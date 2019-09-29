"Мой отчим убил двух девочек, теперь я знаю и о других убийствах"

Правообладатель иллюстрации Sherele Moody Image caption Потрясение, которое испытала Шерель Муди, подтолкнуло ее к масштабному расследованию

Шерель Муди знает о насилии не понаслышке. Свое свободное время она проводит, изучая историю насильственных смертей женщин и детей в Австралии. К тому же у нее есть печальный личный опыт.

С детства она подвергалась жестоким истязаниям со стороны своей матери. Каждый раз, когда мать избивала ее, она убегала из дома, и каждый раз ее возвращали социальные службы.

Однако самые тяжелые ее переживания, во многом определившие ее будущую жизнь, связаны с девочкой, которую Шерель никогда не видела живой.

В 1990 году отчим Шерель, Барри Хэдлоу, похитил, изнасиловал и убил девятилетнюю Стейси-Энн Трейси, а тело ее выбросил в ручей, завернув в мусорный мешок.

"У меня внутри все перевернулось"

Шерель было 18 лет, когда Хэдлоу совершил это убийство, но она отчетливо помнит, что произошло потом.

Девушка только что вернулась домой в сельский Квинсленд, потому что узнала, что у ее младшей сестры Карен возникли большие проблемы.

Правообладатель иллюстрации Courtesy of The Courier-Mail Image caption Барри Хэдлоу был арестован за убийство, которое он совершил, когда был отпущен на поруки

"Я бросила работу и помчалась домой, чтобы удостовериться, что с Карен все в порядке", - вспоминает Шерель.

По дороге ее подобрал отчим, который рассказал о пропаже маленькой девочки.

"Он горел желанием присоединиться на следующий день к поисковой группе, - рассказывает Шерель. - Я помню, как он надел форму добровольца-спасателя и отправился на поиски".

Следующее, что сохранила ее память - несколько громких ударов в дверь и ощущение нереальности происходящего, когда дом наводнила полиция и начался обыск.

Потом ей пришлось выступать в суде в качестве свидетеля со стороны обвинения на процессе ее отчима. Мать Шерель, Леони, выступала на стороне защиты Хэдлоу, за которого она вышла замуж, когда Шерель было 15.

"Она больше всех поддерживала его на суде, - говорит Муди. - Это было печальное зрелище".

Шерель даже побывала на похоронах Стейси-Энн.

"У меня внутри снова все переворачивается, когда я думаю о том, что это совершил мой отчим, а мать его защищала", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации The Tracy family Image caption Хэдлоу похитил, изнасиловал и убил Стейси-Энн Трейси

А потом было еще одно потрясение: оказалось, что это убийство было для него не первым.

Полиция рассказала Муди, что 27 лет назад Хэдлоу похитил и убил пятилетнюю Сандру Бейкон. Ее тело, завернутое в мешок из-под кукурузы, было обнаружено в багажнике машины.

Хэдлоу жил по соседству со своими жертвами и в момент убийства Стейси-Энн был на свободе по условно-досрочному освобождению.

"Наша система сама предоставила ему такую возможность, хотя не должна была", - сожалеет Шерель.

Ее мать "ни разу не усомнилась", поддерживая Хэдлоу, в итоге мать и дочь отдалились друг от друга. "Я почувствовала себя преданной, - говорит Шерель. - Ведь она привела в дом убийцу, который похитил девочку одного с моими сестрами возраста".

Правообладатель иллюстрации The Bacon family Image caption Сандре Бейкон было 5 лет, когда ее убил Барри Хэдлоу

Сейчас Шерель 48 лет, она полностью прекратила общение с матерью, когда ей был 21 год. Хэдлоу умер в тюрьме в 2007 году.

Сначала - чувство вины, потом - чувство гнева

После ареста Хэдлоу Шерель, по ее собственным словам, "слетела с катушек", и жизнь ее была не самой лучшей. Однако позже она обрела новую цель, завершила образование и стала журналистом.

"Всю свою взрослую жизнь я прожила с чувством вины за то, что он убил Стейси-Энн, - говорит она. - Не проходит и дня, чтобы я не думала об этой девочке".

Однако в последние годы чувство вины переросло в гнев. И она поняла, что должна сделать что-то, чтобы направить этот гнев в нужное русло. Так возникла идея Карты женских и детских насильственных смертей в Австралии. Используя Google Maps, Шерель наносит на свою карту все известные с 1800-х годов насильственные женские смерти.

Правообладатель иллюстрации Sherele Moody Image caption Каждое сердце на карте Австралии - это место убийства женщины или ребенка

Используя свои навыки журналиста, она оставляет память об этих женщинах и детях, чтобы они не вошли в историю лишь как печальная статистика.

"Мне было очень грустно, что о Стейси-Энн никто не вспомнит, когда ее родных и таких людей, как я, не останется", - объясняет Шерель.

"Во всех странах помнят своих павших воинов, но не людей, погибших насильственной смертью. Я хотела задокументировать настоящие масштабы насилия в нашем обществе, его гендерный фактор и воздействие на людей. Ведь суть в том, что будь вы мужчиной, женщиной или ребенком, вашим убийцей, скорее всего, окажется мужчина. Мы можем использовать истории этих людей, чтобы справиться с мужским насилием путем изменения отношения к самим женщинам, которое и движет этим насилием".

Согласно последним данным Австралийского института криминологической статистики, в среднем одна женщина в неделю погибает от рук нынешнего или бывшего партнера.

Каждое сердце на этой интерактивной карте рассказывает о насильственной смерти, обстоятельства которой были расследованы Муди на основе газетных архивов, записей коронера и постановлений апелляционного суда.

И каждая история - это отсутствие надлежащего обращения, насилие в семье или насилие со стороны посторонних лиц. Здесь же повествуется о том, что произошло с виновными. Там, где это возможно, слово имеют и члены семьи жертвы.

Первой смертью, которая была задокументирована на этой карте, стала гибель Стейси-Энн Трейси от рук отчима самой Муди. За ней последовали еще 1880 насильственных смертей. Каждому расследованию было отведено около часа ее личного времени.

Правообладатель иллюстрации Sherele Moody Image caption Шерель Муди в возрасте 20 лет

Многие преступники отделались сравнительно легко.

"Часто срок бывает минимальным, - говорит Муди. - Я только что нанесла на карту очередную смерть женщины, которую преступник ударил ножом 40 раз. Через полгода он уже вышел из тюрьмы и сейчас наслаждается жизнью. А у меня на карте появилась еще одно сердечко".

Начать с нуля

Уже будучи взрослой, Шерель Муди запросила свой файл у социальных служб. Там перечислялось множество случаев насилия и невыполнения родительских обязанностей. Так что ее личный опыт глубоко перекликается с историей каждой жертвы: "Все эти женщины - в моем сердце".

Карта женских смертей - это часть кампании "Красное сердце", которую Шерель Муди запустила в 2015 году на волне "ошеломляющего" числа случаев домашнего насилия.

Поначалу кампания заключалась в рассказе историй насилия, но постепенно превратилась в сбор информации о насилии по отношению к женщинам и детям.

Менее чем за год сайт кампании набрал 500 тыс. просмотров.

Реакция не всегда бывает положительной: Муди регулярно получает угрозы смерти или изнасилования. И такой троллинг выходит за рамки интернета. В сентябре убили ее лошадь - ей сломали шею. До этого отравили ее собаку.

Полиция расследует эти случаи, причем в четырех из них угрозы поступали от мужчин-соседей.

"Эти мужчины хотят, чтобы карту удалили, потому что она демонстрирует масштабы гендерного насилия", - уверяет Шерель.

Но есть и положительные сдвиги: в июне Муди номинировали на высшую награду для журналистов Австралии - The Walkleys - за инновационное применение Google Maps.

"Мое занятие весьма неблагодарное, так что это крутая оценка моих заслуг", - признается Шерель.

Некоторые имена были изменены в интересах защиты личности.