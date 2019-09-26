"Народ стал более раскрепощенным". Что думает якутский шаман о неоконченном походе на Москву

Image caption Габышев прошел почти 3000 км из Якутска на запад, но был задержан на берегу Байкала

Отряд якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву с целью "изгнать Путина", объявил о роспуске и прекращении похода. Сам Габышев сейчас находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено дело о призывах к экстремизму, хотя обвинения официально еще не предъявлены.

В марте 50-летний Габышев, называющий себя "шаманом-воином", отправился пешком в российскую столицу из Якутска. Он заявил, что намерен изгнать президента страны Владимира Путина, и сказал, что ухода Путина потребует и огромная толпа сторонников, которую он соберет на пути.

Поход Габышева и его сторонников прервался на рассвете 19 сентября, когда на границе Бурятии и Иркутской области группа людей в масках задержала и увезла его. Вскоре стало известно, что Габышева доставили обратно в Якутск и провели психолого-психиатрическую экспертизу. Вскоре в интернете появилась видеозапись, на которой шаман сообщил, что у него нет претензий к властям.

Габышев и его адвокаты ожидают результаты экспертизы. Пока что он считается подозреваемым по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (по ч. 1 ст. 280 УК РФ).

В интервью корреспонденту Би-би-си Олегу Болдыреву Александр Габышев рассказал, как он относится к внезапной приостановке своего путешествия и что намерен делать дальше.

Би-би-си: Как ваши дела? Как ваше здоровье и психологическое самочувствие?

Александр Габышев: Нормально, здоровье нормально, психологическое самочувствие тоже.

Би-би-си: У вас есть какое-то объяснение, почему вас задержали именно в тот день и именно там? Или это все более-менее случайная вещь?

А.Г.: По моему мнению, это из-за событий в Бурятии.

Би-би-си: То есть вас напрямую связали с ними и решили, что от вас такое беспокойство?

А.Г.: Да, напрямую. По моему мнению, это ошибочно. Никакого отношения к этим митингам я не имею.

Би-би-си: Вы говорили о том, что "собираете камни". Это можно понять как то, что вы уронили какие-то зерна, которые стали прорастать? Это можно так истолковать?

А.Г.: Нет, мы никого не агитировали, не призывали. Мы просто шли себе и шли. События начали развиваться по их сценарию, а не по нашему. В наших планах было спокойно пройти Бурятию и все.

Юридическая неграмотность

Би-би-си: Многие говорили, что видео, которое вы записали в Якутске, было записано под давлением. Так ли это?

А.Г.: Никакого давления не было, я это говорил искренне. Может, я говорил юридически неграмотно. Потом адвокаты мне объяснили, в каких вопросах я говорил неправильно из-за своей юридической неграмотности.

Би-би-си: Насколько я понимаю, пока результаты психологической экспертизы не будут нам предъявлены, вы не можете официально считаться подозреваемым или обвиняемым. Каков ваш статус сейчас?

А.Г.: Пока обвинение мне не предъявлено, адвокаты продолжают работать, ничего пока не ясно.

Би-би-си: То есть дело есть, но вы еще не обвиняемый?

А.Г.: Да, я сейчас свободно живу, без всякой охраны или наблюдения. Спокойно живу, пока мои адвокаты разбираются.

Media playback is unsupported on your device От Якутии до Москвы: путь шамана против Путина. Документальный фильм Би-би-си

Би-би-си: Вы вынесли очень много физических тягот на этой дороге, и это все так резко прекратилось. Вам обидно?

А.Г.: Как говорится, я шаман, поэтому все это я мог предчувствовать и предвидеть. Трудности дороги я не ощущал, потому что все, как говорится, было с божьей помощью. Я как верующий человек считаю, что последние события были предопределены случаем и судьбой.

Би-би-си: Можно ли говорить, что у вашего незавершенного похода был результат, или все это с вашим возвращением в Якутск обнулилось?

А.Г.: Много было предсказаний на мой счет, но ни одно из них не говорило, что меня насильственно остановят. Говорили, что я поболею, что сам уйду, что паду духом. Но предсказатели ошиблись.

Би-би-си: Но был ли результат у вашего похода до берега Байкала?

А.Г.: Народ стал более открыто выражать свое мнение, стал более раскрепощенным. В наших условиях это очень даже хорошо.

Положительные процессы

Би-би-си: Насколько я понимаю, оставались люди, готовые идти дальше, невзирая ни на что. Как вы относитесь к этим попыткам продолжать движение на Москву?

А.Г.: Все, кто относится к моему отряду, получили приказ разойтись по домам и отдыхать. И они это все выполнили. А те, кто не в моем отряде и кто не считает меня своим лидером, - у них свое мнение, я их не могу контролировать. Постоянные члены моего отряда послушались моего приказа, прекратили движение и отправились по своим домам.

Би-би-си: Были сообщения о том, что какие-то другие жители Якутии, тоже утверждающие, что они шаманы, выдвинулись в поход. Как вы на это реагируете?

А.Г.: В Якутии это не подтверждается местными жителям, это просто слухи на уровне сплетен. Никто отсюда в поход не выдвигается.

Би-би-си: У тех, кто вас поддерживает, какие сейчас способы менять ситуацию? Что бы вы им советовали делать?

А.Г.: Мой совет и даже распоряжение заключается в том, чтобы они до судебного разбирательства вели себя тихо и спокойно. Как у нас принято говорить в отряде, наступила пауза.

Би-би-си: Если суд позволит вам вернуться в ту точку, где вы были остановлены, вы продолжите этот поход?

А.Г.: Если заглядывать в будущее, если власти пойдут на компромисс и прекратят дело и выпустят меня на свободу, то дальше, как говорится, воля божья. Но я не имею права заглядывать в будущее.

Би-би-си: Вы ждете компромисса от власти, которую достаточно категорично осуждали и отрицали...

А.Г.: За это время власть, наверное, посмотрела на себя со стороны и со стороны народа, и кое-какие положительные процессы идут, я на эти положительные процессы тоже надеюсь.