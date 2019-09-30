Грета Тунберг выступает против авиаперелетов. Они настолько вредны?

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После своего эмоционального выступления на климатическом саммите ООН 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг отправилась в Канаду, где проходит собрание Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Собрание продлится до четверга, и одна из главных тем обсуждения - сокращение вредного воздействия авиаиндустрии на окружающую среду.

Тунберг принципиально против авиаперелетов, поскольку традиционно считается, что самолеты - один из главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов. Именно поэтому на саммит в Нью-Йорке она не прилетела, а приплыла на 18-метровой парусной яхте Malizia II на солнечных батареях.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что, чтобы перегнать яхту обратно в Европу, в Нью-Йорк вылетели два члена экипажа, так что "экологически чистое" трансатлантическое путешествие Тунберг было скорее символическим жестом.

Действительно ли авиаперелеты так вредны для окружающей среды с точки зрения выбросов парниковых газов? Или вклад авиаиндустрии в глобальное потепление несколько преувеличен?

"Экологически чистое" электричество?

С одной стороны, при сгорании авиационного топлива в атмосферу действительно выбрасывается углекислый газ, который обладает парниковым эффектом и постепенно нагревает нашу планету. Например, на каждого пассажира рейса Москва - Лондон приходится почти 570 кг выбросов СО2.

Неудивительно, что аэропорты стали одной из главных мишеней для участников всемирных экологических акций протеста.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Акция протеста экоактивистов против авиаиндустрии в аэропорту Дюссельдорфа

С другой стороны, углекислый газ образуется при сгорании практически любого топлива за исключением чистого водорода - а число авиарейсов несопоставимо мало по сравнению с поездками остальными видами транспорта.

Если посмотреть на статистику, то на авиаперелеты приходится лишь около 2% от всех мировых выбросов углекислого газа - это почти в 10 раз меньше, чем производят остальные транспортные средства.

Основной же источник СО2 - это теплоэлектростанции, работающие на углеводородном сырье, то есть производящие тепло и электроэнергию за счет сжигания угля, газа и нефтепродуктов.

При этом участники недавнего опроса в Британии ошибочно убеждены, что на авиаиндустрию приходится 20% всех выбросов СО2 - то есть столько же, сколько на весь остальной транспорт.

Безусловно, электропоезд, электромобиль или трамвай - более экологичные виды транспорта, чем обычная машина с двигателем внутреннего сгорания, с точки зрения вредных выхлопов. Однако электроэнергия, за счет которой они приводятся в движение, производится на тех же электростанциях, выбрасывающих углекислый газ.

На уголь, газ и нефтепродукты (при сжигании которых непременно образуется СО2) приходится две трети всей производимой в мире энергии. Все остальные источники вместе взятые - от гидроэлектростанций и АЭС до солнечных панелей и ветряных электрогенераторов - дают вдвое меньше.

Таким образом, вся авиаиндустрия мира выбрасывает в атмосферу примерно в 25 меньше СО2, чем энергетические компании. Если же посмотреть на российскую статистику, то там - из-за холодного климата - это соотношение еще меньше: примерно 1/40.

Тут, впрочем, нужно сделать две очень важные оговорки.

Все относительно

Во-первых, авиаперевозки - очень динамично развивающийся бизнес, поскольку уровень благосостояния растет, и все больше людей по всему миру могут позволить себе купить билет на самолет.

Ожидается, что к 2037 году ежегодное число авиапассажиров вырастет вдвое. А значит, если не принять необходимых мер, могут удвоиться и выбросы парниковых газов.

Такие меры уже принимаются. Например, с 2016 года большинство авиакомпаний обязаны ограничивать выхлопы и хотя бы частично компенсировать парниковый эффект индустрии за счет вложения денег в экологические проекты по борьбе с изменением климата.

Согласно подсчетам ICAO, с 2020 по 2035 год авиакомпании потратят на эти цели в общей сложности около 40 млрд долларов.

И второе: как бы ни невелик был вклад авиаиндустрии в глобальное потепление в целом, сокращение числа авиаперелетов - одна из самых эффективных мер, которую можно предпринять для борьбы с изменением климата на индивидуальном уровне.

Как показало недавнее исследование шведских ученых, отказавшись от одного перелета через Атлантику, вы поможете сократить парниковые выбросы больше, чем если полностью перейдете на возобновляемые источники энергии, всерьез займетесь переработкой мусора или откажетесь от мяса.

По уровню эффективности в борьбе с глобальным потеплением отказ от авиаперелетов уступает лишь двум куда более экстремальным вариантам: отказ от рождения второго ребенка и полный отказ от автомобильного транспорта.