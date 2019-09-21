"Мир можно увидеть не только глазами". Как слепой британец объездил полмира

Правообладатель иллюстрации The Travel Show, BBC News Image caption Тони Джайлз посетил уже более 130 стран. Он планирует побывать во всех странах мира

"Я побывал на всех континентах Земли, в том числе и в Антарктиде. Моя цель - посетить все страны мира", - говорит Тони Джайлз.

Тони слепой и может слышать только с помощью вспомогательного слухового устройства, но его любовь к путешествиям провела его уже более чем через 130 стран.

"Некоторые, наверное, скажут, что совсем мало получаю от путешествия, потому что не могу ничего видеть. Но я хочу показать, что мир можно увидеть не только глазами", - говорит путешественник из Англии.

Съемочная группа телепрограммы Би-би-си Travel Show встретилась с ним во время его путешествия по Эфиопии.

"Чувствую кожей"

Правообладатель иллюстрации The Travel Show, BBC News Image caption Тони Джайлз говорит, что путешествия помогают ему справиться с негативными эмоциями и переживаниями

"Я слышу разговоры людей, я поднимаюсь по горам и спускаюсь, я могу чувствовать все, что вокруг меня, через кожу, своими ногами", - говорит он.

Джайлзу 41 год. Последние 20 лет он провел, путешествуя по миру.

Во время одного из таких путешествий он познакомился со своей девушкой - она из Греции, и тоже страдает от слепоты.

В прошлом году они вместе побывали в России. Они проехали через всю страну на поезде. Но в большинство путешествий Джайлз отправляется один.

"Все новое вызывает волнение"

Он путешествует на довольно скромные средства - на пенсию отца, который умер, когда Тони был еще подростком. Свой маршрут Тони планирует заранее и очень тщательно. Забронировать билеты ему помогает мама, так как сайты большинства авиакомпаний не используют технологии, позволяющие слепым самостоятельно покупать билеты.

Правообладатель иллюстрации The Travel Show, BBC News Image caption По словам Джайлза, каждое путешествие для него - приключение

Тони Джайлз задолго до поездки через интернет ищет людей, которые бы помогли ему во время путешествия.

"Я не могу просто взять путеводитель и решить - а давай-ка я поеду туда или сюда. Я должен знать заранее, куда я еду. У меня очень хорошая память. Я сам планирую маршрут", - говорит Тони.

Знакомство с новой страной, городом или местностью приводит его в волнение. "Иногда я не знаю, с кем я встречусь и что произойдет. Для меня это приключение", - объясняет Тони.

Слепой и глухой

Когда у Тони Джайлза выявили заболевание, ведущее к слепоте, ему было девять месяцев. В десять лет он ослеп.

В шесть лет ему поставили еще один диагноз - частичная потеря слуха. Сейчас Тони пользуется специальными слуховыми устройствами, позволяющими слышать речь, однако все равно слышит не все звуки.

"Я очень долго в подростковом возрасте чувствовал себя подавленным из-за своей слепоты", - говорит Тони Джайлз.

Он учился в специальной школе для слепых детей и тогда же впервые побывал в другой стране - в 16 лет вместе с одноклассниками поехал в Бостон.

Однако и сейчас проблемы со здоровьем иногда берут верх над энтузиазмом. Например, в 2008 году у Тони отказали почки, потребовалась пересадка. Донором стал его отчим.

Зависимость

Тони Джайлз потерял отца, когда ему было 15 лет. А через год умер его лучший друг, который был инвалидом.

Правообладатель иллюстрации The Travel Show, BBC News Image caption По словам Тони Джайлза, хотя он не видит, что его окружает, он может почувствовать и представить, где находится

Эти потрясения Тони пытался пережить с помощью алкоголя. "Следующие шесть-семь лет я пил. К 24 годам я был алкоголиком", - вспоминает он.

Его отец работал в торговом флоте. Истории о далеких странах произвели на Тони глубокое впечатление.

"Когда я наконец оторвался от бутылки, я осознал, что есть другой способ справиться с негативными эмоциями", - говорит Джайлз.

Бегство от переживаний

В марте 2000 года он отправился в путешествие - в Новый Орлеан.

Правообладатель иллюстрации The Travel Show, BBC News Image caption Во время путешествий Тони Джайлзу помогают туристы и местные жители

"Я не знал, куда я еду, и я просто замерз. Я сделал несколько глубоких вдохов и сказал себе: Тони, если тебе это не нравится, поезжай домой", - рассказывает Тони Джайлз.

Но он решил не поворачивать назад - и с тех пор посетил все 50 штатов США.

"Я начал путешествовать, потому что хотел сбежать. Сбежать от переживаний", - говорит Тони.

Знакомство с новыми странами дает ему необходимые положительные эмоции.

"Когда я встречаюсь с новыми людьми, то я убеждаюсь, что они рядом со мной не потому что я слепой, а я им интересен как личность", - говорит Джайлз.

"Как можно проще"

Тони путешествует на очень скромные средства. Он пользуется в основном общественным транспортом и снимает самое простое и дешевое жилье. Именно такое он выбрал во время поездки в Аддис-Абебу.

Правообладатель иллюстрации The Travel Show, BBC News Image caption Иногда Тони Джайлз обращается к услугам гида, чтобы больше узнать о месте, где он находится

"Место как можно более простое - это заставляет меня чувствовать и воспринимать все острее", - объясняет Тони Джайлз.

Хозяин жилья рад приготовить Тони обед из местных продуктов, которые его постоялец купил на рынке.

"Я слышу, чувствую, ощущаю все, что меня окружает", - говорит Тони Джайлз.

Разговор с людьми помогает ему составить представление о том месте, где он находится и о том, что вокруг него.

В Аддис-Абебе он отправился на художественную выставку, где посетителям разрешено прикасаться к экспонатам. По его словам, это помогло ему почувствовать себя причастным. Обычно в музеях, где ни к чему нельзя прикасаться, он чувствует себя лишним.

Потеряться и найтись

Часто Тони пытается отклониться от утоптанного многочисленными туристами маршрута. Например, в Эфиопии он отправился на озеро, которое находится в стороне от всех туристических троп.

Правообладатель иллюстрации The Travel Show, BBC News Image caption Тони Джайлз говорит, что ему особенно нравится бывать в таких районах, где туристы почти не появляются

Иногда Тони прибегает к услугам личного гида, но в основном обходится без него - из-за чего иногда теряется. Но он не паникует. Он спокойно ждет, когда появится прохожий, к которому можно будет обратиться за помощью.

"Десять человек могут пройти мимо, а потом один остановится и спросит: "Вы потерялись? Вам нужна помощь?" - говорит Тони.

По его словам, иногда совершенно незнакомые люди приводят его к себе домой, чтобы накормить. Многие помогают ему во время его путешествий.

Доверять незнакомцам

Один из самых сложных моментов за границей - наличные. Как слепому без помощи посторонних снять деньги с карты и посчитать купюры?

"Мне приходится искать того, кому я могу доверять. Мне приходится проверять их, разговаривать с ними", - говорит Тони.

После того, как он понимает, что этому человеку можно доверять, он просит его помочь снять деньги.

"После того, как они мне помогли снять деньги, мне еще надо спросить у них, какого достоинства купюры у меня", - поясняет Тони.

Музыка и еда

Во время путешествий он учится играть на разных музыкальных инструментах.

Правообладатель иллюстрации The Travel Show, BBC News Image caption Музыка помогает Тони Джайлзу лучше почувствовать связь с местными жителями

"Одно из самых моих больших увлечений - музыка. Я чувствую ритм. Музыка стирает все барьеры", - говорит Тони Джайлз.

Он также любит пробовать разные блюда местной кухни. Это один из постоянных пунктов его программы во время путешествий.

А почему нет?

Тони побывал во многих живописных уголках Земли. Во время путешествия он часто фотографирует.

Он, возможно, никогда не увидит собственные снимки, но их видят те, кто заходят на его сайт, где он публикует свои фотографии.

Иногда он встречает людей, которые не могут понять его любовь к путешествиям.

"Почему слепой человек хочет путешествовать по миру?" - спрашивают они. У него для них есть простой ответ: "А почему нет?"