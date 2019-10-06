Правообладатель иллюстрации DJ Regard Image caption Косовский диджей Regard пока не особо уверенно говорит по-английски

Песню британского исполнителя Джея Шона Ride It 2008 года вроде бы все позабыли, но тут она попала в TikTok и немедленно взлетела в топ-5 британского чарта. Как тиктокерам удается делать песни мемами и создавать либо воскрешать хиты?

В том же 2008 году сериал "Переростки" (The Inbetweeners) был на пике популярности, и попавшая в его саундтрек Ride It тогда взорвала радио и соцсети. Косовский диджей Regard сделал ее ремикс в 2019 году.

Соцсеть TikTok, где можно записывать и постить видео под готовые музыкальные треки, стала суперпопулярной по миру за последние пару лет: только в России у неё уже больше 8 миллионов пользователей.

В приложении, запущенном в сентябре 2016 года китайским стартапом ByteDance, пользователи могут создавать и размещать видео длительностью до минуты.

И надо ж было такому случиться: 20-секундный отрывок "старого-нового" трека Ride It застал тиктокеров врасплох, и так они сделали песню вновь популярной.

В конце прошлой недели ремикс косовара добрался до пятого места британского чарта.

Челлендж с #Rideit

"Он описать не может, как счастлив и доволен", - сказал Би-би-си менеджер Regard Хайриз Байрами, который заодно выступает в роли переводчика диджея.

В TikTok ремикс на Ride It стал саундтреком для 4,1 млн видео, и это число стремительно растет.

Для музыкально-визуальной соцсети характерны различные челленджи с танцами, поэтому когда по хэштегу #Rideit поднялся шквал подобных видео, лейбл диджея понял, что на свет появился мем, и поспешил его капитализировать.

Лейбл Ministry of Sound в июле подписал контракт с Regard и выпустил его версию Ride It отдельным синглом.

Только за первую неделю песню прослушали в стриминговом сервисе Spotify более миллиона раз.

"Хорошая работа"

Как сам Джей Шон оценивает успех ремикса его хита 11-летней давности? Не сюрприз: он очень рад.

"Он сказал: "Хорошая работа". Теперь они [c Regard] общаются каждый день, тепло отзываются о треках друг друга и, кажется, подружились", - рассказывает Хайриз Байрами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Изначально "Ride It" Джей Шона добралась до 11-го места в британском чарте

Что по хейтерам?

Regard совершенно не расстраивается из-за тех, кому больше нравится оригинал.

"Если им правда нравится Джей Шон, когда-нибудь они полюбят и мой ремикс", - уверен косовар.

Мало того, диджей полагает, что его трек возглавит чарт Великобритании в ближайшие недели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хит Lil Nas X Old Town Road собрал в TikTok десятки миллионов просмотров

"В TikTok каждый может стать звездой"

TikTok все больше превращается в сеть, рождающую музыкальных звезд.

Минувшим летом песня Old Town Road ранее никому не известного рэпера Lil Nas X побила рекорд в истории американских музыкальных чартов. Ее путь к славе очень похож на восхождение ремикса Ride It.

Благодаря ненавязчивому смешению кантри и трэп-битов песня, в записи которой поучаствовал звезда кантри Билли Рэй Сайрус, завоевала популярность именно в TikTok, где тысячи людей снимали себя в танце под эту песню в ковбойских сапогах и шляпах.

Косовский диджей считает, что видеосоцсеть отлично подходит для музыкантов.

"Там для всех найдется свое. В TikTok каждый может стать звездой", - резюмирует Regard.

Media playback is unsupported on your device Хайп, хейт и рэп - что такое TikTok и как в нем стать популярным?

Эту рекомендацию уже воплощают в жизнь артисты по всему миру.

Той же Билли Айлиш, чей суперхит Bad Guy гремел по планете все первое полугодие 2019-го, немало помогла вирусная популярность трека в TikTok, где фрагменты песни использовали более 390 млн раз.

В России группе RASA узнаванию ее хита "Пчеловод" немало помог тот же видеосервис, где песню более 430 тыс. раз использовали в роликах, а по хэштегу #пчела находится более 12 млн видео.

"Да, TikTok повлиял на песню положительно, но не забывайте про Youtube. Tiktok - одна из важных составляющих", - написал Русской службе Би-би-си вокалист дуэта RASA Виктор Поплеев.