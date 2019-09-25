Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Давай, вноси вотум", - подначивал в среду Борис Джонсон лидера лейбористов Джереми Корбина. Тщетно

На следующий день после катастрофического для Бориса Джонсона решения Верховного суда враждебный к нему парламент вернулся с вынужденных каникул - и продемонстрировал твердую решимость не отправлять премьера-брекситера в отставку.

"Если оппозиция не доверяет правительству, у них есть время до вечера, чтобы внести предложение о вотуме недоверия, и мы завтра же сможем проголосовать. Давай, давай, парень!" - артистично взывал к лидеру лейбористов Джереми Корбину в среду вечером в парламенте Борис Джонсон.

Ответом ему были возмущенные крики и издевательский смех оппозиционных депутатов.

Еще несколько лет назад британский премьер-министр, потерявший большинство в Палате общин, проигравший серию важнейших голосований в парламенте и вдобавок фактически обвиненный судом в злоупотреблении властью, обязательно подал бы в отставку - или был бы отправлен в нее посредством вотума недоверия.

Но в зазеркалье брексита, в условиях тяжелейшего политического кризиса, усугубленного расплывчатостью британских законов, слабость позиций премьера проявляется в том, что оппозиция вопреки желанию самого Джонсона не дает ему уйти - точнее, объявить внеочередные выборы - пока он не выполнит ее волю и не отложит выход из Европейского союза.

Парламент Британии в начале сентября принял закон, прямо запрещающий премьер-министру "жесткий брексит" - выход из ЕС без урегулированных отношений и переходного периода.

Но Борис Джонсон продолжает повторять, что выведет страну из Евросоюза в назначенный срок, 31 октября, при любых обстоятельствах и отказывается отвечать на вопросы журналистов, как он намерен это сделать, если выход без соглашения запрещен ему законом.

"Мы выполним закон и мы выйдем из ЕС 31 октября", - эту фразу Борис Джонсон повторил и в среду в парламенте.

Правообладатель иллюстрации Parliament TV Image caption Суд вернул парламент с вынужденных каникул, и теперь Палата общин под руководством спикера Джона Беркоу намерена проследить, чтобы Борис Джонсон не нарушил закон и получил от ЕС отсрочку брексита

"Борис Джонсон постоянно использует эту фразу. Все пытаются понять, как это возможно, если он не добьется соглашения", - прокомментировал в "Твиттере" обозреватель Би-би-си Ник Эрдли.

Правда, Джонсон заверяет, что он добьется нового соглашения, но заявления представителей ЕС дают оппозиции повод говорить, что это неправда.

Поэтому оппозиция опасается, что если сейчас объявить внеочередные выборы и, соответственно, распустить этот состав парламента, то правительство Джонсона, оставшись без оппонентов, придумает, как обойти или проигнорировать закон об отсрочке брексита.

"Все просто: наш главный приоритет - предотвратить выход из ЕС без соглашения 31 октября, и в тот момент, когда мы этого добьемся, мы готовы объявить голосование о недоверии", - сказал в интервью радио Би-би-си лидер главной оппозиционной силы, Лейбористской партии, Джереми Корбин, заочно отвечая на риторические упреки Джонсона в том, что оппозиция боится выборов.

У лейбористов есть и другой резон тянуть с выборами. Борис Джонсон стал премьером, обещая решительно расстаться с Евросоюзом 31 октября, и именно поэтому за него готовы голосовать миллионы избирателей-евроскептиков.

Если же брексит будет отложен, и выборы состоятся уже после этого, то Джонсон, рассуждают лейбористы, будет выглядеть слабым лидером, не выполнившим свое главное, единственное по сути обещание.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Перед тем, как зайти в среду в здание парламента, лидер либдемов Джо Свинсон сообщила, что намерена добиваться гарантий отсрочки брексита уже в самое ближайшее время

Опросы отчасти подтверждают эти соображения: консерваторы сейчас опережают лейбористов примерно на 10%, но в случае, если брексит будет отложен, за тех и других готово будет голосовать уже примерно равное число избирателей.

И обе главные партии при этом потеряют миллионы голосов в пользу как радикально антиевропейской Партии брексита, так и Либерально-демократической партии, чья программная цель - отмена выхода из ЕС.

"Борис Джонсон доказал: надеяться, что он будет соблюдать закон, мы не можем. Мы будем работать с другими партиями, чтобы убрать вариант выхода без соглашения со стола раньше, чем 19 октября", - написала в среду в "Твиттере" лидер либдемов Джо Свинсон.

17-18 октября состоится решающий для брексита саммит Евросоюза, и 19 октября - это дата, к которой по принятому британским парламентом закону премьер должен обеспечить отсрочку выхода до 31 января 2020 года или на больший срок, если того потребует Евросоюз.

Перед началом заседания в среду Джо Свинсон пояснила журналистам, какого именно сценария она опасается: Джонсон саботирует закон, оппозиция подает в суд с большими шансами выиграть, но процесс не успевает закончиться к 31 октября - и Британия "вываливается" из ЕС.

"Это рискованно. Поэтому мы будем доказывать, что 12 дней - с 19 по 31 октября - это слишком мало, особенно при премьере, который продемонстрировал готовность не соблюдать закон", - сказала Свинсон.

Помыкать премьером оппозиции помогает не только то, что он остался без большинства в Палате общин, но и закон, оставленный в наследство другим премьером-тори, Дэвидом Кэмероном - тем самым Кэмероном, который в 2016 году объявил референдум о членстве в ЕС.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Джонсон и Кэмерон девять лет назад. Закон, принятый годом позже правительством Дэвида Кэмерона, теперь очень мешает Борису Джонсону

До 2011 года британский премьер мог единолично распускать парламент и объявлять выборы.

Если бы это положение сохранялось до сих пор, Борис Джонсон, который намного популярнее в обществе, чем Джереми Корбин, наверняка объявил бы выборы уже этим летом, сразу после избрания премьером.

Но в 2011 году коалиция тори и либдемов провела "Закон о фиксированном сроке парламентов", по которому выборы должны проходить не реже раза в пять лет, а решение о досрочных выборах должно утверждать большинство Палаты общин.

При этом, если премьер хочет, никуда не уходя, просто провести досрочные выборы, то за это должны проголосовать две трети списочного состава Палаты общин. Если же внеочередные выборы запускаются в результате вотума недоверия, то для вотума достаточно простого большинства.

При этом в обоих случаях парламент голосует просто за решение о выборах или вотуме, без подробностей, дата же выборов в этом куцем и половинчатом законе остается на усмотрение премьера.

Правообладатель иллюстрации Parlliament TV Image caption Опросы показывают печальную для Джереми Корбина картину, но он уверяет, что не боится выборов - просто сначала он хочет гарантировать, что Британия не выйдет из ЕС без урегулированных отношений

То есть премьер может пообещать депутатам провести выборы в один срок, а затем, когда решение принято, назначить их на другой, более удобный ему.

Раньше в основанной на презумпции джентльменского поведения британской политике это было немыслимо, но сейчас оппозиция опасается именно этого - или по крайней мере говорит, что опасается.

Поэтому оппозиция и хочет, связав Джонсона по рукам и ногам, проследить, чтобы брексит был точно отложен - и уже тогда объявлять новые выборы.

В этом случае минимум до середины октября в британском парламенте и правительстве продолжится яростное перетягивание каната по вопросу об отсрочке, а затем начнется еще более яростная предвыборная схватка.

Но даже она, судя по нынешним опросам, не решит главную проблему: ни один из вариантов брексита не набирает уверенного большинства ни среди политической элиты, ни среди избирателей.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Дебаты в парламенте в среду были жаркими

Еще один вариант действий, который обсуждает оппозиция: все-таки выразить Джонсону недоверие в ближайшее время и сформировать временное коалиционное правительство, единственной задачей которого будет договориться с ЕС об отсрочке и объявить новые выборы.

Но этот вариант пока выглядит маловероятным из-за личностных разногласий между противниками Джонсона из разных партий.

Наконец, все еще остается по крайней мере теоретическая возможность, что правительство Джонсона и на самом деле успеет до середины октября договориться с ЕС о каком-то новом варианте пакета документов о выходе и провести его через парламент.

В этом случае 31 октября Британия формально выйдет из ЕС, но по сути мало что изменится, потому что начнется переходный период и с ним - тяжелые переговоры о новых долгосрочных торговых, финансовых, научных и прочих отношениях Британии и Евросоюза.