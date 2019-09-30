Грандиозные торжества к 70-летию КНР: что можно и чего нельзя

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Военная техника готова, флаги развешаны, почтовые голуби и дроны запрещены, дороги патрулируют, пассажиров поездов досматривают - Китай готовится отпраздновать 70-летие коммунистического правления в стране в беспрецедентных масштабах.

Протестующие в Гонконге предсказуемо не готовы разделить праздничное настроение членов Компартии.

Где будет праздник?

1 октября на площади Тяньаньмэнь в Пекине планируются фейерверки и гигантский военный парад, а чтобы все прошло гладко, последние несколько недель власти Китая внимательно следят за безопасностью на улицах и в интернете.

Место праздника несет особый символизм. Именно на площади Тяньаньмэнь 70 лет назад глава Компартии Мао Цзэдун объявил об основании КНР, а 30 лет назад здесь же были расстреляны сотни участников массовой студенческой демонстрации против авторитаризма.

Почему такой масштаб?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption К юбилеям в Китае устраивают грандиозные парады

Китай отмечает очередную круглую годовщину событий, когда коммунисты при поддержке СССР победили Китайскую национальную партию (Гоминьдан) в гражданской войне, последовавшей за Второй мировой.

Для нынешнего руководителя КНР Си Цзиньпина это первая круглая дата. И, скорее всего, не последняя - в 2018 году партия отменила ограничение на количество сроков правления.

Это первый большой юбилей страны с тех пор, как Китай стал супердержавой, по размеру экономики почти догнавшей США. Сейчас, когда из-за торговой войны с Америкой рост китайской экономики упал до рекордного минимума за последние 28 лет, об этом особенно важно напомнить миру.

Кроме того, в этом году коммунизм в Китае становится старше советского - Советский Союз продержался 69 лет.

Что произойдет?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Выставка о достижениях Коммунистической партии

Основные торжества - военный парад и праздничное шествие - пройдут в Пекине. Глава государства Си, которого некоторые считают самым могущественным лидером Китая со времен Мао Цзэдуна, обратится к народу. Скорее всего, он будет говорить об экономическом росте и своем видении развития страны.

Еще Си Цзиньпин раздаст награды за заслуги перед отечеством, а завершат вечер концерт и фейерверки.

Какую технику покажет КНР?

Самой впечатляющей частью должна стать беспрецедентная по масштабам военная процессия. В параде примут участие 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц военной техники и 160 самолетов.

По данным французского Центра стратегических исследований, изучившего спутниковые фотографии военной базы Янфан в пригороде Пекина, парад должен показать, насколько модернизирован сегодняшний арсенал КНР - как в количественном, так и в качественном плане.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Военная техника на улицах Пекина

В частности, глазам общественности должны впервые предстать сверхзвуковой беспилотник DF-ZF, похожий на российский "Авангард", и межконтинентальная баллистическая ракета DF-41, способная направить сразу несколько боеголовок на другой конец Земли, включая любой город США.

Как сказал представитель министерства обороны Китая, его стране не нужно хвастаться силой; главная цель военного парада - продемонстрировать, что Китай - ответственное и миролюбивое государство. По этой же причине в процессии впервые примут участие 8 тысяч миротворцев из китайского контингента ООН.

В целом в параде будут участвовать 100 тысяч человек, и еще 60 тысяч присоединятся к вечерним празднованиям. Как пишет государственная китайская газета Global Times, это, в основном, госслужащие и студенты.

Как репетировали парад?

Репетиции парада идут с июля. Global Times цитирует участника военной процессии, рассказавшего, что происходили они по ночам, в крайне напряженных условиях.

"Репетиции изнурительны, они требуют много времени и выдержки. Организаторы даже выдали нам подгузники, так как нет времени останавливаться на походы в туалет", - сказал собеседник издания.

"Мы очень рады и горды этой возможностью отметить юбилей нашей родины настолько значимым путем. Я уверен, что это того стоит", - добавил участник парада.

Власти Китая также раздали 620 тысяч телевизоров своим гражданам, чтобы те, кого не пригласили, тоже увидели парад.

Что можно, а чего нельзя?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Из-за праздника в стране усилены меры безопасности

На парад можно прийти только по приглашениям. Саму площадь Тьяньаньмэнь и соседние улицы перекроют. Местные жители в день праздника смогут попасть домой, только предъявив документы.

Даже во время репетиций постояльцы гостиниц в этой зоне не могли выйти на улицу по несколько часов в день, были временно закрыты магазины, рестораны и станции метро.

Жителей близлежащих домов просили не подходить к окнам и не открывать шторы.

В поездах, идущих в Пекин, проверяют багаж и документы пассажиров, досматривают и автомобили.

С 15 сентября в Пекине действует запрет на полеты на малых высотах: никаких дронов, воздушных змеев, шариков, бумажных фонариков и почтовых голубей.

Уже две недели представители правоохранительных органов из соседней с Пекином провинции Шаньси не должны употреблять алкоголь.

Для очищения воздуха приостановлена работа некоторых угольных предприятий и строек.

Пропаганда и цензура

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На каждом здании по флагу

По всему центру Пекина развешаны флаги, улицы патрулируют инспекторы-волонтеры. "Что это за иностранцы, почему они здесь?" - такой вопрос задал один из добровольцев собеседнику Би-би-си, перекинувшемуся парой слов с иностранцем.

Тем временем соцсеть Weibo заявила, что в связи с юбилеем КНР удаляет контент, "искажающий или оскорбляющий" историю страны.

"Приближается День основания КНР, и пользоваться интернетом все сложнее, - написал в Weibo Ху Сицзинь, редактор китайской государственной газеты Global News. - Это излишне, учитывая, что большинство людей в стране патриотичны и любят партию".

Журналист добавил, что свобода интернета пошла бы стране только на пользу, но его пост был впоследствии удален.

"Мысли Си Цзинпина" в действии

Тем временем власти усиливают давление на журналистов, несмотря на то, что они и так не позволяют себе отклоняться от официальной линии. С октября представителям этой профессии придется сдавать экзамен на знание "Мыслей Си Цзиньпина о социализме китайского образца" - философии китайского лидера, включенной в устав КПК. Без этого экзамена они не смогут получить аккредитацию для работы журналистом.

Не только торжества будут отрепетированы до последней ноты, но и освещение их в китайских СМИ.

Что происходит в Гонконге?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты перешли в ожесточенные стычки

1 октября Пекин изо всех сил постарается блеснуть своими достижениями перед объективами, но велика вероятность, что миру все равно будет интересней то, что происходит в Гонконге.

Каждый год в день основания КНР в Гонконге проходят протесты против сближения с Китаем, но в этот раз ситуация может обостриться.

Уже несколько месяцев там не утихают антиправительственные демонстрации, а стычки активистов с полицией становятся все более ожесточенными. В таком контексте День основания КНР в этом году предоставит активистам возможность еще энергичнее продемонстрировать свое возмущение вмешательством Пекина в жизнь и политику в Гонконге.

Почему в Гонконге идут протесты?

Протесты начались в июне из-за спорного законопроекта об экстрадиции в материковый Китай людей, разыскиваемых китайскими властями. Глава администрации Гонконга Керри Лэм недавно отозвала этот законопроект, но протесты продолжаются. Активисты требуют полного соблюдения прав и свобод и расследования жестких действий полиции в отношении участников протестов.

В результате правительство Гонконга отменило официальные праздничные фейерверки, но демонстранты все равно планируют новые акции.

В минувшее воскресенье в разных городах мира в поддержку Гонконга прошла "Глобальная демонстрация против тоталитаризма", а в сам день основания КНР, 1 октября, в центре Гонконга пройдет акция, участников которой просят одеться во всё черное.