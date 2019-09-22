Приложение what3words спасает жизни и вызывает споры

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Спасателям удалось помощь женщине, упавшей неподалеку от базового лагеря на Эвересте. Также были спасены бизнесмен, оказавшийся в центре нападения террористов в Сомали, и дайвер на Мальдивах. Все это из-за трех простых слов.

Приложение what3words разделяет весь мир на квадраты три на три метра. У каждого квадрата свой собственный "адрес" состоящий из всего трех слов, что помогает спасательным службам быстро найти конкретное место, где находится человек, которому нужна помощь.

Но это приложение, поначалу вызвавшее восторг, теперь вызывает разногласия. Многие спрашивают - почему спасательные службы все больше и больше зависят от технологии частной компании.

What3words базируется в Лондоне. Компания была основана Крисом Шелдриком в 2013 году, так как ему надоело постоянно подробно объяснять другим, где нужно встретиться.

В итоге в Великобритании уже 60 спасательных служб применяют эту технологию.

Правообладатель иллюстрации What3words Image caption Приложение особенно полезно в удаленных местах

Как работает приложение?

Оно бесплатное и представляет собой интерактивную карту.

Разработчики поделили карту мира на 57 триллионов квадратов размером 3х3 метра. Каждый квадрат обозначен тремя случайными словами, комбинации могут быть самые неожиданные.

Достаточно войти в приложение, нажать на экране квадрат, в котором вы находитесь (сверху тут же появится комбинация из трех слов), и через кнопку "поделиться" отправить эту информацию через другие приложения, например, "Фейсбук".

Люди сразу увидят, где вы, и придут на помощь. В Британии благодаря приложению были спасены уже несколько человек, и полиция настоятельно рекомендует пользователям смартфонов установить what3words.

Компания также сообщила, что начинает сотрудничать с производителями автомобилей в Индии и Китае, а также с компанией, занимающейся спасением людей от лица страховых фирм.

Правообладатель иллюстрации What3words

Никто не сомневается в полезности этого приложения - при помощи what3words спасатели могут с легкостью определить координаты, даже если люди сами не знают, где находятся.

Причина недовольства в другом. Специалист по технологии Терренс Иден в своем блоге ставит под вопрос бизнес-модель компании.

"Алгоритм, который создает координаты из трех слов принадлежит им. Вы не можете узнать, где именно вы находитесь не спросив у них разрешения", - говорит он.

"Если вы хотите получить это разрешение, вы должны согласиться на множество условий, а также вам следует понять, что компания будет делать с вашими данными. А кроме того, вы не имеете права нарушать ее патенты", - поясняет он.

Иден также сомневается в целесообразности использования слов, а не цифр. Слова часто несут эмоциональный, и не всегда положительный, заряд, а цифры нейтральны.

"Подходит ли "миля.сумасшедший.тень (mile.crazy.shade) для места, где находится военный мемориал", - задается вопросом он.

В ответ основатель what3words Крис Шелдрик сказал в интервью Би-би-си, что именно будучи коммерческой организацией what3words сможет распространиться по всему миру.

"То, что наш алгоритм защищен правом собственности не гарантирует успеха, но это позволяет нам продвигать свой продукт. Это нам помогает сотрудничать с крупными компаниями и их клиентами", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации What3words Image caption Три слова, обозначающие конкретное место, выбираются произвольно алгоритмом и иногда звучат странно

Приложение нравится многим спасательным службам Великобритании. Глава полиции Северного Йоркшира отмечает, что это приложение дает как бы адрес каждому человеку, будь он в палатке посреди поля или в канаве.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Приложение работает даже на Эвересте

Работает ли what3words в России?

Приложение what3words существует на русском языке и, как выяснили журналисты Би-би-си, хорошо работает и в России. Но профильные организации его не используют.

В МЧС России нам ответили, что ведомство "активно поддерживает использование технических разработок в области информирования и оповещения населения о возможных и произошедших чрезвычайных ситуациях, а также способствующих обнаружению и спасению пострадавших".

"Приложение к смартфонам what3words российским ведомством не используется", - добавили в МЧС.

В получившем широкую известность поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" о приложении знают, но не могут использовать в силу его неразрекламированности на российском рынке.

"Причина проста - очень низкое проникновение сервиса. Ни у одного из потерявшихся в этом году не было установлено это приложение, а установить его в лесу или невозможно, или бессмысленно. Если есть передача данных, я узнаю местоположение пользователя гораздо быстрее, чем будет устанавливаться приложение, - говорит Олег Леонов, отвечающий в "Лиза Алерт" за информационно-техническую часть. - Как только им будут пользоваться люди, мы тоже начнем его применять. Когда это будет и будет ли вообще - я не знаю".

При этом Леонов говорит, что ни одно из существующих приложений нельзя назвать идеальным, поэтому организация работает над созданием собственного аппа, исходя из специфики работы "Лиза Алерт" и поисковой работы в России в целом.

Как возникла идея создать это приложение?

Приложение очень полезно не только в экстренных случаях.

Крис Шелдрик говорит, что многие годы почтальоны и различные службы доставки промахивались мимо его дома, потому что почтовый индекс не совпадал со зданием.

"Мы привыкли получать чужую почту или стоять на дороге и махать руками, показывая водителям, куда надо подъехать", - говорит Крис.

Эта и ряд похожих проблем заставили его начать искать выход из ситуации. Он пробовал приучить людей пользоваться показателями долготы и широты, но это не прижилось.

Тогда он обратился к математикам, и они подтвердили, что в любом языке достаточно слов, чтобы присвоить каждому квадрату размером 3x3 метра уникальную комбинацию из трех слов.

В английской версии было использовано 40 тысяч слов.

Полиция довольна

В Англии и Уэльсе на what3words подписались уже 35 экстренных служб. По словам спасателей, приложение помогает им экономить драгоценное время, которое раньше часто уходило на то, чтобы определить местонахождение человека по косвенным признакам.

В Северном Йоркшире они быстро обнаружили женщину, которая попала в аварию в автомобиле, но не знала, где находится.

Полиция Хамберсайда в Северном Линкольншире смогла освободить заложника, после того как жертва сообщила, где ее держат.

Кроме того, полицейские этого же департамента благодаря what3words обнаружили группу иностранцев, оказавшихся запертыми в грузовом контейнере в местном порту. Среди них была беременная женщина, у которой начались роды.

Один из находившихся внутри контейнера сумел дозвониться в полицию, где ему посоветовали немедленно установить приложение.

"В порту более 20 тысяч контейнеров, а мы понимали, что нам надо добраться до людей очень быстро, - вспоминает диспетчер отделения полиции Пол Редшоу. - Я не сомневаюсь, что у обоих этих случаев был бы другой исход, если бы мы не использовали what3words".

What3words предоставляет свои услуги бесплатно спасательным и аварийным службам, а также благотворительным организациям. Но бизнесы должны платить за лицензию для использования API - программного интерфейса приложения и SDK - набора средств разработки программного обеспечения.

На данный момент у компании более тысячи партнеров - от Domino Pizza, AirBnB и Lonely Planet до ООН.