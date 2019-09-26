Трамп просил Зеленского расследовать дела сына Байдена на Украине. Что о нем известно?

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Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и наиболее вероятного претендента на президентского кресло от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байдена, оказался в центре разгорающегося в Соединенных Штатах громкого политического скандала.

Русская служба Би-би-си решила рассказать, кто такой Хантер Байден и с чем связаны попытки республиканцев обвинить его в коррупции.

Во время встречи с Владимиром Зеленским, прошедшей в Нью-Йорке в среду, Дональд Трамп вновь обвинил бывшего вице-президента США и его сына в коррупции.

"Когда сын Байдена покидает Украину с миллионами долларов, это коррупция", - пояснил глава Белого дома.

За несколько часов до встречи администрация опубликовала стенограмму телефонного разговора лидеров двух стран, во время которого Дональд Трамп попросил украинского коллегу "сделать ему отдолжение" и возобновить расследование в отношении сына экс-вице-президента.

По мнению демократов в Конгрессе, накануне официально объявивших о начале процедуры импичмента Дональда Трампа, эта просьба может расцениваться как "измена".

Глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что слова президента являются еще одной попыткой заручиться помощью иностранной державы во время предстоящей в 2020 году избирательной кампании и использовать финансовую и военную помощь, предоставляемую Вашингтоном Украине, в собственных политических интересах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Cтенограмма напоминает классический, в стиле мафии, шантаж иностранного лидера", - заявил глава комитета по разведке Адам Шифф

"Я шокирован тем, что Белый дом решил опубликовать эту стенограмму, думая, что это как-то поможет президенту, - сообщил конгрессмен. - Потому что эта стенограмма больше напоминает классический, в стиле мафии, шантаж иностранного лидера".

Главным "героем" самого громкого политического скандала в США стал 49-летний сын бывшего вице-президента, юрист и лоббист Роберт Хантер Байден. В течении пяти лет он был членом совета директоров одной из крупнейших на Украине газовых компаний "Бурисма Холдинг".

Кто такой Хантер Байден?

Роберт Хантер Байден родился 4 февраля 1970 года в Уилмингтоне, штат Делавэр. Спустя два года его мать и младшая сестра погибли в автокатастрофе, а сам Хантер и его брат Бо получили серьезные травмы.

Будущий вице-президент США Джо Байден повторно женился в 1977 году, когда Хантер учился в католической школе. В 1992 году он закончил принадлежащий Ордену иезуитов Джорджтаунский университет в Вашингтоне, получив степень по истории, и в течении нескольких лет был волонтером в одной из церквей в Портленде, штат Орегон.

Позднее Хантер Байден решил вернуться к учебе, поступив сначала на юридический факультет того же Джорджтаунского университета. Спустя год он перевелся в Йель, получив в 1996 году диплом юриста.

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В последующие годы Хантер Байден успел поработать в банковской компании MBNA America, министерстве торговли США и стать соучредителем лоббистской фирмы Oldaker, Biden & Belair. В 2006 году президент Джодж Буш-младший назначил его членом совета директоров железнодорожной компании Amtrak.

После того как его отец занял пост вице-президента США, Байден-младший ушел в отставку, создав инвестиционную компанию Rosemont Seneca Partners. Он также начал работать в качестве юриста в фирме Boies Schiller Flexner LLP. В 2013 году вошел в совет директоров компании BHR Partners, занимавшейся поиском инвестиций для китайского бизнеса, а в октябре 2017 года приобрел в ней 10-процентную долю. Эта инвестиция пока не принесла Хантеру Байдену никакой прибыли и никакой компенсации за участие в совете директоров он тоже не получал, заявил Washington Post его адвокат.

В апреле 2014 года, сын вице-президента США вошел в совет директоров одной из крупнейших на Украине газовых компаний.

Чем известна "Бурисма"?

"Бурисма Холдингс" считается одной из крупнейших компаний по добыче природного газа на Украине.

Компания была создана в 2002 году бизнесменом Миколой Злочевским, которого считают близким другом и соратником Виктора Януковича. "Бурисма" зарегистрирована на кипрскую офшорную компанию Brociti Investments Limited, также принадлежащую Злочевскому.

В 2010 году бизнесмен был назначен министром экологии в администрации Виктора Януковича, а четыре года спустя был вынужден покинуть Украину после того, как генеральная прокуратура возбудила против него и принадлежащих ему компаний сразу несколько уголовных дел по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

В 2014 году в рамках антикоррупционного расследования британские власти заморозили 23 млн долларов на счетах Миколы Злочевского, писала Guardian.

Что делал в "Бурисме" Хантер Байден?

Сын вице-президента США согласился войти в совет директоров газовой компании в апреле 2014 года и покинул эту должность спустя пять лет, в начале 2019-го.

В специальном пресс-релизе, выпущенном "Бурисмой" после его назначения, утверждалось, что Хантер Байден будет руководить "юридическим подразделением компании и оказывать Холдингу поддержку в сотрудничестве с международными организациями".

Сам Хантер Байден в интервью New York Times заявил, что это сообщение не соответствует действительности и он никогда не возглавлял юридическое подразделение компании.

Согласно некоторым сообщениям, сын вице-президента США получал зарплату в размере 50 тыс. долларов в месяц, а всего за пять лет на принадлежащий ему счет в одном из банков США "Бурисма" перечислила 3,1 млн долларов, писал в своей книге Питер Швейцер.

В чем обвиняют семью Байденов?

После того как Хантер Байден стал членом совета директоров "Бурисмы", многочисленные правозащитные организации в США и даже сотрудники Белого дома заявляли о том, что это назначение может свидетельствовать о конфликте интересов: в это же время его отец, вице-президент Джо Байден выполнял обязанности спецпредставителя президента США, отвечающего за помощь в проведении реформ и принятии законов о борьбе с коррупцией на Украине.

В составе совета директоров "Бурисмы" уже были известные политики, включая бывшего президента Польши Александра Квасьневского, и, как утверждали американские СМИ, назначение Байдена-младшего могло быть связано с попыткой владельцев компании получить "эксклюзивный доступ" к ключевым фигурам в администрации США.

Хантер Байден, в свою очередь, позднее сообщил, что лишь однажды "коротко" упомянул в разговоре с отцом о своей работе в "Бурисме" и никогда не обсуждал с ним дела компании.

В числе эпизодов, о которых в своем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским упоминал Дональд Трамп, фигурирует инцидент с отставкой генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Он был назначен на эту должность в феврале 2015 года. В числе уголовных дел, доставшихся ему "по наследству", было и дело в отношении Миколы Злочевского. Позднее Виктор Шокин возбудил еще одно дело, поручив прокуратуре проверить, на каком основании лицензии на добычу газа были выданы компаниям Злочевского в то время, когда бизнесмен занимал пост министра экологии.

Как утверждают Дональд Трамп и его сторонники, именно Джо Байден настоял на увольнении генпрокурора Шокина, используя для этого обыкновенный шантаж.

В прошлом году, выступая в вашингтонском Совете по внешней политике, бывший вице-президент США подтвердил, что в марте 2016 года он потребовал от украинских властей избавиться "от коррумпированного генпрокурора", пригрозив, что в противном случае США могут отозвать гарантии по кредитам Киеву на сумму в 1 млрд долларов.

"Я сказал: "Вы не получите ($1 миллиард), - уточнил он. - Я уезжаю через шесть часов, и если прокурор не будет уволен, вы не получите денег". Ну что, этот с...кин сын. Он был уволен".

В марте 2016 года украинские СМИ и общественные организации регулярно обвиняли Виктора Шокина в личной коррумпированности, а перед зданием генеральной прокуратуры бушевали тысячные демонстрации, требовавшие его отставки.

По утверждению американских СМИ, в это время многочисленные уголовные дела против "Бурисмы" были давно прекращены, и вмешательство вице-президента США никак не могло отразиться на будущем газовой компании.

О том, что Хантер Байден и его отец никогда не нарушали законов Украины, в мае этого года заявил в интервью агентству Блумберг и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, оставивший свой пост в августе 2019-го.

"Хантер Байден не нарушил никаких украинских законов, во всяком случае, до сих пор не нарушил, и мы не обнаружили никаких нарушений с его стороны. Компания может платить столько, сколько она хочет, членам своего совета директоров", - подчеркнул Юрий Луценко.