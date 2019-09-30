Крупный успех в лечении меланомы на поздней стадии - выживает более половины пациентов

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В лечении одной из самых страшных раковых опухолей - меланомы - достигнут большой успех.

Десять лет назад всего один из 20 пациентов, которому диагностировали меланому на поздней стадии, выживал в течение пяти лет. Большинство умирали в течение нескольких месяцев после постановки диагноза.

Теперь, по данным британских врачей, 52% пациентов с таким диагнозом имеют шанс прожить по крайней мере пять лет, благодаря иммунотерапии.

Насколько опасна меланома?

Меланома - пятый по распространенности вид рака в Британии. От неё гибнет около 2300 человек в год.

Если диагноз ставится на раннем этапе заболевания, шансы на выживание высоки. Однако если к моменту обнаружения рак начал агрессивно распространяться в организме пациента и образовывать метастазы, смерть наступала в течение в течение 6-9 месяцев после постановки диагноза.

"В прошлом метастазирующая меланома считалась неизлечимым заболеванием, - говорит профессор Джеймс Ларкин, консультант медицинского управления Ройял Марсден. - Онкологи считали меланому особым видом рака, который было невозможно лечить на стадии образования метастаз".

Что показали клинические испытания?

В клинических испытаниях, которые проходили в течение пяти лет в британских больницах, приняли участие 945 пациентов с меланомой четвертой стадии.

Треть из них получала ниволумаб, треть - ипилимумаб, а еще трети вводились оба лекарства.

Спустя пять лет врачи проанализировали выживаемость пациентов.

Оказалось, что выжили:

26% больных, получавших ипилимумаб

44% больных, получавших ниволумаб

52% больных, получавших и тот и другой препарат

"Мы были поражены столь быстрым прогрессом в течение такого короткого времени, - рассказывает профессор Ларкин. - Речь идет о самой необычной трансформации в лечении вида рака, который до этого считался самым трудно излечимым онкологическим заболеванием".

Результаты клинических испытания были доложены на заседании Европейского общества медицинской онкологии и опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Свидетельства пациентов

Правообладатель иллюстрации Pam Smith Image caption Пам Смит: я могла никогда не увидеть своих внуков

67 летняя Пам Смит, проходившая лечение в больнице города Танбридж-Уэллс, была включена в программу испытаний в январе 2014 года.

Она была в отчаянии, узнав, что ее рак является неизлечимым. У нее не было никаких шансов выжить, если бы не новые методы лечения, говорит Пам.

В течение четырех месяцев каждые две недели ей вводили препараты, но лекарства вызвали у нее такие сильные побочные эффекты в форме диареи, что лечение пришлось прекратить.

Однако ее опухоль сократилась вдвое и перестала расти. По словам Пам, она прекрасно себя чувствует.

"Я могла никогда не увидеть своих внуков, - говорит она. - Прошло уже больше пяти лет с момента диагноза, и моему внуку исполнилось шесть лет".

Можно ли считать результат полным излечением?

В случае рака всегда трудно говорить о полном излечении, но ремиссия в течение пяти лет является крупным достижением.

Некоторые из пациентов, которые принимают эти препараты, находятся в полной ремиссии и сканирование не выявляет у них патологий.

Другие, подобно Пам, имеют опухоли, но те не проявляют признаков роста.

Из всех выживших пациентов три четверти больше не нуждаются в приеме антираковых препаратов.

Иммунотерапия доказывает свою эффективность

Обычно наша иммунная система самостоятельно ищет в организме мутировавшие клетки и разрушает их, не давая им размножаться. Однако раковые клетки нашли способ обходить эту естественную защиту, что позволяет опухоли быстро расти.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2018 года американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё научились обманывать раковые клетки и не давать им блокировать иммунную реакцию. Это произвело настоящую революцию в терапии и легло в основу нового класса лекарственных препаратов.

Пока что у этих лекарств немало побочных эффектов, однако они доказали свою эффективность в борьбе с онкологией. Иногда удается вылечить даже пациентов на поздней стадии рака, которых ранее считали неизлечимыми.

Как насчет побочных симптомов?

Да, новые препараты воздействуют на всю иммунную систему человека и могут вызывать такие побочные эффекты как усталость, воспаления кожи и диарею.

Иногда побочные эффекты оказываются настолько серьезными, что пациент, подобно Пам Смит, не может пройти полный курс лечения.

Однако даже кратковременное лечение, как оказалось, оказывает длительное благотворное воздействие на иммунную систему и на общее состояние больных.

Это сильно отличает иммунотерапию от других методов лечения, например, химиотерапии, которая перестает действовать при прекращении приема препаратов.

В то же время следует учитывать, что воздействие на иммунную систему может приводить к тому, что побочные эффекты могут проявляться и в дальнейшем.

Насколько доступны новые лекарства?

Результаты этого клинического испытания привели к тому, что новые иммунопрепараты начинают применяться по всему миру.

Государственная служба здравоохранения Британии необычно быстро одобрила применение новых препаратов. Теперь ими лечат и другие виды рака - легких и почек.