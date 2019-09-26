Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мачу-Пикчу считается одним из величайших архитектурных достижений человечества

Древняя цитадель исчезнувшей империи инков, город Мачу-Пикчу, расположен на высокогорном плато. Команда бразильских геологов выяснила, почему город был построен на высоте 2450 метров над уровнем моря и благодаря чему он так хорошо сохранился.

Архитектура Мачу-Пикчу долгое время озадачивала исследователей. Сооружения в городе построены из камней, но без бетона или каких-то других скрепляющих растворов. Камни древних зданий настолько плотно подогнаны друг к другу, что скрепляющий раствор не нужен.

Строить каменный город на высокогорном плато - на первый взгляд странное решение, ведь строителям пришлось тащить камни в гору, а инки, как известно, не пользовались колесом.

Но оказалось, что расположение города, наоборот, помогло в его строительстве.

Слабый камень

"Расположение Мачу-Пикчу - не случайность, - говорит геолог Руальдо Менегат из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии. - Было бы невозможно построить такие сооружения высоко в горах, если бы в скале, на которой стоит город, не было разломов".

Проанализировав спутниковые снимки и данные, собранные в древнем городе, ученые составили карту этих разломов. Мачу-Пикчу был построен на месте, где пересекаются несколько тектонических разломов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Камни, использовавшиеся в строительстве. были очень хорошо подогнаны друг к другу

Две крупные трещины длиной более 100 км идут с северо-востока на юго-запад и с северо-запада на юго-восток. На их пересечении стоит Мачу-Пикчу.

Землетрясения в регионе ослабляли горную породу, и древним каменотесам благодаря этому было легче вырезать камни нужной формы. Ослабленный камень не требовал долгой обработки.

Планировка древнего города отражает структуру тектонических разломов под ним, говорит исследователь. Здания и лестницы выстроены так, что улицы идут параллельно разломам.

Более того, геолог утверждает, что другие поселения инков - Ольянтайтамбо, Писак и Куско, строились по тем же принципам. "Каждое из этих поселений идеально отражает основные направления геологических разломов в районе", - говорит Менегат.

"На примере Мачу-Пикчу мы видим, что цивилизация инков была империей ломаных камней", - говорит исследователь.

Водопровод и канализация

Помимо стройматериалов, тектонические разломы помогали инкам собирать воду. Талая и дождевая вода стремилась вниз, в долину, вдоль разломов, и Инки всегда знали, где ее можно собрать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Местоположение города было выбрано отнюдь не случайно, утверждают ученые

В то же время расположение города высоко в горах спасало его от лавин и селей, частых в этой высокогорной местности, говорит бразильский геолог.

Еще один опасный климатический фактор - проливные дожди. Разломы спасали город от затопления.

"Примерно две трети работы по строительству крепости были связаны с прокладкой подземной канализации, - говорит Менегат. - Благодаря разломам строить ее было проще. Они также объясняют, почему город так хорошо сохранился", - говорит ученый.