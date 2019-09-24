Рассекречено признание Кима Филби в шпионаже на СССР

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Филби в Москве

Национальный архив Великобритании рассекретил часть текста признательных показаний, которые советский агент Ким Филби дал британской разведке в 1963 году.

Вскоре после дачи этих показаний Ким Филби бежал в Москву, где оставался до конца жизни в роли консультанта КГБ.

Текст его признания, датированный 11 января 1963 года и имевший гриф "секретно", был частично опубликован Национальным архивом среди других документов разведывательной службы МИ-5.

В нем содержатся слова Филби о том, что его вступление в ряды сотрудников ОГПУ не означало для него безоговорочное согласие со всем, что делала советская разведка.

Двойная жизнь

Ким Филби возглавил в конце 1940-х годов отдел контрразведки британской разведслужбы МИ-6 и долгое время вел жизнь двойного агента.

"Никто из сотрудников ОГПУ, с которыми я имел отношения, ни разу не пытался получить от меня заверения в полной верности", - говорится в показаниях.

"Говоря вкратце, я поступил в ОГПУ так, как кто-то поступает на службу в армию. Наверное, было много британских солдат, которые подчинялись приказам в битве при Пашендейле [битва в Первой мировой войне, в которой британская армия понесла огромные потери], но при этом были убеждены в неверности этих приказов", - говорится в показаниях Филби.

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER NEMENOV Image caption Мемориальная доска в память о Киме Филбе открыта в здании ФСБ в Москве

Ким Филби дал эти показания своему другу и бывшему коллеге по разведке сотруднику МИ-6 Николасу Эллиотту в Бейруте, где Филби был корреспондентом ряда британских изданий.

Филби рассказывает в них о том, как был завербован советской разведкой в 1934 году во время встречи в лондонском Риджент-парке с человеком, которого он называл тогда "Отто" и который на самом деле был резидентом советской разведки в Великобритании Арнольдом Дейчем.

В 1963 году британская разведка намеревалась послать собственного следователя для допроса Филби в Бейруте, однако контрразведка МИ-6 считала, что Филби, будучи двойным агентом, будет откровеннее в беседе с бывшим коллегой.

Ким родился в Индии, в семье британского чиновника, работавшего в колониальной администрации. Он получил образование в частной школе в Англии и поступил в Кембриджский университет.

В своих показаниях 1963 года Филби рассказывает о том, как Арнольд Дейч во время их первого свидания в лондонском парке доказывал ему, что человек с подобными семейными связями и происхождением может сделать для победы коммунизма больше, чем обычный член партии или сочувствующий.

Кембриджская пятерка

Ким Филби был самым успешным из пяти британских коммунистов, шпионивших на Москву - знаменитой "Кембриджской пятерки".

Он признался Эллиотту в том, что одним из первых полученным им заданий было составление списка членов кембриджской ячейки компартии. По словам Филби, когда он представил список Дейчу, тот выбрал из него Гая Бёрджесса и Дональда Маклина для дальнейшей разработки и вербовки.

"Я выступил за привлечение Дональда, но имел сильные возражения в отношении Гая из-за его ненадежности и неосторожности", - говорил тогда Филби. Однако его возражения были отметены, и в результате вербовка Бёрджесса представила не большую трудность, чем привлечение Маклина.

В 1951 году оба они бежали в СССР, после того как Филби предупредил их о том, что они находятся под подозрением.

Опубликованный сейчас текст признания Филби заканчивается его рассказом о своей последней встрече с "Отто", когда тот, нарушив все привычные правила конспирации, позвонил ему домой и объявил, что вскоре приедет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Филби в 1955 году на пресс-конференции в своем доме, когда он объявил, что с него официально сняты подозрения в шпионаже

"Он прибыл в состоянии большого возбуждения и с чемоданом в руке, - рассказывал Филби. - Он позвонил по моему телефону и заказал себе билет на самолет в Париж на следующее утро. Больше я его не видел".

Приложенные к признанию рукописные заметки с комментариями содержат указания, что этот эпизод относится к 1936 году, хотя по другим документам Дейч покинул Британию годом позже.

Филби находился под подозрением с 1951 года, но продолжал занимать важные посты в британской контрразведке в силу некомпетентности ее руководства, которое не могло поверить, что он мог оказаться предателем.

В 1955 году с него были официально сняты подозрения в шпионаже.

В 1963 году Эллиотт прибыл в Бейрут, где Филби был в то время корреспондентом британских газет, и потребовал личной встречи с ним, в ходе которой предложил ему иммунитет от судебного преследования в обмен на возвращение в Лондон и полное признание.

Однако Филби тянул время, давая малозначимые показания, и 23 декабря 1963 года бежал из Ливана на борту советского торгового судна.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Филби со своей последней женой Руфиной Пуховой в Москве в 1980-е годы

Учитывая колоссальный скандал, который нанес бы огромный ущерб репутации разведывательным службам и Форин-офису в случае разоблачения Филби в качестве советского шпиона, есть основания считать, что британская разведка знала о плане побега Филби и даже способствовала ему.

Из опубликованных ныне документов также следует, что советский резидент Арнольд Дейч пытался использовать родственные связи со своим кузеном Оскаром Дейчем, миллионером и владельцем кинотеатров "Одеон", для прикрытия своей шпионской деятельности в Британии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Филби до конца жизни был почетным сотрудником КГБ

Его кузен, вероятно, не знавший о связях Арнольда с советской разведкой, сообщил в письме в министерство внутренних дел в 1936 году, что намерен принять Арнольда Дейча на работу в качестве психолога с годовым жалованием в 250 фунтов, указав, что тот глубоко изучал психологию кинопроизводства.

В круг его обязанностей должно было войти исследование причин популярности тех или иных типов фильмов.

Однако из тех же документов следует, что заявка Оскара Дейча была отвергнута на том основании, что на это пост можно было легко найти британского психолога.