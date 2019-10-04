"Невыносимые условия". Как живут деревни возле новой полосы Шереметьево

Media playback is unsupported on your device "Здесь же кругом люди": жизнь в 100 метрах от взлетной полосы

В первые дни после открытия новой, третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, самолеты с нее летали нечасто.

Всего несколько взлетов и посадок в течение дня, но и они сильно мешали местным жителям из деревни Перепечино, крайние дома которой находятся всего в нескольких десятках метров от полосы. Но теперь она заработала в полную силу.

Когда тяжелый "Боинг" садится рядом с домами, это действительно громко. Глиссада - траектория, по которой самолет садится на полосу, - в районе этих домов находится всего в нескольких десятках метров над землёй.

Image caption Самолет садится над деревней Перепечино. Через пять минут за ним сядет следующий

"Громко, когда реверс самолет включает при посадке, ну и когда на взлет идет. И когда погода - дождливо и сырость. Он [звук] просто сильнее раздается", - рассказывает житель деревни Перепечино Сергей Миронов.

Гораздо неприятнее, говорит он, служба борьбы с птицами. Раз в несколько минут в районе ВПП звучит громкий выстрел, а в перерывах между полетами слышны звуки хищных птиц, которые транслируют через громкоговорители.

"Вот она - пальба, - на этих словах Сергея Миронова со стороны полосы раздался очередной выстрел. - Они стреляют, чтобы птицы не попали [в летящий самолет]. Вон они палят - ездят по кругу и стреляют. Иногда очень хорошо стреляют, день и ночь. Я понимаю, для безопасности это хорошо, а людям не очень".

Самолёты летают и ночью, мешая людям спать. Староста деревни Дубровки Татьяна Смоленская даже отправилась вместе со своими односельчанами к руководству Шереметьево, чтобы попросить отменить ночные взлеты и посадки с третьей полосы. В руководстве аэропорта их выслушали, но после этого ночные полеты не прекратились.

"Когда они садятся и взлетают, спать невозможно. Понятно, что раз открыли полосу, надо летать, но нам-то надо жить!" - говорит она. Крайние дома Дубровок находятся буквально в паре десятков метров от забора, ограждающего полосу.

Наконец, третья проблема - сильный запах топлива, который остается после взлетевшего самолета на земле. О нем Би-би-си рассказали местные жители, и он хорошо чувствуется, если встать у торца действующей полосы аэропорта.

"Вонь стоит сумасшедшая. Мы же находимся в котловане, мы как в тазу", - рассказывает Татьяна Смоленская.

"Должны быть в истории"

О том, что деревни необходимо расселить до окончания строительства, было известно еще семь лет назад. В сентябре 2012 года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко обратился с письмом к руководителю Росавиации Александру Нерадько, министру транспорта Максиму Соколову и губернатору Московской области Сергею Шойгу.

Подобные проекты необходимо было согласовывать с Роспотребнадзором, однако с июля 2011 года его лишили этих полномочий, писала газета "Ведомости", у которой оказалась копия письма.

Image caption В последние дни самолеты стали летать намного чаще

Геннадий Онищенко в интервью Би-би-си рассказал, что с юридической точки зрения населенные пункты в санитарно-защитной зоне не могут находиться.

"Установление санитарно-защитной зоны - та юридическая точка отсчета, от которой эти господа должны были находить средства для этого [...] Пока полоса строилась, они [деревни] могли там находиться, но к моменту запуска первого самолета, вопросы уже должны были быть в истории. Строительство полосы должно было быть сопряжено с выселением", - сказал он.

Санитарно-защитную зону, в которую входят деревни, установили в апреле 2019 года. Об этом Би-би-си рассказали местные жители, а газета "Коммерсант" узнала, что зона была установлена решением главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

"Предоставление комментариев не представляется возможным"

Расселением деревень, которые оказались в санитарно-защитной зоне, занимаются Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП АГА(А).

Русская служба Би-би-си направила официальные запросы в оба ведомства, но в Росавиации ответили, что по всем вопросам надо обращаться во ФГУП АГА (А), а там комментировать ситуацию отказались.

"В связи с проведением в настоящее время работы по обеспечению документационного сопровождения мероприятий по расселению граждан с территории деревень Дубровка и Перепечино в Московской области предоставление комментариев не представляется возможным", - говорится в ответе пресс-службы ведомства.

Чиновник, который непосредственно занимается решением вопроса о расселении местных жителей, сказал Би-би-си, что с каждым из жителей этих деревень до конца октября должен быть заключен договор. Двумя другими сторонами в нем выступают Росавиация и ФГУП АГА (А).

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Полосу торжественно открыли 19 сентября

"На данный момент ведется оценка и собирается пакет документов на все строения, попавшие в санитарно-защитную зону, которую Росавиация должна расселить. Создана специальная рабочая группа, в нее вошли представители Росавиации, аэропорта "Шереметьево", сотрудники администрации городского округа Солнечногорск и старосты деревень. На встрече также присутствуют представители профильных организаций", - рассказали Би-би-си в администрации Солнечногорска. В комиссии также участвуют представители ФГУП АГА (А) и Росреестра.

Деньги на расселение местных жителей уже выделены, рассказал Би-би-си сотрудник местной администрации. Он не сказал, о какой сумме идет речь, но в разговорах с жителями фигурирует цифра в полтора миллиарда рублей.

Эта же сумма, как писала газета "Коммерсант", фигурировала в письме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) инициативной группе жителей от 13 февраля 2018 года, причем там говорилось, что эти деньги были выделены из бюджета на 2018 год.

"Дом деревянный..."

Оценка имущества уже состоялась минувшим летом, и теперь местные жители ждут, когда им объявят результаты. Многие считают, что в итоге им могут заплатить меньше настоящей стоимости имущества.

Один из жителей Перепечино сказал, что недоволен уже даже самим описанием его нового дома, построенного десять лет назад: "У меня дом деревянный, но там брёвна большие, а они пишут просто - дом деревянный. Фундамент на 60 сантиметров, они пишут просто ленточный".

"Описали, но вы понимаете, человеку успеть что-то купить... Часть денег бы давали или землю предоставили. Тогда бы люди уже туда перевезли [вещи]. А если мне теперь дадут в декабре деньги, ну или в ноябре дадут. И куда я с деньгами денусь? А скарб вывозить? У меня все, что нажито непосильным трудом, - в гараже забито. У меня тут прапрабабушка жила, прадед, бабушка, отец отсюда родом и я здесь живу, охраняю дом чтобы его не разграбили", - рассказал другой житель Перепечино Сергей Миронов.

О том, что в деревнях стали грабить дома, рассказали сразу несколько жителей. В первую очередь, говорят они, из домов пытаются выносить металлические предметы, чтобы сдать в металлолом.

Местные жители также переживают, что в результате им могут дать на выселение слишком мало времени и найти хороший вариант для переселения будет трудно.

"Что-то купить перед новым годом достаточно сложно. Предложение маленькое перед новым годом. Обычно все распродают весной. Маленькое предложение - естественно, цены взлетят. Так что мы, конечно, оказываемся в не очень выгодном положении", - говорит житель Дубровок Владимир Згус.

Большинство из тех, с кем поговорил корреспондент Би-би-си, все равно хочет побыстрее уехать из этих деревень, потому что, как сказал житель Перепечино Сергей Миронов, им "сделали невыносимые условия для жизни".