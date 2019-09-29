Охранники, МДМА и крысиный яд. Как и в каком виде наркотики попадают на фестивали?

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В Англии и Уэльсе в прошлом году зафиксировали рекордный уровень употребления наркотика МДМА и кокаина среди населения. В документальном фильме BBC Three "Наркотики на фестивалях: знакомьтесь с дилерами" (Festival Drugs: Meet The Dealers) рассказывается, как эти наркотики попадают на музыкальные фестивали и чем их разбавляют.

Репортер BBC Three Ливви Хейдок сидит в машине, держа в руках пакет с полкило МДМА и кокаина. Этот пакет, размером с теннисный мяч, ей только что передал мужчина, который сидит на месте водителя. Он работает охранником на музыкальных фестивалях в Европе.

Мужчина представляется Перевозчиком. Поскольку его работа заключается в том, чтобы досматривать посетителей, он не сильно беспокоится, что его поймают.

"Я сотрудник службы охраны", - спокойно объясняет он. За возможность пронести пакет с 500 граммами наркотиков на территорию фестиваля, он получит тысячу фунтов.

Для выполнения такой работы он использует поддельный пропуск охранника, который купил за 300 фунтов на черном рынке.

Правообладатель иллюстрации BBC Three Image caption На руке у Переносчика - поддельный пропуск охранника

Перевозчик из службы охраны

Мужчина - действительно сотрудник службы охраны, он на законных условиях работает на нескольких летних фестивалях. Но доставляя товар банд на территорию фестивалей, он получает значительно больше, чем за почасовую работу охранником.

В дни, когда ему не нужно работать охранником, он приходит на фестивали с поддельным пропуском, с расчетом, что на подобных мероприятиях часто не хватает персонала и в последнюю минуту может потребоваться лишняя пара рук.

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Если его поймают, он может получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако мужчина просто кладет пакет с наркотиками в карман и даже не пытается спрятать его получше.

"Почему я должен его прятать? Никто не будет меня обыскивать, это моя работа", - говорит он.

Нехватка персонала

Другой собеседник Би-би-си, который также отвечает за обеспечение безопасности на фестивалях, говорит, что получить такую работу очень просто.

"В стране одновременно проходит столько фестивалей, что у крупных охранных предприятий очень часто не хватает рабочей силы. И они нанимают дополнительных сотрудников. Просто размещают вакансии в интернете и берут кого угодно", - объясняет он.

По его словам, в фестивальный сезон соцсети буквально переполнены объявлениями о том, что для работы на каком-то фестивале срочно требуется персонал.

"Вы могли бы легко устроиться на какой-нибудь фестиваль в эти выходные, с минимумом проверок", - говорит собеседник Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации BBC THREE Image caption Собеседник Би-би-си говорит, что новых охранников на фестивали берут на работу практически без проверок

В Британии насчитывается порядка 400 тысяч человек, у которых есть лицензия охранника. Кроме того, существуют субподрядные охранные компании, которые отправляют на фестивали охранников без лицензий. В прошлом году британское Управление индустрии безопасности (SIA) привлекло за это к уголовной ответственности около 30 человек или юрлиц.

Доставка за 15 минут

Репортер BBC Three Ливви Хейдок снова встречается с Перевозчиком, которому теперь нужно доставить на один из лондонских фестивалей пакет с МДМА, кетамином и кокаином. Он соглашается надеть маленькую камеру, когда будет проходить с наркотиками через ворота.

Он абсолютно уверен, что его не станут обыскивать, и рассчитывает, что весь процесс займет у него около четверти часа.

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Камера снимает, как Перевозчик без проблем проходит мимо толпы посетителей, стоящих в очереди на вход, охранников и группы полицейских. Он спрашивает у одного из работников фестиваля, где находится пункт охраны, и направлятся к нему. По дороге ему звонит человек из банды и говорит, что план изменился: дилеров сейчас нет на территории фестиваля, поэтому нужно оставить пакет с наркотиками в кафе рядом со входом.

Перевозчик получает указания оставить пакет в туалетах, но, войдя в кафе, обнаруживает, что они закрыты. Чтобы зайти внутрь, он использует свой пропуск охранника и, следуя указаниям звонившего, оставляет пакет в мусорном ведре во второй кабинке.

МДМА с крысиным ядом

Репортер Би-би-си встречается с дилером, который представляется как Пиджак. Он продает наркотики с 15 лет, распространение наркотиков на вечеринках - его основной источник дохода. Это означает, что сезон фестивалей для него очень прибылен.

Находясь у себя дома на кухне, Пиджак смешивает два препарата. Но позже он делает кое-что шокирующее: добавляет в получившееся вещество шарики с крысиным ядом.

Отвечая на вопрос Би-би-си о потенциальных рисках этого вещества для человека, Пиджак заявляет: даже если бы его клиенты знали о яде, скорее всего, их бы это не остановило.

Получившийся у Пиджака продукт лишь подтверждает давно известный факт - покупая наркотики на улице, нельзя быть на 100 процентов уверенным, из чего они сделаны.

Пик употребления наркотиков

По официальным данным, в прошлом году в Англии и Уэльсе был зафиксирован максимальный с 1996 года уровень употребления наркотических веществ класса А (кокаин, МДМА, героин, ЛСД, псилоцибиновые грибы, метадон, метамфетамин - по британскому законодательству, хранение этих веществ в больших количествах грозит лишением свободы на срок до семи лет) среди населения.

По статистике, в Англии и Уэльсе в 2018 году наркотики класса А хотя бы раз употребляли 1,3 млн человек (3,7%) в возрасте от 16 до 59 лет. Годом ранее их доля составляла 3,5%.

Как объясняют в полиции, это увеличение в основном обусловлено ростом употребления кокаина и МДМА среди людей от 16 до 24 лет. Самый высокий уровень употребления веществ класса А - 10,4% - приходится на молодых людей 20-24 лет.

Что показывают экспресс-тесты?

В 2019 году в Британии от передозировки наркотиков на фестивале умер по меньшей мере один подросток. После этого все большую популярность стали набирать экспресс-тесты, которые дают возможность проверить реальное содержание купленных наркотиков.

Летом прошлого года экспресс-тесты посетителям для анонимной проверки своих веществ на безопасность предоставляли семь британских фестивалей. Этой возможностью воспользовались восемь тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Надпись на плакатах - "Тесты таблеток спасают жизни". На фото акция сторонников экспресс-тестов наркотиков на фестивалях в Сиднее в январе 2019 года

Такими тестами в Британии занимается благотворительная некоммерческая организация The Loop. По ее данным за прошлый год, чаще всего посетители фестивалей проверяли МДМА, кокаин и кетамин. Результаты тестов показывали, что вещество либо оказывалось значительно сильнее нормы, либо было разбавлено антималярийными препаратами, гипсом, сахаром или добавками для бодиблидинга.

Каждый десятый посетитель фестиваля после проверки своих наркотиков добровольно отдал их полиции, отмечают в The Loop.