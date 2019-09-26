Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

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Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

Администрация президента США опубликовала стенограмму беседы двух лидеров, состоявшейся в июле.

Оппоненты Трампа считают ее подтверждением того, что он обратился к иностранной стороне, чтобы найти компромат на Джо Байдена, своего потенциального соперника на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Республиканцы утверждают, что ничего подобного не было. Вот основные выдержки разговора.

1. Три упоминания Байдена

Трамп: "И еще - ходит много разговоров про сына Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать больше об этом. Так что, если бы вы могли предпринять что-то вместе с генеральным прокурором, было бы здорово. Байден всюду хвастается, что он прекратил расследование, так что если бы вы могли этим заняться… Это все кажется ужасным, на мой взгляд".

Одной строкой: Это подтверждение, что Трамп оказывал давление на Украину по вопросу расследования Байдена.

Полная версия: СМИ сообщили, что в ходе разговора Дональд Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Затем Трамп, по большому счету, это подтвердил.

И сейчас у нас есть картина произошедшего с президентской ремаркой о том, что действия Байдена кажутся ужасными. "Ходит много разговоров" - это тоже классическая фраза Трампа, когда он хочет выразить свое мнение о чьей-то порочности, но не хочет обвинять напрямую.

Байден и правда хвалился, что поспособствовал увольнению генпрокурора Украины, но не появилось каких-либо доказательств, что это было связано с расследованием и тем более привлечением к ответственности украинской нефтяной компании, в которой работал его сын.

Трамп отсылает украинского президента к генпрокурору США Биллу Барру, но, как заявило министерство юстиции США, Барра в процесс не включили.

Это может указывать на то, что Трамп пытался повлиять на министерство юстиции, чтобы было начато уголовное расследование в отношении Джо Байдена и сына. Примечательно, что министерство юстиции решило не публиковать информацию разоблачителя из конгресса.

2. Не "ты мне, я тебе", но все же…

Зеленский: "Еще я бы хотел поблагодарить вас за большую поддержку в области обороны. Мы готовы к сотрудничеству по следующим шагам - в частности, мы уже практически готовы купить "Джавелины" у США для обороны".

Трамп: "Я бы хотел, чтобы вы нам сделали одолжение, потому что наша страна так много пережила, и Украина много об этом знает".

Одной строкой: Трамп просит об одолжении, но если и есть намек на "ты мне, я тебе", то он завуалирован.

Полная версия: Чтобы до конца понять последствия просьбы Трампа о Байдене, вернитесь в стенограмме на несколько параграфов назад.

После нескольких дипломатических любезностей Зеленский благодарит Трампа "за его большую поддержку в области обороны". Примерно за неделю до этого США заморозили 250 млн долларов помощи Украине, которые были одобрены американским конгрессом - как сообщается, по поручению Трампа и без каких-либо четких объяснений.

Зеленский затем говорит о "Джавелинах" (американских противотанковых ракетных комплексах), которые Украина хочет купить, предположительно, за счет замороженных средств.

Как только Зеленский останавливается, Трамп обращается с просьбой к Украине об "одолжении". Сначала он говорит о компании, занимающейся кибербезопасностью, и о пропавшем сервере. Возможно, это отсылка к конспирологической теории республиканцев о том, что за кибератаками на президентских выборах 2016 года стояла не Россия, несмотря на выводы американских спецслужб и расследования Роберта Мюллера.

После этого Трамп заводит разговор о Байденах.

До публикации стенограммы было немало предположений, не ставил ли Трамп четкого условия "ты мне, я тебе", сказав, что военная помощь США будет разморожена, если Украина согласится провести расследование в отношении своего политического конкурента.

Прямого указания здесь нет, но демократы, призывающие к импичменту Трампа, могут указать на этот фрагмент разговора и сказать, что все вполне очевидно.

3. Европейским странам тоже нужно скидываться

Трамп: "Мы многое делаем для Украины. Мы прилагаем много усилий и времени. Мы делаем гораздо больше, чем европейские страны, и им нужно помогать вам больше, чем они это делают. Германия практически ничего для вас не делает. Они только и делают, что говорят, и, мне кажется, вам нужно им об этом сказать".

Одной строкой: Это может послужить защитой для Трампа. Республиканцы скажут, что именно эта часть разговора была главной причиной удерживания финансовой помощи.

Полная версия: в своем первом объяснении о причинах удержания сотен миллионов долларов Трамп сказал, что его заботила коррумпированность на Украине. Однако во вторник президент нашел новое объяснение - он якобы посчитал, что США слишком щедро помогают Украине, и выразил мнение, что нужно надавить на европейские страны для увеличения помощи.

Белый дом и республиканцы в конгрессе скажут, что эти слова Трампа являются доказательством того, что слова президента соответствуют истине.

Трамп и правда уже давно критически высказывается о том, что, как он считает, по сравнению со своими союзниками США взяли на себя слишком большие обязательства в том, что касается военной и экономической помощи. Поэтому его объяснения не удивительны.

Но главный вопрос в том, что более праводоподобно - эта версия или то, что Трамп в телефонном разговоре занимался продвижением не вопросов международной политики, а своих собственных политических интересов.

Очевидно, что это станет предметом спора для демократов и республиканцев, но главным судьей станет американский народ.

4. Трамп поддерживает украинского генпрокурора

Трамп: "Я слышал, у вас был очень хороший прокурор, и его убрали. Это нечестно. Многие это обсуждают - то, как убрали такого хорошего прокурора, и у вас в этом участвовали очень нехорошие люди. Господин Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, отличным мэром, и я хотел бы, чтобы он вам позвонил. Я попрошу, чтобы он и генпрокурор вам позвонили".

Одной строкой: Украинского прокурора уволили, обвинив в неудовлетворительном исполнении служебных обязанностей, но Трамп говорит, что с ним плохо обошлись.

Полная версия: Прокурора Виктора Шокина сняла с должности украинская Рада в 2016 году. Байден, некоторые другие представители американских властей, европейские союзники и украинские сторонники реформ считали Шокина коррумпированным и приветствовали его увольнение.

Однако Трамп считает, что Шокин - жертва. В разговоре он сказал, что "с ним очень плохо обошлись, а он был честным прокурором". Затем он отсылает Зеленского к Джулиани - своему неоплачиваемому личному адвокату и бывшему мэру Нью-Йорка.

В опубликованной во вторник статье Washington Post подробно говорилось, как сильно Трамп полагается на Джулиани в том, что касается общения с контактами президентской администрации на Украине. Некий неназванный источник заявил, что нынешняя ситуация стала прямым следствием появления Джулиани в процессе.

Джулиани заявил, что общался с контактами на Украине по поручению Госдепартамента. Возможно, в конгрессе захотят узнать об этом подробнее.

5. Лесть президента Украины

Зеленский: "Мы полностью победили, и для этого мы провели много работы. Мы много работали, но я должен вам сознаться, что мы учились у вас. Мы использовали многие из ваших приемов и знаний, это было для нас примером во время выборов".

Одной строкой: Зеленский - не первый иностранный лидер, который прибегает к лести в разговоре с американским президентом.

Полная версия: Если на время забыть о тех моментах получасового разговора, которые вызывают наибольшие кривотолки, эта беседа по телефону - лишь очередной пример того, к какой стратегии прибегают лидеры многих стран, когда им приходится иметь дело с Дональдом Трампом.

Лесть, думают многие, им поможет.

Владимир Зеленский говорит, что опыт и знания Трампа помогли ему выстроить свою избирательную кампанию. Далее он напрямую цитирует Трампа, говоря, что его цель - "осушить болото" в своей стране.

К концу разговора Зеленский отмечает, что, когда он был в Нью-Йорке, он остановился в трамповском небоскребе "Трамп-тауэр". Останавливаться в отелях, принадлежащих Трампу, стало обычным делом для иностранных политиков, которые хотят, чтобы президент США их заметил или услышал, хотя Trump Organisation утверждает, что передает все доходы от подобных визитов казне. В 2018 году организация выписала казне США чек на 191 538 долларов.

Критики президента утверждают, что он зарабатывает на иностранных гостях, вопреки запретам конституции США. Они могут рассматривать его разговор с Зеленским как еще один пример неподобающего поведения, и начать очередные судебные разбирательства.