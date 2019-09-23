"Я с вами как ваша темнокожая сестра". Меган и принц Гарри в Африке
Меган Маркл, герцогиня Сассекская, выступила перед толпой в самом криминальном районе Кейптауна, трущобном поселке Ньянга.
"Я с вами как мать, как жена, как темнокожая женщина и как ваша сестра", - обратилась Меган к жительницам Ньянги, считающейся в Южной Африке столицей убийств и жестоких преступлений сексуального характера против женщин и детей.
Посещение Ньянги стало первой остановкой в ходе тура по Африке, в который Меган и ее супруг принц Гарри привезли и своего четырехмесячного сына Арчи.
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В трущобах Ньянги работает негосударственный проект Justice Desk, который спонсирует благотворительный фонд британской королевской семьи. Сотрудники проекта обучают женщин и детей их юридическим правам, помогают справиться с психологическими травмами, а также дают уроки самообороны.
"Пожалуйста, знайте, что мы с мужем стараемся быть в курсе того, что здесь с вами происходит, насколько это только возможно издалека", - сказала Меган.
"Эта работа, направленная на то, чтобы женщинам и детям жилось безопаснее, сейчас нужна как никогда", - добавила она.
В середине сентября президент Южной Африки Сирил Рамафоса назвал свою страну одним из самых небезопасных мест в мире для женщин.
За последний год в Южной Африке 2,7 тыс. женщин и 1 тыс. детей были убиты мужчинами. Здесь регистрируются по меньшей мере 100 изнасилований в день.
"Ни один мужчина не был рожден для того, чтобы причинять вред женщинам, - присоединился к выступлению супруги принц Гарри. - Понятие "мужественность" должно быть переосмыслено. Его суть в том, чтобы показать детям пример, которому они последуют, чтобы в будущем могли произойти перемены к лучшему".
Малыш Арчи не сопровождал родителей в поездке в Ньянгу, но был запечатлен фотографом в аэропорту Кейптауна, куда герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган прилетели на регулярном рейсе British Airways в понедельник утром.
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"Любовь герцога Сассекского к Африке хорошо известна. Он посетил этот континент впервые в возрасте 13 лет, и спустя более 20 лет люди, культура, дикая природа и выносливость местных сообществ продолжают вдохновлять и мотивировать его каждый день", - заявил официальный представитель Букингемского дворца.
По следам принцессы Дианы
Первая поездка принца Гарри в Африку пришлась на недели после смерти его матери, принцессы Дианы, в 1997 году. Принц Чарльз тогда увез его туда, как он вспоминает, "подальше ото всех".
В преддверии тура принц Гарри написал в "Инстаграме", что ему не терпится познакомить жену и сына с Южной Африкой.
Поездка продлится до 2 октября, и Меган с малышом Арчи весь этот период проведут в ЮАР. Гарри, тем временем, отправится в Анголу, Малави и Ботсвану, а затем воссоединится с семьей в Йоханнесбурге.
В Анголе Гарри будет вспоминать о своей матери принцессе Диане и ее знаменитой кампании за отмену противопехотных мин.
В 1997 году, узнав, что после 20 лет гражданской войны в земле Анголы осталось 9 млн мин при 10 млн человек населения, она прошла по недавно разминированному полю, чтобы привлечь внимание к проблеме.
В Малави визит принца Гарри будет посвящен охране вымирающих видов животных, а в конце тура герцог и герцогиня Сассекские встретятся с вдовой Нельсона Манделы Грасой Машел и президентом Южной Африки Сирилом Рамафоса.