Что не так с черным гримом и за что критикуют Трюдо и других?

Правообладатель иллюстрации AFP/Reuters Image caption Скандал с появлением в темном гриме разразился перед парламентскими выборами в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию 18-летней давности, где он запечатлен в образе арабского принца.

На фото с вечеринки Трюдо стоит в коричневом гриме и белом тюрбане. Темой вечеринки была "Тысяча и одна ночь", средневековый сборник арабских сказок и новелл.

Политик признал, что его поступок был "расистским". Однако после этого стало известно, что он еще как минимум дважды появлялся в гриме темнокожего человека, известном на английском как "блэкфейс".

В ответ канадский премьер заявил, что не помнит, сколько раз носил "блэкфейс".

Трюдо - не первый из западных политиков и знаменитостей, вынужденный извиняться за появление в темном гриме.

Что это за феномен и почему он считается неприемлемым?

Что такое "блэкфейс"?

Image caption Шоу Би-би-си с актерами в темном гриме было прекращено только в 1978 году

"Блэкфейс" - традиция выступлений белых актеров в темном гриме для изображения темнокожих людей. Она появилась в Нью-Йорке в 1830-х годах.

Однако "блэкфейс" не был просто образом. Сценки с загримированными под темнокожих людей актерами изобиловали предрассудками и оскорбительными стереотипами. Их герои становились предметом насмешки.

В начале XIX века в США народный театр, известный как "Менестрель-шоу", популяризировал комиков в черном гриме, насмехавшихся над афроамериканцами - например, изображали их акцент.

Во время расцвета сценок с темным гримом афроамериканцы даже не допускались на сцену. И в XX веке роли чернокожих героев в кино долго принято было отдавать белым актерам в темном гриме. Эта практика просуществовала большую часть XX века.

У Би-би-си была собственная телепередача, где актеров красили под темнокожих, - "Шоу черного и белого менестреля". Она выходила с 1958 по 1978 год и пользовалась огромной популярностью.

И хотя шоу с перекрашиванием актеров стали в основном пережитком прошлого, скандалы с "блэкфейс" случаются регулярно.

Что не так с темным гримом?

Правообладатель иллюстрации British Home Entertainment Image caption Сэр Лоуренс Оливье в темном гриме в роли Отелло в экранизации пьесы Шекспира

Традиция темного грима связана с распостранением негативных стереотипов о темнокожих людях.

Этот жанр расцвел в США в эпоху, когда у темнокожих людей не было базовых гражданских прав, и служил потехе чисто белой аудитории.

"Блэкфейс - укорененная в расизме традиция, она боится чернокожих людей и высмеивает их", - сказал в интервью Би-би-си профессор городского университета Бирмингема Кеинде Эндрюс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Нидерландах суд признал расистским образ помощника Санта Клауса по прозвищу Черный Пит

Еще в 1967 британские активисты против расовой дискриминации подписали открытое письмо против передачи "Шоу черного и белого менестреля".

Би-би-си уступила, и в течение года исполнители выступали без грима. Однако затем темный грим вернули, и программа просуществовала еще 10 лет.

Темный грим сегодня

В феврале губернатор Вирджинии Ральф Нортэм признался, что носил черный грим, наряжаясь как Майкл Джексон.

Однако он опроверг утверждения о том, что был запечатлен на расистской фотографии в ежегоднике своего медицинского университета в 1984 году.

Губернатор отказался уходить в отставку. Закончившееся в мае независимое расследование не смогло установить, кто изображен на фото.

Правообладатель иллюстрации The Washington Post via Getty Images Image caption Страница Нортэма в ежегоднике его университета

В 2017 году Антуан Гризманн, нападающий "Барселоны" и сборной Франции, опубликовал в "Твиттере" фотографию в образе темнокожего баскетболиста.

В ответ на критику футболист призвал всех успокоиться и назвал наряд посвящением любимой баскетбольной команде, "Гарлем Глобтроттерс".

Однако позже Гризманн удалил фото и извинился.

Правообладатель иллюстрации @AntoineGriezmann Image caption Гризманн удалил фото в образе темнокожего баскетболиста и извинился

В мае 2018 года модель Джиджи Хадид появилась на обложке журнала Vogue Italia. На выбранном для обложке кадре лицо модели выглядит на несколько тонов темнее, чем в жизни.

Многие сочли этот кадр еще одним случаем использования грима "блэкфейс", и издание было вынуждено извиниться.