Чтобы народ не забыл. Как и зачем путешествуют члены королевской семьи

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Одна из главных тем в СМИ Великобритании в эти дни - первый зарубежный визит принца Гарри и Меган в Африку. Обсуждается все: от одежды и фотографий их ребенка Арчи до их высказываний. Би-би-си рассказывает, почему зарубежные поездки так важны для членов королевской семьи, что они делают за границей и как туда добираются.

Что они делают в путешествиях

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри, Меган и их сын Арчи продолжают первое совместное зарубежное турне по странам Африки. Визит продлится 10 дней. Они прилетели в Южную Африку регулярным рейсом British Airways. С первого же часа это большое событие для всей британской прессы. Фотографии Гарри и Меган во всех газетах. По соседству с премьером Борисом Джонсоном, отмахивающимся от журналистов из-за нового скандала вокруг брексита.

Максимально подробно освещается каждый шаг членов королевской семьи. Гарри и Меган посетили старейшую в ЮАР мечеть (герцогиня была в длинном платье цвета хаки и в белом платке; платок обсуждается экспертами по светской жизни).

Принц Гарри похвалил школьницу Грету Тунберг за ее выступление в ООН.

Гарри и Меган посетили борца с апартеидом и обладателя Нобелевской премии мира архиепископа Десмонда Туту. Но главное, они впервые показали на публике четырехмесячного сына Арчи.

Правообладатель иллюстрации Apartheid Children Elders Image caption Меган показала сына Арчи архиепископу Десмонду Туту и всей Великобритании

До этого колумнисты газет от имени всей страны требовали от герцога и герцогини показать нормальные фотографии ребенка, а не картинки из инстаграма "с претензией на художественность".

Наконец, Меган приехала в бедный и криминальный район Кейптауна Ньянг и выступила перед живущими там в трущобах людьми. Герцогиня сказала, что она их поддерживает "как мать, жена, темнокожая женщина и сестра".

Меган пробудет в ЮАР все 10 дней, принц Гарри посетит еще Анголу, Малави и Ботсвану. Подробности каждого дня их визита расписывают таблоиды.

Отдельно отмечается, что Гарри и Меган выбрали Африку для посещения не просто так. Дело в том, что первая зарубежная поездка самого принца была в ЮАР, и это было через неделю после смерти его матери - принцессы Дианы в 1997 году. Так что это - визит ее памяти.

Почему они путешествуют

Государственные визиты или просто поездки членов королевской семьи в другие страны - это важнейшая часть их повседневной жизни.

По данным источников газеты Daily Express, бюджет королевского двора за последний финансовый год (с марта 2018-го по март 2019-го) составил 67 миллионов фунтов (83 млн долларов). На поездки члены семьи потратили 4,6 миллиона. Двор финансируется из бюджета Великобритании.

Исторически у этих поездок совсем другой смысл: монарх и члены его семьи ездили по стране и ее колониям, чтобы люди знали, как они выглядят. И чтобы они сами своими глазами видели, как живут их подданные.

С развитием фотографии и СМИ, говорит профессор истории культуры Кембриджского университета Питер Мандлер, этот первоначальный смысл пропал. В 1912 году король Георг VI шестой посетил бастующих в Йоркшире шахтеров - ничего похожего в истории монархии раньше просто не было. С тех пор все визиты членов королевской семьи были направлены на популяризацию монархии, на демонстрацию того, что люди находятся под защитой.

С развитием благотворительности во всех сферах жизни, члены семьи переключились на нее. Все их поездки сейчас - это посещение общественных организаций, выступления на конференциях, высказывания на самые разные темы - от сохранения климата до борьбы с бедностью.

В ходе этих визитов не заключается деловых и политических соглашений. По сути, это визиты взаимной вежливости, но любой из них - это событие в жизни Великобритании. СМИ выходят с подробными анонсами, рассказывают, кто из монархов и членов их семей уже совершал такие поездки раньше и при каких обстоятельствах.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В 1996 году в ЮАР побывала королева Елизавета, там она встречалась с Нельсоном Манделой

Королева Елизавета совершила около 110 поездок в страны Британского содружества (это суверенные государства, которые раньше были колониями Великобритании или находились под ее протекторатом) и посетила с официальными визитами еще 95 стран, в том числе Россию в 1994 году. Чаще всего - 22 раза - королева была в Канаде.

На сайте ее наследника, принца Чарльза, говорится, что только в 2017-2018-х годах он посетил 15 стран, проделав 55,4 тысячи миль.

В Канаде он обсуждал проблемы коренных народов и инклюзивное образование, на Мальте чествовал ветеранов британской армии и выступал на конференции, посвященной борьбе с загрязнением океанов. На островах Карибского бассейна поддерживал местных жителей, оставшихся без всего после урагана "Ирма". В Индии, Малайзии, Сингапуре и Брунее говорил о "глубине и широте" партнерства стран, входящих в Британское содружество.

Старший брат Гарри принц Уильям с 1983 года совершил 46 визитов в другие страны (больше всего в Новую Зеландию - шесть раз, и во Францию - пять раз).

Есть фан-сайты, посвященные поездкам членов королевских семей разных стран. В "Википедии" создаются страницы со списком вообще всех поездок за границу королевы Елизаветы или, например, всех посещений членами королевской семьи Канады - с момента создания этой страны

Как они путешествуют

Протокол - один из основных документов для повседневной жизни королевской семьи. Многие правила прописаны в нем десятилетия назад, некоторые появляются только сейчас. Например, СМИ жестко отреагировали на то, что принц Гарри полетел на Сицилию - выступить на конференции по экологии - воспользовавшись частным самолетом, который, по мнению журналистов, приносит больше вреда экологии, чем обычный коммерческий рейс.

Принц Уильям и его жена герцогиня Кембриджская Кейт отказались от частных самолетов и предпочитают British Airways (тем более, что там работали родители герцогини). Один раз они воспользовались ирландским лоукостером Ryanair для часового перелета из Лондона в Глазго - в компании всего одного телохранителя. Также они летали британской компанией-лоукостером - flybe.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Уильям поддерживает национальных авиаперевозчиков

В 2011 году Уильям и Кейт во время перелета в Америку были "расстроены, как и все пассажиры", когда на борту самолета вышла из строя система развлечений.

Даже на регулярных рейсах члены семьи всегда летают с телохранителями, а всего их свита составляет 7-12 человек. Главный - это секретарь, который отвечает за расписание и соблюдение протокола.

В свите королевы 30-35 человек. Двое и больше ее наследников не могут лететь на одном самолете.

Члены королевской семьи как и все люди проходят пограничный и таможенный контроли. Как правило, в ускоренном режиме. С королевой не так - у нее нет паспорта, потому что все паспорта в Великобритании выдаются от ее имени. По прилету за границу она должна сказать иммиграционному офицеру свое имя, адрес, национальность, дату и место рождения.

Летать членам двора рекомендуется в обычных кэжуал-костюмах; спортивные костюмы запрещены, джинсы - нежелательны. С собой у каждого участника делегации должен быть черный костюм, на случай траура. Такое правило Елизавета Вторая ввела после того, как она в 1952 году узнала о смерти отца, находясь в Африке. И по возвращении ей пришлось ждать в самолете, пока ей не привезут подобающую одежду для скорби.

На багаже королевской семьи обычно специальная отметка - с гербом и короной. Таблоиды отмечают, что только Кейт, герцогиня Кембриджская, старается быть более эклектичной. На многих ее чемоданах во время последнего визита в США и Канаду таких отметок не было. Зато чемоданов было 25.