"Экскременты дьявола": почему цена на нефть стала так важна для экономики?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эдвин Дрейк первым в США смог обнаружить нефть посредством бурения

Это случилось 27 августа 1859 года. В тот день было отправлено чрезвычайно важное сообщение. Последний инвестор предпринимателя Эдвина Дрейка тоже в конце концов потерял терпение. "Расплатись по своим долгам, бросай все и поезжай домой", - говорилось в сообщении.

Дрейк надеялся найти "скалистое масло" - коричневую неочищенную нефть, которая иногда выходила на поверхность в западной части штата Пенсильвания. Он хотел перерабатывать ее в керосин для ламп. Это было бы намного дешевле использования китового жира.

После переработки также оставались бы полезные побочные продукты, такие как бензин. Но если бы на них не нашлось покупателя, он мог просто от них избавиться.

Сообщение было отправлено, однако Дрейк не успел его получить. Во время бурения скважины он наткнулся на полный нефти резервуар. Под давлением нефть начала выплескиваться наружу с глубины 21 м.

Киты были спасены, а мир ждали большие перемены.

Через несколько лет в нескольких километрах к югу от того места появился первый признак грядущего.

Когда в 1864 году в Питхоуле нашли нефть, в радиусе 10 км проживало не более 50 человек, пишет New York Times.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1865 году город Питхоул насчитывал не менее 10 тыс. жителей

Спустя год Питхоул насчитывал уже не менее 10 тыс. жителей, в городе построили 50 отелей, две телеграфные станции, десяток борделей, а почтовая служба была одной из самых загруженных в стране.

Несколько человек сказочно разбогатели. Но реальная экономика должна быть многогранна и самодостаточна, чем не мог похвастать Питхоул, и спустя год он просто исчез.

Нефть там иссякла, но тяга людей к топливу не ослабла. Современная экономика пропитана нефтью.

Для получения трети всей энергии в мире используется нефть.

Это превосходит энергию, получаемую из угля, и в два раза превышает показатели ядерных, гидроэлектрических и возобновляемых источников энергии, вместе взятых.

Из нефти и газа производится четверть всей электроэнергии, из них также получают ингредиенты, необходимые для производства пластмассы.

И не будем забывать про транспорт.

У Эдвина Дрейка мог возникнуть вопрос о том, кто захочет покупать бензин, но на него вскоре ответила технология двигателей внутреннего сгорания. От автомобилей до грузовиков, от крупных судов до самолетов - получаемое из нефти топливо по-прежнему перевозит нас и наши грузы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Абсолютное большинство автомобилей в мире использует в качестве топлива бензин

Поэтому неудивительно, что стоимость нефти является самой важной ценой в мире.

В 1973 году несколько арабских стран объявили эмбарго на продажу нефти некоторым западным государствам, и цена на "черное золото" взлетела с 3 до 12 долларов за баррель.

Это привело к замедлению темпов роста мировой экономики. Рецессии в США, случившиеся в 1978, 1990 и 2001 году, были связаны с резким повышением цены на нефть. Некоторые экономисты считают, что глобальная рецессия 2008 года, в которой винили банковский кризис, в числе прочих факторов тоже была обусловлена высокими нефтяными ценами.

Экономика зависит от нефти.

Почему же мы оказались в такой зависимости от этой жидкости?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уинстон Черчилль в 1913 году

Дэниел Ергин в своей книге "Приз" (The Prize), посвященной истории нефтедобычи, рассказывает о дилемме, вставшей перед Уинстоном Черчиллем.

В 1911 году Черчилля назначили первым лордом адмиралтейства, то есть главой Королевского флота Британии.

Ему почти сразу нужно было принять решение о производстве нового поколения боевых кораблей, которые были необходимы для сдерживания угрозы, исходившей от воинственной Германии. Черчиллю было необходимо решить, какой вид топлива использовать - проверенный и гарантированный уголь из Уэльса либо нефть из далекой Персии - современного Ирана.

Что может заставить человека сделать выбор в пользу столь ненадежного ресурса? Все дело в том, что корабли, использующие горючее, быстрее ускорялись и могли идти на высокой скорости, им требовалось меньше людей, отвечавших за подачу топлива, а корабли вмещали больше орудий и боеприпасов.

Попросту говоря, нефть была лучше, чем уголь.

Историческое решение Черчилля, принятое в апреле 1912 года в пользу "черного золота", стало отражением той логики, которая с тех пор обуславливает нашу зависимость от нефти и формирует международную политику.

После того как Черчилль сделал выбор, британское казначейство купило контрольный пакет акций нефтяной компании Anglo-Persian oil company, которая впоследствии получила название British Petroleum.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нефтяное месторождение в Персии в 1909 году

В 1951 году власти Ирана национализировали компанию. "Но это наша компания", - запротестовали британцы. "Но это наша нефть", - ответили иранцы. Эта формулировка в аналогичных спорах затем будет повторяться еще много раз по всему миру.

Некоторые страны неплохо воспользовались своими ресурсами. Саудовская Аравия стала одной самых богатых стран в мире благодаря огромным запасам нефти. Ее нефтяная компания Saudi Aramco стоит больше, чем Apple, Google и Amazon.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Saudi Aramco работает 76 тыс. человек

Но никто в мире не станет утверждать, что у страны - сильная экономика, как, например, в Японии или Германии. Она скорее напоминает город Питхоул, только большего масштаба.

Однако среди других богатых нефтью стран, таких как Ирак, Иран, Венесуэла, Нигерия и т.д., мало кому удалось разбогатеть от найденного ресурса. Экономисты называют это "нефтяным проклятием".

Хуан Пабло Перес Альфонсо, занимавший должность министра нефти Венесуэлы в начале 1960-х, называл ее "экскрементами дьявола". "Мы утопаем в экскрементах дьявола", - сказал он в 1975 году.

Почему обилие запасов нефти в стране превращается в проблему?

Экспорт нефти способствует росту стоимости валюты, из-за чего производство чего-либо кроме нефти в стране становится невыгодным.

По этой причине развитие производства и комплексных отраслей инфраструктуры затрудняется.

Исторически сложилось, что многие политики пытались монополизировать добычу нефти для себя и своих союзников. Такие страны нередко становились диктатурами. Кто-то богатеет, но в целом эти экономические системы непрочны и нестабильны.

Это одна из причин, почему многие надеются найти замену нефти. Другая причина, конечно, - изменение климата.

Но нефть упрямо не спешит уступать место электробатареям. Дело в том, что автомобилям необходимо возить на себе свои источники энергии - чем они легче, тем лучше.

Килограмм бензина по своей энергии эквивалентен 60 кг аккумулятора. Также по мере использования он исчезает. Использованные аккумуляторы, к сожалению, не становятся легче заряженных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компания Tesla разрабатывает новые технологии производства батарей

Если электромобили постепенно начинают входить в нашу жизнь, то с авиалайнерами на электрической тяге все намного сложнее.

В какой-то момент казалось, что запасы нефти начнут заканчиваться. Это назвали пиком добычи нефти. Из-за этого цена на "черное золото" начала расти и появился дополнительный стимул для перехода на чистую возобновляемую экономику.

По сути, новые запасы нефти находят гораздо чаще, чем происходит ее потребление.

Частично это связано с быстрым развитием технологии добычи сланцевой нефти посредством гидравлического разрыва пласта, во время которого воду, песок и химические вещества под большим давлением закачивают под землю, благодаря чему высвобождаются нефть и газ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным американского управления по информации в области энергетики, примерно половина добываемой в США нефти - сланцевая

Добыча сланцевой нефти больше напоминает производство, чем традиционные разведка и добыча.

Она стандартизирована, обладает быстрым приростом производительности, а процесс можно запустить и остановить в зависимости от цены.

Оппоненты этого метода добычи считают, что он может нанести непоправимый ущерб окружающей среде.

Несмотря на это, в Пермском нефтегазоносном бассейне в США уже добывается больше нефти, чем в 14 странах-членах ОПЕК, за исключением Саудовской Аравии и Ирака.

Похоже, мы продолжаем тонуть в "экскрементах дьявола", и когда это закончится, неясно.