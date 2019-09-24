Грета Тунберг обвинила ООН в пустословии. Чем ответил климатический саммит?

Media playback is unsupported on your device "Как вы смеете!" Речь Греты Тунберг в ООН

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, собравшихся в Нью-Йорке на климатический саммит ООН, в недостаточном внимании к глобальной проблеме изменения климата.

"Вы украли мои мечты, мое детство своим пустословием. И это мне еще повезло! - заявила Тунберг с трибуны ООН. - Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания! А все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о вечном экономическом росте".

Еще до начала собрания (и выступления 16-летней активистки) генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш сказал примерно то же самое - только в куда более дипломатичной формулировке.

Он призвал мировых лидеров выступить на саммите "не с красивыми речами, а представив конкретные планы по сокращению вредных выбросов парниковых газов и стратегии полного прекращения выбросов к 2050 году".

"Чрезвычайная ситуация с климатом - это гонка, которую мы проигрываем, но у нас еще есть шанс ее выиграть", - заявил Гуттериш в ходе собрания.

"Это не саммит обсуждения климата - обсуждений у нас было предостаточно. Это не саммит климатических переговоров - нельзя договориться с природой. Это саммит принятия конкретных мер", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Мы на пороге массового вымирания!" - заявила с трибуны ООН Грета Тунберг

Какие договоренности были достигнуты и какие обещания сделаны после эмоционального выступления Греты Тунберг и в целом по итогам климатического саммита? И что уже делается для спасения планеты от глобального потепления?

Новые обязательства стран

77 стран (в том числе Германия - основной промышленный локомотив Евросоюза) взяли на себя обязательства к 2050 году полностью перевести экономику на экологические рельсы, сделав ее нейтральной с точки зрения выбросов парниковых газов - то есть компенсировать неизбежные выхлопы соответствующими мерами по очистке от них атмосферы.

Еще 70 стран пообещали пересмотреть свои экологические стратегии с учетом последних рекомендаций ученых к следующему году - в том числе Китай, Индия и ЕС.

Китай является крупнейшим производителем парниковых газов, на него приходится 27% мировых выбросов или почти 10 трлн тонн СО2 в год.

Китайская делегация пообещала снижать выбросы на 12 млрд тонн ежегодно и искать пути качественного роста экономики, предусматривающего минимальные выхлопы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш уверяет, что у человечества еще есть шанс выиграть климатическую гонку

Страны Евросоюза заявили, что четверть всего следующего бюджета ЕС будет потрачена на борьбу с изменением климата.

Франция заявила, что не будет заключать договоры о свободной торговле ни с одним государством, не выполняющим Парижское климатическое соглашение. Она также вошла в число стран, пообещавших ввести запрет на разведку месторождений угля и нефти на своей территории и в прибрежных водах.

Пакистан, посадивший с 2014 года уже около 1 млрд новых деревьев, пообещал в течение следующих пяти лет высадить еще более 10 млрд саженцев.

Финляндия намерена стать первой страной мира, забирающей из атмосферы больше парниковых газов, чем производит вся ее экономика.

Частные инициативы

Последовательно снижать выбросы парниковых газов и полностью сократить их до нуля к 2050 году - в соответствии с последними рекомендациями ученых - пообещали 87 крупных частных корпораций из разных отраслей промышленности.

В их числе - Burberry (Британия), Danone (Франция), Ericsson (Швеция), Electrolux (Швеция), IKEA (Швеция) и Nestlé (Швейцария).

Общая капитализация этих 87 фирм превышает 2,3 трлн долларов, по всему миру на них работают более 4,2 млн человек, а совокупные объемы их ежегодных выбросов примерно равны выбросам 73 угольных электростанций.

В общей же сложности к международной инициативе Science Based Targets присоединились уже почти 650 компаний.

Глава индийской мультинациональной корпорации Mahindra Group Ананд Махиндра заявил, что все больше бизнесменов по всему миру осознают: получение прибыли в долгосрочной перспективе невозможно без внимательного отношения к окружающей среде, а меры по борьбе с изменением климата - самое перспективное направление для бизнеса на ближайшие десятилетия.

Несколько крупнейших пенсионных фондов и страховых компаний, под управлением которых находится более 2 трлн долларов, объединились в группу Asset Owner Alliance.

Они пообещали к 2050 году полностью вывести инвестиции из компаний, выбрасывающих в атмосферу парниковые газы. Для фирм, куда вложены эти деньги, это дополнительная причина пересмотреть свою экологическую модель.

К этой инициативе присоединились и 130 банков, это примерно треть от всего мирового банковского рынка.

В понедельник по итогам саммита было также запущено несколько глобальных кампаний по сохранению и развитию природных ресурсов. Самая масштабная из них, Global Campaign for Nature, обещает уже к 2030 году превратить в заповедники почти треть территории планеты - не только суши, но и океанов.

Еще одна международная инициатива, Zero Carbon Buildings for All, намерена к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов при эксплуатации всех зданий по всему миру.

Технология постройки таких домов уже разработана и, по оценкам ООН, обещает развивающимся странам до 1 трлн долларов инвестиций.

При этом активисты обещают до нуля сократить выбросы не только новых зданий, но и всех уже существующих.