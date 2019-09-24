Речь Греты Тунберг всколыхнула интернет. Но не совсем так, как ей хотелось бы

Media playback is unsupported on your device "Как вы смеете!" Речь Греты Тунберг в ООН

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила с высокой трибуны ООН участников климатического саммита в Нью-Йорке в пустозвонстве, бездействии и заявила, что они украли ее детство и мечты.

Грета напомнила участникам саммита ООН, что, пока власть имущих интересуют только деньги и экономический рост, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы.

Вместе с 15 другими школьниками она подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка против пяти стран - Аргентины, Бразилии, Турции, Германии и Франции.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Европе Грета Тунберг превращается в икону экологического протеста

Тунберг считает, что эти страны недостаточно эффективно борются с глобальным потеплением и тем самым нарушают конвенцию о правах ребенка.

Ее заявления вызвали бурю довольно противоречиваых эмоций в интернете.

Многие не поверили в искренность девушки и посчитали, что за ней стоят циничные лоббисты.

"Швеция водрузила Грету на паровоз и покатила по всему миру со старой песней про то, какая это продвинутая страна, и посмотрите, какое чудесное дитя у нас тут выросло и сейчас всех научит жить", - пишет "Повар войны".

"Тут задавались вопросом, как можно быть либералом и хейтить Грету. На самом деле - легко, если не путать либерализм с левым прогрессизмом. Классический либерализм - движение гуманистическое, оно ставит во главу угла человека. Да, человек важнее травы и животных", - уверен публичный интеллектуал Роман Федосеев.

"Я все понимаю. Я вообще все всегда понимаю про этот мир. Но когда люди начинают ненавидеть блаженных девочек, мне становится очень больно за людей", - пишет Мария Баронова.

Пропустить Twitter пост , автор: @dubenkoff Ребят, а давайте на секундочку отложил в сторону мемы, откинем то, что ей 16, не будем акцентировать внимание на эмоциональности, а просто послушаем то, что она говорит? — Дюбенков (@dubenkoff) 24 сентября 2019 г.

Но и позитива в адрес шведской школьницы хватает.

"Вся страна у нас уже на Грету всполошилась - такая-сякая, как смеет. Хотя это обычный 16-летний идеалист, коими все нормальные люди в этом возрасте были", - пишет музыкант под ником Капитан Кенгуру.

"Кого может раздражать эта милая бойкая школьница, не понимаю", - вопрошает расследователь Роман Доброхотов.

"Страх консерваторов вряд ли когда-нибудь был более очевидным, чем когда они вместе стали атаковать 16-летнюю девочку Грету Тунберг. Они знают, что ее голос имеет силу. Она пугает их", - уверена правозащитница, писательница и бывшая военнослужащая Шарлотта Клаймер.

"Грета не боится"

Политики тоже не остались в стороне.

"Она кажется очень счастливой молодой девочкой со светлым и прекрасным будущим. Так приятно это видеть!" - написал Дональд Трамп в "Твиттере".

Ряд комментаторов тут же посчитал, что президент США троллит девушку, ведь она говорила, что ее не интересует встреча с Трампом, да и сам он прошел мимо в кулуарах саммита ООН, не удостоив ее своим вниманием.

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Момент, когда в кулуарах ООН Грета увидела Дональда Трампа

При этом Тунберг на прошлой неделе встретилась с предшественником Трампа Бараком Обамой, и тот не поскупился на комплименты в адрес девочки.

"Осознавая, что на ее поколение выпадут испытания, связанные с глобальным потеплением, она не боится требовать реальных действий", - написал Обама.

Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал, что инициатива сторонников Греты похвальна, и уверил общественность, что Франция не намерена вкладывать деньги в инициативы, увеличивающие глобальный углеродный след.

"Мы не можем просто смотреть, как наша молодежь протестует по пятницам из-за изменений климата и отвечать: "Все в порядке, мы все правильно делаем". Нам еще далеко до цели", - написал Макрон.

При этом он добавил, что не считает ее жалобу в Комитет ООН эффективной, и призвал экоактивистов протестовать в тех странах Восточной Европы, которые заблокировали инициативу ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году - например, в Польше.