"Я с вами как ваша темнокожая сестра". Меган и принц Гарри в Африке

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Герцога и герцогиню Сассекских встретили с песнями, но цели их поездки - самые серьезные

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, выступила перед толпой в самом криминальном районе Кейптауна, трущобном поселке Ньянга.

"Я с вами как мать, как жена, как темнокожая женщина и как ваша сестра", - обратилась Меган к жительницам Ньянги, считающейся в Южной Африке столицей убийств и жестоких преступлений сексуального характера против женщин и детей.

Посещение Ньянги стало первой остановкой в ходе тура по Африке, в который Меган и ее супруг принц Гарри привезли и своего четырехмесячного сына Арчи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В трущобах Ньянги Меган и Гарри познакомились с работой благотворительного проекта, помогающего женщинам и детям

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В трущобах Ньянги работает негосударственный проект Justice Desk, который спонсирует благотворительный фонд британской королевской семьи. Сотрудники проекта обучают женщин и детей их юридическим правам, помогают справиться с психологическими травмами, а также дают уроки самообороны.

"Пожалуйста, знайте, что мы с мужем стараемся быть в курсе того, что здесь с вами происходит, насколько это только возможно издалека", - сказала Меган.

"Эта работа, направленная на то, чтобы женщинам и детям жилось безопаснее, сейчас нужна как никогда", - добавила она.

В середине сентября президент Южной Африки Сирил Рамафоса назвал свою страну одним из самых небезопасных мест в мире для женщин.

За последний год в Южной Африке 2,7 тыс. женщин и 1 тыс. детей были убиты мужчинами. Здесь регистрируются по меньшей мере 100 изнасилований в день.

"Ни один мужчина не был рожден для того, чтобы причинять вред женщинам, - присоединился к выступлению супруги принц Гарри. - Понятие "мужественность" должно быть переосмыслено. Его суть в том, чтобы показать детям пример, которому они последуют, чтобы в будущем могли произойти перемены к лучшему".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маган и Гарри встретили танцами

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Малыш Арчи не сопровождал родителей в поездке в Ньянгу, но был запечатлен фотографом в аэропорту Кейптауна, куда герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган прилетели на регулярном рейсе British Airways в понедельник утром.

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"Любовь герцога Сассекского к Африке хорошо известна. Он посетил этот континент впервые в возрасте 13 лет, и спустя более 20 лет люди, культура, дикая природа и выносливость местных сообществ продолжают вдохновлять и мотивировать его каждый день", - заявил официальный представитель Букингемского дворца.

По следам принцессы Дианы

Первая поездка принца Гарри в Африку пришлась на недели после смерти его матери, принцессы Дианы, в 1997 году. Принц Чарльз тогда увез его туда, как он вспоминает, "подальше ото всех".

В преддверии тура принц Гарри написал в "Инстаграме", что ему не терпится познакомить жену и сына с Южной Африкой.

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Поездка продлится до 2 октября, и Меган с малышом Арчи весь этот период проведут в ЮАР. Гарри, тем временем, отправится в Анголу, Малави и Ботсвану, а затем воссоединится с семьей в Йоханнесбурге.

В Анголе Гарри будет вспоминать о своей матери принцессе Диане и ее знаменитой кампании за отмену противопехотных мин.

В 1997 году, узнав, что после 20 лет гражданской войны в земле Анголы осталось 9 млн мин при 10 млн человек населения, она прошла по недавно разминированному полю, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В Малави визит принца Гарри будет посвящен охране вымирающих видов животных, а в конце тура герцог и герцогиня Сассекские встретятся с вдовой Нельсона Манделы Грасой Машел и президентом Южной Африки Сирилом Рамафоса.