Правообладатель иллюстрации RUFAT ERGESHOV

Арестованному экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения по 14 пунктам - от превышения полномочий и незаконного обогащения до убийства, захвата заложников и организации массовых беспорядков. Прокуратура арестовала почти всё имущество бывшего президента и его родственников, включая собственность оппозиционного телеканала "Апрель" и мечети, построенной Атамбаевым.

Сторонники бывшего президента считают, что всё происходящее не имеет отношение к правосудию, а служит попыткой лишить Атамбаева ресурсов для участия в политике. В прокуратуре заявляют, что все ограничения необходимы, так как речь идет о серьезных преступлениях.

По уточненным данным генпрокуратуры, в результате попытки штурма дома Атамбаева в Кой-Таше и сопровождавших операцию беспорядков пострадали 175 человек. Большинство из обратившихся за медицинской помощью - сотрудники правоохранительных органов. Один спецназовец погиб.

Арестованная собственность

Сергей Слесарев, адвокат экс-президента, заявлял, что обвинения ничем не подкреплены. Однако все жалобы защитников Атамбаева на неправомерность действий органов МВД были отклонены. Бывший президент будет находиться под стражей по меньшей мере до 26 октября.

Правообладатель иллюстрации Апрель Image caption По словам Атамбаева, строить мечеть ему помогали друзья

Попавшие в СМИ списки разнообразной собственности бывшего президента - от пяти подержанных автомобилей (самому новому из которых 18 лет) до многочисленной недвижимости и банковских счетов - вызвали много пересудов и критики.

Список был столь обширным, что представителям генпрокуратуры приходилось периодически объяснять какие-то свои действия. А под раздачу попали и совершенно случайные люди.

Так получилось, например, с сообщениями об аресте мечети "Героев 7 апреля" (речь идет о погибших в апреле 2010 года в ходе протестов, приведших в итоге к отставке и бегству из страны президента Курманбека Бакиева). Пресс-служба генпрокуратуры поспешила опровергнуть эту информацию, разъяснив, что мечеть продолжает работать, а следствие лишь устанавливает, на какие деньги Алмазбек Атамбаев построил мечеть.

Решение построить мечеть на пять тысяч человек было принято еще в 2015 году, когда Атамбаев был президентом страны. Тогда же была заложена символическая капсула на участке, за 20 с небольшим лет до этого выделенном одной из компаний президента.

На церемонии открытия в апреле этого года Атамбаев говорил, что возводить мечеть ему "помогали друзья". Сколько стоило строительство, не сообщалось.

Арест был наложен и на компании, аффилированные с семьей Атамбаева. При этом в списке оказалось и имущество случайных людей.

Первоначально генпрокуратура арестовала несколько квартир, еще в 1996 году проданных работникам "Кыргызавтомаша", владельцем которого Атамбаев формально являлся до 2007 года. Позже арест 20 объектов недвижимости был отменен.

"Выходите, или мы вас вынесем"

Но самой обсуждаемой темой стал арест имущества и отключение оппозиционного телеканала "Апрель". Этот эпизод дал повод говорить не просто о политической борьбе, но и о наступлении на свободу слова.

Компания "Цифровые технологии", обеспечивающая цифровое вещание в Кыргызстане, прервала вещание "Апреля" и еще девяти каналов во время штурма резиденции Атамбаева 7 августа.

Image caption Отключение телеканала "Апрель" дало повод говорить о наступлении на свободу слова

Тогда оператор сослался на технический сбой, восстановив вещание восьми из девяти каналов через два дня после ареста экс-президента. Не вернулся в эфир только "Апрель".

Технически частота телеканала была доступна вещателю, но имущество телекомпании оказалось опечатано в рамках досудебного ареста вместе со зданием "Медиа-Форума", в котором располагается редакция.

Директор "Апреля" Дмитрий Ложников вспоминает, что офис приехал опечатывать спецназ. Сначала, по словам Ложникова, журналистам дали 40 минут на сбор личных вещей, но спустя пять минут передумали и велели покинуть помещение немедленно.

"Выходите отсюда, либо мы вас вынесем", - вспоминает директор канала слова одного из спецназовцев.

"Нам не показали ни одной бумажки, нас силовым методом фактически вывели отсюда", - говорит Ложников.

Правообладатель иллюстрации Апрель Image caption Сотрудников "Апреля" попросили покинуть помещение редакции немедленно

Компания попробовала обжаловать решение об аресте имущества, но проиграла. На суде представитель прокуратуры заявил, что действия правоохранительных органов были законны и логичны, "учитывая, что владелец здания арестован по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, и была информация о том, что сотрудники вывозят имущество, карты памяти и прочее".

"Показательно, что была приведена в действие такая жесткая мера пресечения, в то время как сам телеканал закон не нарушал, - говорит директор представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова. - Как я понимаю, конкретно к работе журналистов нет претензий. На этом фоне о какой свободе слова может идти речь?"

Редакция "Апреля" обратилась к зрителям за помощью, принимая помощь техникой, офисными принадлежностями и канцтоварами. Около месяца сотрудники "Апреля" выпускали отдельные сюжеты в соцсетях, а затем возобновили вещание на своем сайте.

Доступа к своей телечастоте у них до сих пор нет.

"Апрель" за "Cентябрь"?

Правообладатель иллюстрации Rufat Ergeshov Image caption Боровшегося с коррупцией президента теперь самого обвиняют в злоупотреблениях

Кыргызстан многие годы позиционировал себя как самая демократичная страна Центральной Азии. На фоне авторитарных соседей республика действительно выигрышно смотрелась в международных рейтингах по свободе слова и выбора.

К примеру, согласно рейтингу организации "Репортеры без границ" Кыргызстан за последний год поднялся на 15 позиций и занял 83-е место.

Для сравнения, Россия находится в этом списке на 149-й строчке. "Репортеры без границ" отмечали, что прогресс был связан, в первую очередь, с тем, что Атамбаев и Жээнбеков "отказались от астрономических имущественных исков к журналистам, которые их критиковали".

Вместе с тем, составители рейтинга признают, что маятник может в любой момент качнуться в обратную сторону.

По словам директора представительства Интерньюс в Кыргызстане Элины Каракуловой, августовский политический кризис показал, что в стране могут блокироваться каналы, связь и ограничиваться доступ к информации на местах.

Беспокойство по поводу закрытия "Апреля" выразил председатель по вопросам свободы СМИ ОБСЕ Арлем Дезир.

В МИД Кыргызстана ответили ОБСЕ, что суд наложил арест на имущество владельца телеканала Атамбаева, который подозревается в тяжких преступлениях, и это не имеет отношения к редакционной политике.

Но журналисты и правозащитники считают эти действия чрезмерными, указывая на то, что в прошлом, в похожей ситуации с другим каналом - НТС, была произведена опись имущества и наложен условный арест. При этом вещание не прерывалось.

Эксперты связывают давление на СМИ с предстоящими в будущем году выборами, вспоминая, что в 2017 году перед выборами президента команда Атамбаева закрыла телеканал "Сентябрь" оппозиционного кандидата Омурбека Текебаева.

"Многие сейчас говорят, что Атамбаев получил за "Сентябрь", однако на самом деле в ущербе всегда остаемся мы - общество, которое лишают альтернативного источника информации, будь то "Апрель" или любое другое СМИ", - говорит директор Института Медиа Полиси Бегайым Усенова.

Провал операции "Преемник"

Алмазбек Атамбаев находился во главе государства с 2011 по 2017 год. Он - первый киргизский президент, который добровольно покинул свой пост, поддержав в качестве своего преемника Сооранбая Жээнбекова.

Image caption Атамбаев покинул пост, поддержав в качестве преемника Сооранбая Жээнбекова

Однако вскоре Жээнбеков начал отправлять в отставку чиновников, назначенных бывших шефом. Кроме того, начались аресты: по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением были арестованы двое бывших премьеров и бывший генпрокурор.

В июне 2019 года парламент Кыргызстана лишил экс-президента неприкосновенности "за факты превышения должностных полномочий в период пребывания у власти".

Лишенный неприкосновенности Атамбаев был вызван на допрос в качестве свидетеля по расследованию дел о коррупции и незаконном обогащении при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также по делу о досрочном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева: в 2013 году Батукаев был признан смертельно больным и освобожден, после чего немедленно улетел в Россию, где с тех пор несколько раз попадал в сообщения криминальной хроники.

Атамбаев дважды отказался приезжать на допрос, опасаясь ареста. В конце концов он был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таше после двухдневного вооруженного противостояния.