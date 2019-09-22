Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хопкинс считает, что зубоскальство в адрес умного Росса (справа) привело к расцвету некомпетентности в США

Сериал "Друзья" несет ответственность за закат западной цивилизации. Так утверждает американский художник комиксов и писатель Дэвид Хопкинс.

Впрочем, он сам признает, что это, конечно, преувеличение.

И все-таки, не случайно его эссе об этом популярном шоу ("Как один телеситком повлек гибель западной цивилизации") уже прочитали более 4 млн человек с момента публикации в марте 2016 года на портале Medium.

Поскольку 22 сентября как раз отмечается 25 лет со дня выхода первого эпизода "Друзей", мы не стали обходить стороной эту тему.

"Да, я придумал этот заголовок специально для нагнетания", - говорит Хопкинс в интервью Би-би-си.

"Происходившее в "Друзьях" стало предзнаменованием того, что случилось потом", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации David Hopkins Image caption Критическая статья Дэвида Хопкинса о популярном ситкоме набрала более 4 млн просмотров на сайте Medium

Как умерла компетентность

Под "происходившим" Хопкинс имеет в виду тот факт, что персонаж Росса Геллера (многажды разведенного палеонтолога, которого играет Дэвид Швиммер) постоянно подвергается насмешкам: сначала над ним ухохатываются его друзья по сюжету, а затем и гигантская аудитория этого ситкома.

А в том, что она гигантская, - сомнений нет: на протяжении 10 лет показа "Друзья" в среднем набирали по 23 миллиона зрителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Образованный Росс постоянно оказывается объектом насмешек со стороны своих придурковатых друзей

"Вы можете воспринимать это лишь как комедию, но мне не смешно. Для меня "Друзья" сигнализируют о выборе в пользу жесткого анти-интеллектуализма в Америке, где умного и талантливого человека гнобят его друзья-идиоты", - написал Хопкинс, имея в виду те моменты сериала, в которых остальные пятеро персонажей дразнят Росса за его ум и образованность.

Это самое "дразнилово", убежден Хопкинс, привело впоследствии к "смерти компетентности" - феномену, который он связывает с ростом популярности Дональда Трампа и его победой на президентских выборах, а также с успехами движения за брексит в Великобритании.

В основе этих тектонических сдвигов политического ландшафта лежит отвергание общепринятых знаний, примером чему может служить назначение Трампом на должность советников людей, у которых нет или почти нет опыта государственного управления, или же тот факт, что он ставит под сомнение выводы ученых об изменениях климата.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сначала наступила "смерть компетентности", а потом и Дональд Трамп пришел к власти

Идиотизм на марше?

Все это, признается Хопкинс, осенило его в 2015 году, когда все 10 сезонов "Друзей" стали доступны для просмотра на подписном канале Netflix и он начал их пересматривать запоем.

"Я понял, куда все идет. Насмешка над компетентностью и торжество идиотизма, - говорит он. - Довольно скоро мы, американцы, перестали голосовать за политиков на основании их квалификации. Вместо этого мы ранжировали кандидатов на основании того, с кем бы нам хотелось пивка выпить. От этого жуть берет".

Но справедливо ли это - ругать "Друзей", последний эпизод которых был показан в мае 2004 года, то есть больше чем за 10 лет до того, как Трамп начал выдвигать себя в качестве кандидата в президенты?

"Конечно, ботаны и раньше сидели по углам и не высовывались. Но не будем забывать, как популярны стали "Друзья", - поясняет автор. - Это просто вездесущий ситком. Его все смотрели и постоянно отмечали, что Росс-то занудный, потому что умный. Не думаю, что с тех пор как "Друзья" вышли в эфир, многие родители выбрали имя Росс для своего ребенка".

Это, по-видимому, справедливо, во всяком случае для Соединенного Королевства, где, по данным Национального бюро статистики, имя Росс, бывшее на 68-м месте по популярности в 1996 году, к 2016 году скатилось на 720-е место .

Как "Друзья" помогли Трампу стать президентом

В июне 2016 года медийный обозреватель CNN Брайан Лаури во время обсуждения растущей на тот момент популярности кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа указывал на "Друзей" еще более уверенно.

Почему?

Дело в том, что после выхода финального эпизода ситкома 6 мая 2004 года один из руководителей NBC решил отдать прайм-тайм в четверг вечером реалити-шоу "Ученик", которое начало выходить в эфир с января того года. А вел это шоу не кто иной, как Дональд Трамп.

В новой сетке вещания это шоу сразу набрало аудиторию и в тот год стало седьмой по популярности программой на американском телевидении, хотя позже интерес к нему поостыл.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Передача Трампа "Ученик" унаследовала от "Друзей" прайм-тайм в 2004 году

"И все же, уход "Друзей" сыграл косвенную роль в том, что имидж Трампа, отшлифованный и преподнесенный через призму реалити-ТВ, помог представить его миллионам зрителей как успешного и решительного лидера", - написал Лаури.

"Если бы исполнители главных ролей [ситкома] готовы были продолжать - а не отказались бы от зарплаты в 1 млн долларов за эпизод, - то шоу Трампа не расцвело бы в тот мегахит, каким оно стало", - полагает критик.

Когда в том же году исполнительного директора NBC Пола Телегди спросили: если бы не шоу "Ученик", смог бы Трамп хотя бы выиграть борьбу за выдвижение в качестве кандидата от республиканцев, он ответил однозначно: "Конечно нет".

"Эксперты"с "Фейсбука"

Основная мысль Хопкинса заключается в том, что в 2004 году начался поворотный момент, после которого дилетантство расцвело пышным цветом.

Это был год, когда был запущен "Фейсбук", а музыкальное реалити-шоу American Idol стало самой популярной программой на американском телевидении восьмой год подряд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2004 году была запущена соцсеть "Фейсбук", в которой у каждого появилось свое мнение и готовность его распространять

В том же 2004-м началась оккупация Ирака силами коалиции под руководством США - шаг, который ставили под сомнение очень многие эксперты, - и одновременно с этим все чаще стали происходить нападения повстанцев.

"На церемонии награждения премии "Грэмми" 2004 года лучшим рок-альбомом стал "Американский идиот" группы Green Day," - отмечает Хопкинс. - Что иронично, потому что Green Day, по большому счету, критиковали то, что происходило. В 2004 году мы окончательно сложили лапки и приняли идиотизм как ценное качество".

Хопкинс также отмечает, что "Друзья" фактически и не уходили с экранов. Даже до того, как сериал стал доступен к просмотру на Netflix, его можно было смотреть в различных других форматах. К тому же его постоянно повторяли, как в Америке, так и в других странах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ситком "Теория большого взрыва" тоже постоянно делает из умных людей дураков

Он также указывает на тот факт, что не случайно два самых успешных комедийных сериала, вышедших уже после 2004 года - "Теория большого взрыва" и "Как я встретил вашу маму", - тоже так или иначе принижают важность интеллектуальных способностей.

"Взять "Теорию большого взрыва": исключительно умные ребята представлены как социально неадаптированные личности, это постоянный тамошний лейтмотив. Что касается "Как я встретил вашу маму", то персонаж Тед Мосби - это практически тот же Росс, только для более молодой аудитории", - пишет Хопкинс.

Состарился неполиткорректно

"Друзья" за прошедшие годы критиковали и по другим причинам; в первую очередь за недостаточно репрезентативный расовый состав героев. Действие ситкома происходит в Нью-Йорке, где, согласно переписи 2010 года, белые составляют всего треть населения.

Этот сериал также плохо вписывается в сегодняшние представления о том, как следует изображать ЛГБТ-персонажей. Есть в нем и фэтшейминг - там постоянно издеваются над Моникой (кстати, сестрой Росса) за то, что она в юности была толстой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Айше Тайлер досталась единственная неэпизодическая роль афроамериканского персонажа в "Друзьях". Она играет ученую подругу Росса.

Однако, по мнению Хопкинса, высмеивание Росса нанесло больше вреда, чем что-либо еще, поскольку это постоянно делалось как бы исподтишка.

"Не то чтобы это было как-то злобно или грубо. Этот буллинг не происходил открыто. И тем не менее, собственные друзья Росса "опускали" его каждый раз, стоило ему только выказать свою образованность. Я все время себя спрашивал: почему он по-прежнему с ними дружит?" - вопрошает Хопкинс.

"Это не может не тревожить, если учесть колоссальную живучесть этого ситкома. Люди по-прежнему его смотрят в те времена, когда привлекательность человека, включая и того, кто претендует на высокие посты, перевешивает его или ее эффективность", - отмечает автор.