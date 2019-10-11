Фильм, которого очень боялись. Оправдает ли "Эль-Камино" завышенные ожидания фанатов "Во все тяжкие"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Актер Аарон Пол (слева) и создатель сериала и фильма Винс Гиллиган на премьере фильма "Эль Камино"

11 октября на Netflix вышел фильм "Эль-Камино" - двухчасовое продолжение "Во все тяжкие" (Breaking Bad), одного из главных сериалов в истории жанра. Фанаты ждали фильма с тревогой, боясь, что он не потянет уровень, заданный в завершившемся в 2013 году сериале. Но без фильма история, рассказанная в сериале, уже не будет завершенной - и это как минимум.

Чего ожидали

Больше всего зрители боялись, что двухчасовой полнометражный "Эль-Камино" не будет столь хорош, как сам сериал "Во все тяжкие". Планка была высока: пять сезонов, вышедших с 2008-го по 2013-й годы не просто удались - 16 одних только наград "Эмми". Это был культовый сериал, по динамике и характеру повествования это был прообраз современных сериалов. Он окончательно превратил этот жанр из мыльной оперы, снятой в трех помещениях и с пяти ракурсов, в высокобюджетное актуальное зрелище.

Несоответствия между фильмом и сериалом опасались СМИ. Пользователи американской платформы Reddit создали специальный топик, в котором убеждали друг друга: "Я возненавижу всех, кому не понравится фильм только на том основании, что он хуже сериала. Здесь не будет столько цепляющих моментов и "твою-мать-моментов", но это самостоятельное произведение. Посмотрите сначала фильм пару раз и оцените развитие персонажа".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption То, что главный герой сериала (на фото справа) не оживет в фильме, было понятно с самого начала

Персонажи - это вторая проблема. Главный герой сериала, больной раком учитель химии Уолтер Уайт, решивший варить амфетамин, мертв. И то, что он не оживет, стало понятно из первых же тизеров и интервью актеров и создателя сериала Винса Гиллигана.

Из тех же тизеров стало понятно, что фильм будет хронологическим продолжением сериала, а его главным героем станет Джесси Пинкман в исполнении актера Аарона Пола - соратник и друг Уолтера Уайта (с поправкой на их отношения в динамике и манеру повествования).

И отсюда возникла третья проблема. Финал "Во все тяжкие" считается эталонным, все сюжетные линии в нем доведены до логического завершения. Как раз кроме линии Пинкмана - освобожденного из плена, где его держали бывшие компаньоны и убегающего в неизвестность.

Словом, это был редкий случай, когда продолжению сериала не радовались, а опасались его. Только бы не получилось хуже.

Что получилось

К 11.00 пятницы на сайте пользовательских оценок IMDb у фильма "Эль-Камино" было 10 из 10 на основании почти 1300 голосов. К 13.00 средняя оценка упала до 9,3 на основании почти 4 тысяч голосов. Это уровень "Чернобыля" или лучших эпизодов "Игр Престолов".

После финала сериала "Во все тяжкие" прошло шесть лет, но его перекочевавшие из сериала в фильм герои убеждают, что на самом деле с тех событий не прошло и часа. На это хватит и первых 10 минут повествования.

Еще через час становится понятно, что "Эль-Камино" - самодостаточное произведение. Не смотревший сериала зритель не сможет оценить отсылки и подтекст, но в целом получит завершенную историю.

"Во все тяжкие" был очень неровным в плане повествования сериалом. В одной серии событий хватало на полноценный боевик, в другой главный герой на протяжении часа пытался убить назойливую муху. Фильм длится всего два часа против примерно 68 у сериала, но эта особенность там сохранена.

Вся необходимая дань уважения сериалу есть - но ровно в том количестве, чтобы не воспринимать фильм как чистую ностальгию.

Главным героем "Эль-Камино" действительно стал Джесси. Он покинул место заточения и уже в одной из первых сцен встречается со своими старыми приятелями - Барсуком и Тощим Питом. И ему надо бежать дальше.

Что же касается Уолтера Уайта - не все так однозначно. Здесь есть сцены, про которые и не догадаться - были ли они сняты специально к фильму или не вошли в итоговую версию сериала.

Что говорят критики

Полное расхождение во мнениях.

NME, опубликовавший максимально подробный гид по будущему фильму, раскритиковал его, поставив две звезды из пяти. "Бессмысленный сиквел ничего не добавил к одному из лучших шоу всех времен", - говорится в рецензии.

По мнению издания, несколько "нежных моментов" в фильме есть, но ничего нового к миру "Во все тяжкие" они не добавляют.

Американское издание Time настаивает, что Аарон Пол мог бы претендовать на "Оскара", но выпущенный на Netflix фильм не соответствует формальным правилам премии.

"Настоящий плотный фильм с грандиозным визуальным рядом и идеально подходящим звуковым рядом", - говорится в рецензии

Британская газета The Times поставила фильму три звезды из пяти, но тоже не в восторге: "Получился эпизод [сериала], в котором мы не очень нуждались".

RadioTimes придерживается противоположной точки зрения: "Фильм в его финальной трети превращается в абсолютный триллер, и только сейчас мы видим, какой силы взрывной финал был на самом деле в 2013 году".