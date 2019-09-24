Чем нам грозит глобальное потепление: в 100 и 500 словах

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В Нью-Йорке проходит саммит ООН, посвященный вопросам изменения климата. Это самое масштабное обсуждение глобальных климатических проблем с участием мировых лидеров с момента подписания в 2016 году Парижского соглашения по климату.

Накануне Всемирная метеорологическая организация опубликовала доклад о состоянии климата в 2015-2019 гг., который со всей очевидностью демонстрирует: страны не выполняют свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, и климатические изменения происходят намного быстрее, чем рассчитывали ученые.

Температурные рекорды бьются почти ежегодно, лед тает все быстрее (а где-то ледники исчезают совсем), растут уровень Мирового океана и кислотность воды.

Авторы доклада призывают участников саммита как можно скорее разработать конкретные меры, которые могли бы остановить глобальное потепление и худшие проявления изменений климата.

Русская служба Би-би-си изучила 24-страничный документ и кратко пересказывает его основные положения - в 100 и 500 словах.

Последние пять лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Превышение средних температур по сравнению с доиндустриальным периодом уже достигло 1,1 градуса.

В результате участились лесные пожары, продолжительные периоды жары и другие разрушительные погодные явления, в том числе ураганы, засухи и наводнения.

Как менялась температура поверхности Земли с 1880 по 2019 год 2019 10 самых теплых лет 10 самых холодных лет Сред. темп. за XX в. Теплее Холоднее Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Источник: NOAA Повтор

Площадь ледового покрова в Северном Ледовитом океане в зимний период сокращается на протяжении последних 40 лет - в среднем на 12% каждое десятилетие. Четыре самые минимальные значения с 1979 года также пришлись на последнюю пятилетку.

Ежегодные потери объема ледового щита Антарктики увеличились с 1979 до 2017 года по меньшей мере в шесть раз. По уровню таяния ледников последние пять лет также стали рекордными за всю историю наблюдений.

Если с 1997 по 2006 год уровень моря повышался в среднем на 3 мм ежегодно, то в следующее десятилетие скорость наступления океана составила уже 4 мм в год. Причина - в росте температуры морской воды и таянии ледников Гренландии и Западной Антарктики.

Уровень кислотности Мирового океана вырос с начала индустриальной эпохи на 26%.

Несмотря на Парижское соглашение по климату, с 2015 по 2019 год выбросы СО2 и концентрация в атмосфере парниковых газов в целом ежегодно росли примерно на 20% быстрее, чем в предыдущую пятилетку.

Глобальные температуры выросли в среднем на 1,1 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой (то есть за последние 120 лет), хотя ещё пять лет назад это превышение составляло 0,9 градуса.

Последний раз концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигала сравнимых показателей (то есть превышала 400 миллионных долей) около 3-5 млн лет назад. Средние температуры тогда были выше нынешних на 2-3 градуса, лед в Гренландии и на западе Антарктиды растаял полностью, а уровень моря превышал сегодняшний примерно на 10-20 метров.

При этом скорость увеличения уровня СО2 только за последние 20 лет выросла почти в полтора раза: если с 1985 по 1995 годы концентрация углекислого газа росла в среднем на 1,42 миллионные доли в год, то с 2005 по 2015 этот показатель составил 2,06.

Сравнимыми темпами ускоряются все процессы, связанные с глобальным потеплением: повышение уровня Мирового океана, потеря зимнего ледового покрова в Северном Ледовитом океане и в Антарктике, уменьшение ледового щита в Антарктиде и таяние ледников в Гренландии, очевидный тренд на сокращение снежного покрова в Северном полушарии.

Излишки тепла "оседают" в Мировом океане: 2018 год стал рекордным по количеству тепла, содержащегося в верхнем слое морской воды, на глубине до 700 метров.

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В некоторых регионах количество осадков существенно выросло, в других - существенно упало, что привело к одновременному учащению в мире засух и наводнений.

Продолжительные периоды жаркой погоды стали за последние пять лет самым опасным метеорологическим явлением на всех континентах и уже унесли по всему миру десятки тысяч жизней.

Кроме того, жаркая погода привела к беспрецедентному увеличению числа лесных пожаров - особенно в Европе и Северной Америке, но и в других регионах. Летом 2019 года пожары перекинулись на арктические регионы, а число возгораний в лесах Амазонии стало рекордным.

Самым опасным природным явлением с точки зрения экономических потерь стали тропические циклоны, несущие с собой наводнения и оползни. В этом смысле рекорд принадлежит урагану "Харви" 2017 года, ущерб от которого оценивается в 125 млрд долларов.

В докладе отдельно подчеркивается, что основной причиной климатических изменений планетарного масштаба является деятельность человека. Научные публикации, посвященные причинам того или иного природного явления, обычно запаздывают на несколько лет.

Однако в период с 2015 по 2017 гг. антропогенные факторы стали прямой или косвенной причиной по меньшей мере четырех из каждых пяти погодных катаклизмов.

При этом реальные последствия глобального потепления оказываются сильнее и наступают быстрее, чем рассчитывали ученые еще 10 лет назад. И по мере ухудшения ситуации растет риск того, что эти изменения станут необратимыми.

"Мы сможем выполнить Парижское соглашение только в одном случае - приняв немедленные и всеобъемлющие меры по прекращению выбросов в атмосферу углекислого газа", - говорится в завершении доклада.