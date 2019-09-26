Чтобы народ не забыл. Как и зачем путешествуют члены королевской семьи
Одна из главных тем в СМИ Великобритании в эти дни - первый зарубежный визит принца Гарри и Меган в Африку. Обсуждается все: от одежды и фотографий их ребенка Арчи до их высказываний. Би-би-си рассказывает, почему зарубежные поездки так важны для членов королевской семьи, что они делают за границей и как туда добираются.
Что они делают в путешествиях
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри, Меган и их сын Арчи продолжают первое совместное зарубежное турне по странам Африки. Визит продлится 10 дней. Они прилетели в Южную Африку регулярным рейсом British Airways. С первого же часа это большое событие для всей британской прессы. Фотографии Гарри и Меган во всех газетах. По соседству с премьером Борисом Джонсоном, отмахивающимся от журналистов из-за нового скандала вокруг брексита.
Максимально подробно освещается каждый шаг членов королевской семьи. Гарри и Меган посетили старейшую в ЮАР мечеть (герцогиня была в длинном платье цвета хаки и в белом платке; платок обсуждается экспертами по светской жизни).
Принц Гарри похвалил школьницу Грету Тунберг за ее выступление в ООН.
Гарри и Меган посетили борца с апартеидом и обладателя Нобелевской премии мира архиепископа Десмонда Туту. Но главное, они впервые показали на публике четырехмесячного сына Арчи.
До этого колумнисты газет от имени всей страны требовали от герцога и герцогини показать нормальные фотографии ребенка, а не картинки из инстаграма "с претензией на художественность".
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Наконец, Меган приехала в бедный и криминальный район Кейптауна Ньянг и выступила перед живущими там в трущобах людьми. Герцогиня сказала, что она их поддерживает "как мать, жена, темнокожая женщина и сестра".
Меган пробудет в ЮАР все 10 дней, принц Гарри посетит еще Анголу, Малави и Ботсвану. Подробности каждого дня их визита расписывают таблоиды.
Отдельно отмечается, что Гарри и Меган выбрали Африку для посещения не просто так. Дело в том, что первая зарубежная поездка самого принца была в ЮАР, и это было через неделю после смерти его матери - принцессы Дианы в 1997 году. Так что это - визит ее памяти.
Почему они путешествуют
Государственные визиты или просто поездки членов королевской семьи в другие страны - это важнейшая часть их повседневной жизни.
По данным источников газеты Daily Express, бюджет королевского двора за последний финансовый год (с марта 2018-го по март 2019-го) составил 67 миллионов фунтов (83 млн долларов). На поездки члены семьи потратили 4,6 миллиона. Двор финансируется из бюджета Великобритании.
Исторически у этих поездок совсем другой смысл: монарх и члены его семьи ездили по стране и ее колониям, чтобы люди знали, как они выглядят. И чтобы они сами своими глазами видели, как живут их подданные.
С развитием фотографии и СМИ, говорит профессор истории культуры Кембриджского университета Питер Мандлер, этот первоначальный смысл пропал. В 1912 году король Георг VI шестой посетил бастующих в Йоркшире шахтеров - ничего похожего в истории монархии раньше просто не было. С тех пор все визиты членов королевской семьи были направлены на популяризацию монархии, на демонстрацию того, что люди находятся под защитой.
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С развитием благотворительности во всех сферах жизни, члены семьи переключились на нее. Все их поездки сейчас - это посещение общественных организаций, выступления на конференциях, высказывания на самые разные темы - от сохранения климата до борьбы с бедностью.
В ходе этих визитов не заключается деловых и политических соглашений. По сути, это визиты взаимной вежливости, но любой из них - это событие в жизни Великобритании. СМИ выходят с подробными анонсами, рассказывают, кто из монархов и членов их семей уже совершал такие поездки раньше и при каких обстоятельствах.
Королева Елизавета совершила около 110 поездок в страны Британского содружества (это суверенные государства, которые раньше были колониями Великобритании или находились под ее протекторатом) и посетила с официальными визитами еще 95 стран, в том числе Россию в 1994 году. Чаще всего - 22 раза - королева была в Канаде.
На сайте ее наследника, принца Чарльза, говорится, что только в 2017-2018-х годах он посетил 15 стран, проделав 55,4 тысячи миль.
В Канаде он обсуждал проблемы коренных народов и инклюзивное образование, на Мальте чествовал ветеранов британской армии и выступал на конференции, посвященной борьбе с загрязнением океанов. На островах Карибского бассейна поддерживал местных жителей, оставшихся без всего после урагана "Ирма". В Индии, Малайзии, Сингапуре и Брунее говорил о "глубине и широте" партнерства стран, входящих в Британское содружество.
Старший брат Гарри принц Уильям с 1983 года совершил 46 визитов в другие страны (больше всего в Новую Зеландию - шесть раз, и во Францию - пять раз).
Есть фан-сайты, посвященные поездкам членов королевских семей разных стран. В "Википедии" создаются страницы со списком вообще всех поездок за границу королевы Елизаветы или, например, всех посещений членами королевской семьи Канады - с момента создания этой страны
Как они путешествуют
Протокол - один из основных документов для повседневной жизни королевской семьи. Многие правила прописаны в нем десятилетия назад, некоторые появляются только сейчас. Например, СМИ жестко отреагировали на то, что принц Гарри полетел на Сицилию - выступить на конференции по экологии - воспользовавшись частным самолетом, который, по мнению журналистов, приносит больше вреда экологии, чем обычный коммерческий рейс.
Принц Уильям и его жена герцогиня Кембриджская Кейт отказались от частных самолетов и предпочитают British Airways (тем более, что там работали родители герцогини). Один раз они воспользовались ирландским лоукостером Ryanair для часового перелета из Лондона в Глазго - в компании всего одного телохранителя. Также они летали британской компанией-лоукостером - flybe.
В 2011 году Уильям и Кейт во время перелета в Америку были "расстроены, как и все пассажиры", когда на борту самолета вышла из строя система развлечений.
Даже на регулярных рейсах члены семьи всегда летают с телохранителями, а всего их свита составляет 7-12 человек. Главный - это секретарь, который отвечает за расписание и соблюдение протокола.
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В свите королевы 30-35 человек. Двое и больше ее наследников не могут лететь на одном самолете.
Члены королевской семьи как и все люди проходят пограничный и таможенный контроли. Как правило, в ускоренном режиме. С королевой не так - у нее нет паспорта, потому что все паспорта в Великобритании выдаются от ее имени. По прилету за границу она должна сказать иммиграционному офицеру свое имя, адрес, национальность, дату и место рождения.
Летать членам двора рекомендуется в обычных кэжуал-костюмах; спортивные костюмы запрещены, джинсы - нежелательны. С собой у каждого участника делегации должен быть черный костюм, на случай траура. Такое правило Елизавета Вторая ввела после того, как она в 1952 году узнала о смерти отца, находясь в Африке. И по возвращении ей пришлось ждать в самолете, пока ей не привезут подобающую одежду для скорби.
На багаже королевской семьи обычно специальная отметка - с гербом и короной. Таблоиды отмечают, что только Кейт, герцогиня Кембриджская, старается быть более эклектичной. На многих ее чемоданах во время последнего визита в США и Канаду таких отметок не было. Зато чемоданов было 25.