В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Пластиковые чайные пакетики выделяют миллиарды наночастиц

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Если вы любите заваривать чай в синтетических пакетиках, скорее всего, вместе с ним вы ненароком проглатываете миллиарды мельчайших пластиковых частиц.

Каждый такой пакетик, на пять минут залитый водой температурой 95, выделяет в чашку примерно 11,6 млрд микрочастиц пластика (размером около 0,1 мм) и 3,1 млрд еще более мелких наночастиц.

До сих пор считалось, что в среднем человек ежегодно проглатывает около 74 тысяч таких частиц. Новые данные свидетельствуют, что даже одна чашка чая, заваренного таким образом, способна в 200 тысяч раз превысить этот показатель.

Исследователи из Университета Макгилла в Канаде установили, что многие виды пластика, применяемые в пищевой промышленности, распадаются на микрочастицы уже при температуре выше 40 градусов.

Они провели эксперименты с четырьмя марками чайных пакетиков. Пакетики очистили от чая, тщательно промыли в воде, поместили на пять минут в воду, нагретую до 95 градусов - а затем изучили ее состав с помощью метода инфракрасной спектроскопии.

В результате ученые обнаружили в воде миллиарды частиц микро- (размером 1-150 мкм) и нанопластика (100-1000 нм).

Пока имеется крайне мало данных о том, какое воздействие оказывает на организм этот пластиковый бульон. Однако ясно одно - в окружающую среду такие частицы поступают только в результате деятельности человека, поскольку имеют искусственное происхождение.

Так что лучше пока что пить чай, заваренный в чайнике традиционным способом или, в крайнем случае, из бумажных пакетиков - хотя в их состав тоже иногда входят пластиковые волокна.

Трехполый червь из сверхсоленого озера

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Знаменитое соленое озеро Моно в Калифорнии считается мертвым. На самом деле это не совсем так - там живут креветки и несколько видов насекомых.

Однако недавно биологи из Калифорнийского технологического института обнаружили в озере восемь видов круглых червей (нематод), причем один из них оказался очень странным.

Речь идет о виде Auanema sp., представители которого имеют не один и не два пола, а целых три. Кроме того, они могут выдерживать концентрацию мышьяка, которая в 500 раз превышает смертельную для человека.

Обычно нематоды разделяются на два пола: среди них есть мужские особи и есть гермафродиты. Но вот у этого вида есть и отдельный женский пол. Более того, размножаются они не яйцами, как обычные нематоды, а являются живородящими.

Биологи пришли к выводу, что именно эти необычные характеристики помогают червям выживать в щелочной среде сверхсоленого озера.

Открытие заставило ученых вновь переоценить масштабы гибкости живых организмов и их механизмов адаптации к экстремальным условиям. Уже сейчас выделены простейшие организмы, которые способны переносить в течение длительного времени условия, существующие на поверхности Марса.

Вакцина от герпеса пройдет испытания на человеке

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Уже в ближайшее время может появиться эффективная вакцина против вируса генитального герпеса, носителем которого является в среднем каждый десятый человек по всему миру. Последние клинические испытания на животных показали многообещающие результаты.

Простой герпес второго типа (HSV2) распространяется половым путем. Большинство инфицированных людей об этом даже не подозревает, так как вирус живет у них в нервных клетках в дремлющей форме. По неясным пока причинам он может активироваться и вызывать различные осложнения - в том числе менингит, энцефалит, воспаления половых органов, сыпь на коже и губах.

Все попытки создать эффективное средство профилактики от этого вируса до сих пор успеха не имели. Однако экспериментальная вакцина, разработанная Харви Фридманом в университете штата Пенсильвания при испытаниях на лабораторных животных предотвращала поражения половых органов, а часто - и другие проявления инфекции.

В настоящее время группа во главе с Фридманом исследует, способна ли вакцина этого типа защитить от герпеса HSV1, который вызывает сыпь на губах. Носителями этой формы вируса являются 70% населения Земли.

Искусственный шелк может заменить пластики

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Финским ученым из Университета Аалто и центра технических исследований VTT удалось создать новый тип биологического материала, который обладает прочностью стали и гибкостью резины.

Материал этот состоит из склеенных между собой особым образом волокон древесной целлюлозы и белков, аналогичных тем, из которых плетут свои сети пауки.

"Мы использовали березовую целлюлозу: древесина расщепляется до нановолокон, а затем из них плетется своеобразный каркас, - объясняет сотрудник VTT Пезман Мохаммади. - Затем этот каркас заполнялся белковым раствором".

В результате получается очень прочный и гибкий материал, который в будущем может стать заменой пластику, использоваться в составе биокомпозитных материалов, а также в медицине, текстильной промышленности и в производстве упаковочных материалов.

Шелковые волокна, которые использовали в экспериментах, являются точной копией производимого пауками сложного белка, но в данном случае его синтезировали специально выведенные бактерии.

Одно из главных достоинств нового материала - то, что со временем он распадается на безвредные компоненты, которые не наносят вреда окружающей среде. Кроме того, в отличие от пластика, при распаде он не образует микрочастиц.