"Насилия нельзя, даже над демоном". Как шаман из Якутии шел изгонять Путина и не дошел

Image caption Габышев вышел из Якутска в начале марта и преодолел почти 3000 километров пешком

Житель Якутска Александр Габышев прошел почти три тысячи километров из Якутска на Москве. В марте Габышев, называющий себя "шаманом-воином" отправился изгонять Владимира Путина, которого считает демоном. Через полгода пути его трактовка этой миссии изменилась: вместо решительного боя, о котором шла речь сначала, Габышев предполагал собрать в Москве огромную массу сторонников, которые потребовали бы от Путина уйти добром.

На рассвете 19 сентября, на границе Бурятии и Иркутской области поход Габышева если не закончился, то прервался надолго: его соратники сообщили, что рано утром неизвестные похитили и увезли его в неизвестном направлении. В МВД сообщили, что задержанный на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал" Габышев подозревается в совершении преступлений в Якутии и будет отправлен в республику ближайшим рейсом. Источники znak.com полагают, что ему могут предъявить обвинение в организации преступного сообщества.

Корреспондент Би-би-си провел несколько дней с Габышевым и его сторонниками в Бурятии и рассказывает, что же на самом деле происходило в этом походе, о чем мечтают его последователи - и кто же такой этот шаман.

Целитель, гадатель и психотерапевт

Image caption До Читы Габышев шел один. К моменту задержания на границе с Иркутской области его сопровождали 15-20 человек

"В Улан-Удэ ждали от меня чудес, думали, что я целитель или гадатель, - говорил шаман Александр, сидя у костра в лагере на некотором удалении от бурятской столицы. - Но у меня одна цель - изгнать Путина. Я им так и говорил". Беседы с "ходоками" имели скорее психотерапевтическое значение. "Люди приходили со своим внутренним миром, сомнением, страхами. Они задают вопрос и сами себе отвечают, они пришли выговариваться".

Бурятские доброжелатели привезли в лагерь пожертвования для Габышева и его сторонников. Какие-то консервы, макароны, носки, теплые жилеты. Рыболовные снасти. "Пусть рыбу половят", - говорит один из приехавших, кивая на текущую рядом реку Селенгу. Но Габышев не хотел ловить рыбу. Он шел в Москву изгонять Путина. Величественная Селенга была всего лишь фоном для этой миссии.

В Улан-Удэ все ждали митинга. Такого же, как в Чите 12 июня. После того выступления имя Габышева на слуху у многих, а четырехминутная речь с митинга разлетелась на цитаты. Говорил он там о народном самоуправлении, сходах, у которых должен быть приоритет в принятии важных для людей решений. Он закончил свои слова кличем: "Запомните, Путин вам не указ".

Время собирать камни

Image caption Свои вещи и юрту Габышев все время вез сам. Тележку, проехавшую почти 3 тысячи километров, забрали при задержании

Но никаких других митингов было решено не проводить. На вопрос о том, почему нет больше пламенных речей и долгих объяснений того, как надо избавляться от "Путина-демона" и чем именно он мешает России, якут отвечал неизменно так: "До Читы я разбрасывал камни. Теперь время их собирать".

Говорит он односложно, кажется, что почти неохотно: резкий контраст по сравнению с беседами двух-трехмесячной давности, которые записывали у дороги проезжавшие мимо случайные люди.

"Это будет хороший бой, о, это будет славный бой! - восклицал он тогда, улыбаясь и потрясая руками в одной из таких бесед на обочине шоссе, где-то на пути к Чите. - Я рожден для боя, все боевые искусства знаю. Нож, холодное оружие, копье, меч знаю. Меня сразу не возьмешь! А за это время рядом со мной один товарищ выйдет, потом - другой. И это уже будет не один час боя, это целый день боя. А когда целый день боя, уже вся Россия встанет. За мной - миллионы глаз и ушей".

Когда мы встретились с ним в полусотне километров от Улан-Удэ, Габышев говорил гораздо более взвешенно. "Я иду изгонять Путина-демона. Ни одного волоса с его головы не упадет. Физических страданий мы не имеем права причинять, это грех. Только устранение от власти, без всякого насилия. Насилия нельзя, даже над демоном".

И как? "Мы сделаем это народной силой. Дай бог, миллион народу соберем, скажем: "Уходи, Путин, в отставку". Мирно уйдет - хорошо. Начнет нас лупить дубинками, стрелять пулями, ну - реакцию народа надо знать. Народ миллионный стоять и смотреть, как его убивают, не будет".

Габышев и предназначение

Image caption В ранних беседах со встретившимся Габышев рассказывал, что к шаманизму пришел через личный кризис и смерть жены

Сведения о шамане обрывочны и трудно верифицируемы. Ему 51 год, он изучал в вузе историю, но по этой специальности не работал. Говорят, что трудился сварщиком или электриком.

В одной из придорожных бесед он рассказывал о том как, молодой, у него умерла жена. Сказал, что после этого остался с чувством пустоты в жизни, прошел испытания духа и плоти, жил в лесу, стал почти безумным и снова обрел рассудок, три года не ел ни рыбы, ни мяса и в итоге понял, что высшими силами ему предназначено быть "шаманом-воином". С одной-единственной миссией.

Это была вторая попытка идти в Москву пешком. Но первый поход, в прошлом году, пришлось прервать после того, как собаку Габышева сбила на трассе машина. Жители Якутска вспоминают, что в первый раз поход не сопровождался какими-то политическими лозунгами, а был классическим endurance test, испытанием на прочность. Сам Габышев, однако, говорит, что и тогда уже шел с протестом против Путина.

Через полгода после мартовского старта в 2019 году, пройдя почти три тысячи километров, Габышев превратился в ходячий мем. Видео, которые записывают его сподвижники и случайные попутчики, собирают сотни тысяч просмотров, сочувствующие жертвуют деньги на продолжение похода.

Неквалифицированный шаман, неправильный христианин?

Image caption Каждый день отряд шамана преодолевал 20-25 километров по единственной через весь Дальний Восток дороге

Скептики говорят, что шаманом Габышев назначил себя сам. Верховный шаман России назвал Габышева сумасшедшим. Заместитель председателя Совета Верховного шамана России Буда-Ширап Батуев был лишь чуть-чуть дипломатичнее: он сказал, что якут - самозванец.

"Он к нам ни с какого боку не относится. Сам себя объявил [шаманом] и стал популярным. Шоумен какой-то", - говорит Батуев. У самого Батуева, кстати, официальных регалий хоть отбавляй. Служение шаманизму он совмещает с работой в Народном Хурале (парламенте) Бурятии. И все это - с членством в КПРФ. Коммунист-шаманист Батуев предполагает, что если бы Габышев как-то применял свою сверхъестественную силу - тушил пожары или предотвращал наводнения - то тогда было бы о чем говорить. А Габышев, выходит, просто шел по дороге.

"Шаман-воин" в дискуссии на эту тему не вступает и на вопрос, что он думает о Верховном шамане и его сподвижниках, говорит "их дело". Никакой шаманской квалификации, говорит он, ему не требуется. "По природе", - так, сказал он, становятся шаманами в Якутии.

Шаманизм Габышев легко сочетает с верой в Иисуса Христа и недавно даже ввел в лагере ежедневный православный молебен (агностикам и представителям других религий его не навязывали).

Image caption Взгляды шамана и его сподвижников священника не впечатлили. Их его позиция - тоже

Но системное православие от Габышева тоже не в восторге. Километрах в 50 от Улан-Уде команду Габышева встретил местный священник, отец Андрей Баташов. Поздоровались. Выяснилось, что оба родились в Ленске. Диалог об основах веры был недолгим.

- В таинствах участвовал?

- Нет, так просто...

- Понятно… Так, чего-то слышал…

- Просто... Просто дурак, если по-вашему, - ухмыльнулся Габышев.

Недавно примкнувший к походу новосибирский оппозиционер-поэт Дмитрий Светцов в стихах объяснил батюшке (как до этого и всем другим желающим) свое предназначение:

"Прославлю бога я в стихах, Поскольку он Творец над нами. Скажу спасибо я Ему, за то, что вечность перед нами…"

Стих затянулся минуты на полторы. Шумели проезжающие мимо фуры, священник терпеливо слушал. Наконец перешли к деталям, то есть к изгнанию демона.

- Сей род побеждается чем? - спрашивал служитель церкви.

- Зло злом не победишь, только добром, - предположил Дмитрий.

- Сей род, - сказал батюшка, бегло изобразив рогатую нечисть жестом правой руки, - изгоняется постом и молитвою….

Дмитрий объяснил, что молитвы пишет сам. "С вами все понятно, молодой человек", - сказал священник и пошел к своей машине.

"Это все отсебятина идет. Вера должна правильная быть, а это мне кажется сборище людей, которые непонятно куда идут. Как можно идти в Москву изгонять дьявола из Путина… Вера это обоюдоострый меч, о нее можно и повредиться, сейчас много поврежденных людей. Православие это же не значит, что икону одел на себя и - все. И потом, всякая же власть от бога. Если господь поставил такого правителя, значит так нужно".

"Сидите дома и молитесь смиренно, - резюмировал Габышев позицию священника на ближайшем привале. Тысячу лет так продолжается, именем Христа призывали народ к смирению. Не один он, миллионы священников так обучены: нельзя против власти идти, смиритесь, смиритесь".

Число его сподвижников колеблется. В интервью Би-би-си Габышев выразил уверенность, что к Москве их должно быть не меньше миллиона, но пока собрал не больше двадцати верных последователей, которые идут с ним по дороге.

В то, что шаман физически способен дойти до Москвы, поверили к этому моменту даже скептики. Впрочем, как именно он намерен был подступиться к "демону" Путину, людям, не причастным его миссии, понять все так же сложно.

И почти все спрашивали, почему его не остановили за речи, которые стоили другим реальных уголовных сроков. А задержали его в момент, когда никакого непосредственного повода не было.

Газель, арест и площадь

Image caption Первым к Габышеву присоединился сахалинец Ангел

Через пять после того, как шаман со сподвижниками ушли по трассе по направлению к Иркутску, в Улан-Удэ стало неспокойно. Все началось с того, что на пожертвования шаману была куплена "Газель", на которой предполагалось перевозить припасы и вещи других участников похода (свои вещи и разобранную юрту Габышев все так же возил сам).

Поставить ее на учет в местном ГАИ все никак не получалось, а потом полиция и вовсе конфисковала фургон, а хлопотавшего о регистрации Игоря Коношанова посадила в изолятор. В Улан-Удэ и окрестностях команду шамана сопровождал Дмитрий Баиров, улан-удинский таксист, начинающий блогер и незарегистрированный кандидат на муниципальных выборах. Баиров стал созывать народ на центральную площадь бурятской столицы, знаменитую гигантской головой Ленина.

От требований освободить задержанного стихийный митинг быстро превратился в политическую акцию с требованиям пересмотреть результаты только что прошедших выборов. Акция была подавлена ОМОНом, под арест попал и блогер Баиров.

Шаман и его сподвижники, между тем, продолжали движение на запад. Поворачивать назад, какова бы ни была причина - табу, говорит Габышев. И он, и его последователи, утверждали, что не имели никакого отношения к публичным акциям в Улан-Удэ, а спровоцировали их, напротив, действия властей. "Мы ушли уже на 100 километров. Мы очень мирно шли по дороге. Вы начали нападения, - говорил один из постоянных сторонников шамана, писатель из Тюмени Виктор Егоров. - И что вы получили? Народные возмущения и открытый гражданский протест".

По трассе на запад

Image caption За полгода в пути шаман отвечал на бесчисленные вопросы и стал объектом сотен, если не тысяч, селфи

Егоров, ставший свидетелем рассветного рейда силовиков, сказал, что на задержание привезли как минимум 30 хорошо вооруженных бойцов. Какие именно подразделения они представляли, было непонятно. Служащие с автоматами остались сидеть в приехавших машинах, задержания проводили люди в штатском. Егоров рассказал Би-би-си, что оставшиеся без лидера продолжают поход на запад и встали лагерем на территории Иркутской области. "Мы идем свои 20 километров, практически в полном составе отряд продолжает движение в Иркутск".

Все полгода пути расписание у шамана и его сподвижников было простое. Ранний подъем, сборы и выход в путь по федеральной трассе на запад около восьми-девяти утра. Идут по встречной полосе. Пять-шесть часов пути - около 20-25 километров в день. К обеду ставят палатки, разводят костры и сидят у огня до темноты.

Шаман по-прежнему тянул свою тележку с сувенирными якутскими номерами. По бокам шли соратники с функцией охраны. Охрана менялась, но находилась рядом и в пути, и на стоянках. По словам очевидцев, охранники не оказали никакого сопротивления правоохранителям, которые перевернули юрту шамана на рассвете в четверг.

Каждый день на дороге шамана и его команду останавливали по десятку раз, чтобы пожать руку или сделать селфи. Приветственно гудели пролетающие мимо фуры.

"Все, кто нас видит - участвуют, - объяснял Габышев роль тех, кто не идет рядом с ним. - Все, кто про нас знает - участвуют. Смотрят на нас, сочувствуют, это и есть их участие, просветление. Наша цель - чтобы о нас видели и знали"

Image caption Поддержку его миссии выражают многие, хотя понимают ли ее до конца - большой вопрос

Но многие из проезжающих мимо имеют лишь самое смутное представление о взглядах якутского странника. Среди тех, кто остановился пожать руку и пожелать успехов, был, к примеру… сотрудник службы судебных приставов. На вопрос о том, чем, по его мнению, занят Габышев, ответил, что идет в Москву, чтобы рассказать Путину о проблемах в стране.

"Это, наверное, хороший человек, я желаю ему успеха", - говорит бурят Василий, остановившийся чтобы сделать фото с шаманом. Когда узнает, какую задачу поставил себе якут, Василий немного меняется лицом и спешит назад, в безопасность своего "ленд-крузера".

Но немало и тех, кто вполне поддерживает бескомпромиссный призыв Габышева. "Мы того же мнения. Полностью всю власть менять надо, гиен этих. Они же Россию разворовали всю", - говорит Владимир, пока команда шамана фотографируется с жителями деревни Татаурово. Его соседи Виктор и Зинаида не возражают. Среди всех тягот их особенно достало то, что (так утверждают татауровцы) в лес просто так за грибами и ягодами не пойдешь - нужна лицензия.

"Путина надо менять, - говорит читинец Олег, возвращающийся домой на машине из отпуска в Крыму. - Желательно, конечно, чтобы все это происходило бескровно. Но сам он уходить не собирается. А я считаю, что он не выполнил возложенных на него надежд. Большинство населения понимает, что происходит".

Два крыла шамана

Image caption Многие сторонники Габышева заявляют о христианских взглядах, но в организованную оппозицию режиму Путина не верят, надеются на сверхъестественное

Описывать в определенных терминах соратников шамана нелегко. Хотя бы потому, что увидеть их всех в одном месте не получится. На стоянке часть спит по палаткам после ночного дежурства - вахту, сменяя друг друга, несут три человека. Кто-то присоединяется на пару дней, потом уходит.

Первым к Габышеву пришел Ангел. Дело было около Читы. Ангел, по паспорту Александр, родом с Сахалина, шел в поход вокруг света, но, проникшись миссией якутского странника, решил идти с ним до Москвы. "Я ангела чуть не прогнал сначала, - смеется Габышев. - Он мне мутным показался. Потом переночевал и понял, он нормальный человек".

"Ангел является левым крылом шамана, его советником и мудрецом", - описывают его статус правила лагеря, с которым знакомят каждого посетителя или присоединившегося. Держится сахалинец очень приветливо, но давать интервью не любит. Переходы проводит за чтением прямо на ходу. В начале сентября переходы скрашивала книга "Осознание во сне и наяву".

Вторая опора Шамана - Женя Ворон. Житель Оренбурга Евгений Ростокин присоединился к Габышеву где-то около Чернышевского в Забайкальском крае. В самодеятельной мифологии отряда он носит звание "правого крыла" миссии. По правилам для Ворона делается трогательное исключение из запрета на матерщину. "Так как он мистическая птица шамана", - объясняют правила. На Вороне - обеспечение безопасности отряда и допуск тех, кто хочет присоединиться к походу.

С ним же связано большинство кривотолков. Помимо прочего, Ворон контролирует средства, которые присылают сочувствующие со всей России. Пожертвования стимулируются ежедневными роликами о продолжении похода и прямыми трансляциями в соцсетях - с недолгим перерывом в августе соратник Габышева выступает там оператором и ведущим. Таким вот образом были собраны деньги на так и не вставшую в строй Газель, припасы и оборудование для лагеря.

Ворон был судим. Сам он говорит, что всего три месяца провел в заключении, хотя кочующие из одной заметки в другую сведения приписывают ему солидный уголовный стаж. Критики считают, что денежная составляющая шаманского похода на Москву занимает Ворона особенно, но четких доказательств никто так и не предоставил.

Утверждения о судимостях Ворона опираются на карточку из ГАС "Правосудие", где у жителя Оренбурга Ростокина Е. А. перечисляются несколько сроков по статьям о грабеже, кражах и причинении ущерба здоровью. Запрос в Оренбургский районный суд о данных, которые позволили бы точно утверждать, что Женя Ворон и есть тот самый рецидивист Ростокин, на момент публикации остается без ответа.

Reality-show с пожертвованиями и изгнанием

Image caption В лагере - как давние соратники, так и люди, присоединившиеся недавно или ненадолго

Альтернативный канал сбора средств открыл было читинский блогер и бизнесмен Андрей Дехтярук. Он признавал - поначалу хотелось "поднять кликов" на собственном блоге о путешествиях. "Думал сниму - подписчиков у меня добавится. Потом у меня возникло желание пройтись и поснимать. И я почувствовал - я становлюсь членом команды и хочу им быт. Я первый раз в жизни 15 километров прошел, ноги натер. Но ты идешь и видишь, как подходят простые люди и жмут руку, кто-то тыщу даст, просто пожелает удачи. Ты начинаешь этой энергией заряжаться"

Дехтярук - один из тех, кто считал, что походной кассе нужна большая прозрачность и получил разрешение Габышева получать перечисления на свою карту. "Вчера шаман заявил официально, что он мне доверяет, я даже не призывал еще ни к каким пожертвованиям, а за 12 часов поступило уже восемь тысяч".

Но восьмого сентября Дехтярука и еще говорившего стихами новосибирца Дмитрия из лагеря изгнали. Причина? "Мое мнение, разность видения пути на Москву и их чувство мщения Ворону", - ответил Ангел о причинах, но подробнее говорить не стал. Это не первые люди, насильно удаленные из миссии Габышева.

Дехтярук, до того сопровождавший Габышева на машине, теперь движется на запад сам, основал движение "Свободные люди", тоже сопровождает путь роликами в ютьюбе и тоже собирает пожертвования. Последователей у него пока мало.

За этими походами в комфорте собственных домов наблюдали тысячи пользователей. Многие воспринимают мутации в команде шамана как reality-show. Дехтярук не спорит, еще до расставания с командой шамана говорил, что это "будет покруче "Дома-2". Едкие пользователи уже наградили его прозвищем "Прозрачный". Ворону в комментариях тоже достается.

Очередная трансляция в Ютьюбе из отрядной палатки прошла в четверг вечером. Ворон и другие участники похода сообщили, что будут продолжать движение к Иркутску и спросили мнение аудитории. Большинство пользователей также уверены, что поход останавливать нельзя.

Странная история с привычным концом?

Image caption Женя "Ворон" - один из ближайших сподвижников Габышева, ответственный за безопасность и сбор финансов для отряда

"Мне тяжело, когда вокруг нас непонятные люди, предатели... Я всей душой с шаманом, - говорил Ворон. - А половина таких, что хлопни тут бутылка от шампанского - разбегутся. Зима начнется - их не будет". Он надеялся, что миссия обогатится новыми сподвижниками скоро: "В Иркутске много бед произошло в последнее время". Затопленный летом Тулун - в десяти дней хода от Иркутска на запад.

И Габышеву, и его последователям я раз за разом задавал естественный для многих вопрос: каким образом, склоняя Путина направо и налево, шаман и сподвижники надеялись дойти до Москвы, не привлекая внимания правоохранителей разного покроя и калибра.

И как получилось, что Габышев уже прошел почти три тысячи километров, серьезных препятствий не встретив? Сам шаман отвечал на него уклончиво. Остальные были не более определенны.

"Вы же взрослый человек, понимаете?" - говорил Ворон.

Я - довольно взрослый. Но я не понимал.

"Может быть, бог с нами? Может быть, бог нас оберегает?"

Политический, объяснимый логикой протест против российской власти подавляется все жестче и жестче, и масса разочарованных и недовольных властью людей готова уповать только на что-то сверхъестественное, чудесное. Но на рассвете в четверг простое объяснение "бог с нами" утратило силу.

Необычная история шамана Габышева разрешилась в ключе, привычном для российских реалий. Маловероятно, что это вызовет серьезный выплеск народного недовольства. Но если возмущение последует, значит, немного комичный в своей решимости выйти против "демона" Александр Габышев действительно заразил своей уверенностью тех, до кого обычные политические призывы не доходят.

Иллюстрации: Владимир Пирожков

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