующего законодательства" этого не произошло.

Субсидия в размере 1,5 млрд рублей была выделена из федерального бюджета на расселение деревень Дубровки и Перепечино в конце 2018 года.

Выкупить все участки, уже расселенные под строительство третьей полосы, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП АГА, подведомственно Росавиации) планирует только к концу 2019 года.

Исходя из формулировок постановления правительства о санитарной зоне, расселение жителей может затянуться до 2021 года.

В апреле 2018 Росавиация сообщала, что суды с жителями о выкупе земель под строительство - одна из причин отставания от графика. Среди других причин ведомство называло долгое урегулирование вопросов по поводу переноса газопровода и нефтепродуктопровода и оформления участков и сложная геологическая структура местности.

Полоса подорожала в полтора раза

За время строительства ВПП-3 в Шереметьево подорожала примерно в полтора раза.

В 2011 году цена контракта на строительство составляла 22,4 млрд рублей, еще 6 миллиардов были выделены на выкуп земель.

В итоге полоса, по оценке "Ведомостей", стала самым дорогим объектом программы подготовки к чемпионату мира по футболу, она обойдется в 55,7 млрд рублей ($872,3 млн), еще 8,4 млрд рублей потребуется на выкуп у жителей земель под санитарно-защитную зону полосы.

Благодаря новой полосе "Шереметьево", как ожидается, увеличит пропускную способность аэродрома с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час.

Полоса чуть не разорила своего строителя

В 2011 г. подрядчиком строительства полосы выбрали инжиниринговую компанию "Трансстрой" (основной владелец - "Базэл" Олега Дерипаски). В конце того же года с компанией заключили соглашение на 22 миллиарда рублей. "Трансстрой" до этого была одним из подрядчиков на Олимпиаде в Сочи.

В 2014 году Олег Дерипаска переуступил почти половину "Трансстроя" своему однокурснику Егору Андрееву.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

К 2015 году, когда строительство должно уже было быть закончено, у "Трансстроя" накопились претензии к заказчику. Компания предложила "Росавиации" расторгнуть контракт из-за того, что параметры заказа все время менялись, а необходимой технической документации не хватало - в итоге часть работ подрядчик выполнял за свой счет. В августе 2015 "Росавиация" и "Трансстрой" подали встречные иски друг к другу - обе стороны требовали расторгнуть контракт и компенсировать убытки. В случае с Росавиацией речь шла о возвращении аванса, который получил "Трансстрой".

В отношении "Трансстроя" в октябре 2015 года введена процедура наблюдения, в июле 2017 года арбитраж Москвы по решению кредиторов перешел к процедуре внешнего управления. В сентябре 2017 "Инжтрансстрой" заключила мировое соглашение с кредиторами и вышла из банкротства.

Нового подрядчика полосы выбирали уже в авральном режиме - без торгов. Осенью 2015 премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому компания "Трансстроймеханизация" (принадлежит "Мостотресту", которым владеет структура бизнесмена Аркадия Ротенберга) стала новым генподрядчиком строительства третьей ВПП в "Шереметьево".

Компания получила контракт без конкурса, потому что проект входил в программу подготовки к чемпионату мира. Определить без конкурса исполнителя госконтракта поручал правительству президент Владимир Путин. За несколько месяцев до назначения нового подрядчика контроль над "Шереметьево" перешел к холдингу TPS Avia Holding, одним из бенефициаров которого был Аркадий Ротенберг.

Минтранс считал, что полосу нельзя будет использовать. Но потом передумал.

В начале 2019 года появилась информация о том, что долгожданная полоса в "Шереметьево" может так и не начать работать в полную силу.

Российские СМИ обратили внимание на пояснительную записку минтранса к законопроекту "О внесении изменений в градостроительный кодекс".

Там говорилось о том, что ВПП-3 в "Шереметьево", в частности, не сможет полноценно работать ночью из-за того, что она расположена слишком близко к населенным пунктам.

"Расположение полосы рядом с крупными населенными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать - из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить", - говорилось в пояснительной записке.

Позже документ был удален из федеральной базы. Почему это произошло, в ведомстве не пояснили.

Чиновники из минтранса также заявляли, что не согласны с интерпретацией документа.

"Ее [ВПП-3] эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря мерам по снижению авиационного шума. Этого удастся добиться за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома", - говорилось в ответе пресс-службы.

Это означает, что самолет летит точно по установленной схеме, без отклонений.