Пыточный дом в Нигерии: "Нас будили ударами палок"

Image caption Иса Ибрахим рассказывает, что его подвешивали к потолку со связанными руками - это одно из самых жестоких наказаний

Люди, спасенные на прошлой неделе из "пыточного дома" в Нигерии, постепенно начинают общаться с прессой и рассказывают, как им жилось в рабстве.

29-летний Иса Ибрахим вспоминает, что это был самый настоящий ад, его и остальных нещадно били абсолютно за все: "Если ты молился, тебя били, учился - тоже били".

В конце сентября полиция нигерийского города Кадуна, столице одноименного штата, провела облаву на дом, в котором размещалась мусульманская школа с элементами исправительного учреждения, и освободила около 500 мужчин и мальчиков.

Многие из них были закованы в цепи, у многих на теле видны следы физического насилия. Некоторые также подвергались сексуальному насилию.

Среди освобожденных есть и дети, в возрасте от пяти лет. По словам самих полицейских, все эти сотни человек содержались в условиях самого настоящего рабства.

Власти опасаются, что подобное может происходить во многих других подобных образовательных учреждениях.

По словам корреспондента Би-би-си Ишака Халида, побывавшего в Кадуне, многие семьи на севере Нигерии, населенном преимущественно мусульманами, не могут позволить себе оплату полноценного школьного обучения, а те, у кого есть некоторые средства, отдают детей в учебные заведения, где контроль со стороны системы образования почти отсутствует.

Вывеска на фронтоне "пыточного дома" (так его назвали полицейские после освобождения людей) гласит, что это Центр изучения ислама имени Ахмада бин Хамбала. Часть здания также использовалась под исправительное заведение для молодых людей с проблемным поведением.

Как выяснилось, центр не был официально зарегистрирован как образовательное учреждение, хотя брал с родителей плату за обучение.

По словам полиции города Кадуна Якубу Сабо, место, в котором так бесчеловечно обращались с людьми, не имеет ничего общего с религиозной школой.

В ходе освобождения узников были арестованы семь человек, почти все они - преподаватели школы.

Власти Нигерии пообещали провести тщательную проверку других школ по изучению Корана по всей стране, а полиция Кадуны уже приступила к проверкам в своем регионе.

Информация о злоупотреблениях в таких заведениях поступала и раньше. Известно, например, что в ряде случаев детей заставляли попрошайничать на улицах.

Тяжелое испытание Исы Ибрахима

Правообладатель иллюстрации Reuters TV Image caption Некоторые из учеников рассказали, что не выходили на улицу годами

Иса рассказывает, что приехал в школу две недели назад. Семья отправила его туда, чтобы учителя поработали над его поведением.

За день до прибытия полицейских он пытался бежать.

По словам Исы, много времени он провел на цепи, прикованный к старому генератору. Ему также назначили одно из самых жестоких наказаний под названием "таркила", когда человека со связанными руками подвешивают к потолку.

"У меня множество ран по всему телу. На мне нет живого места. Даже когда я спал, меня будили ударами палки", - вспоминает молодой человек.

Он рассказал, что силы обитателей школы быстро истощались: их морили голодом, иногда подкармливая одним лишь рисом.

Судя по всему, учреждение работало в таком режиме несколько лет. Почти все учащиеся были нигерийцами, сообщается лишь о двух гражданах Буркина-Фасо.

Цепи и ужас"дома пыток"

Исхак Халид, Би-би-си, Кадуна

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Так выглядит территория Центра изучения ислама имени Ахмада бин Хамбала

Розовое двухэтажное здание с внушительными воротами, окруженное высокой стеной с колючей проволокой, похоже на тюрьму. Внутри комнаты с маленькими окошками для вентиляции.

Повсюду валяются вещи: матрасы, ведра, одежда и книги, вероятно брошенные во время полицейского штурма.

Представитель полицейского отделения Кадуны Якубу Сабо рассказал мне, что многих узников выводили из здания прямо в кандалах, но я видел и много брошенных цепей. Ими, судя по всему, людей приковывали к массивным автомобильным колесам и генераторам, которые были в помещении.

Жители окрестных домов рассказали мне, что до сих пор не могут прийти в себя от того, что узнали и что творилось у них под боком.

Учащиеся этой школы, в отличие от распространенной практики в других центрах по изучению Корана, не ходили на улицу побираться. Их принуждали к более тяжелому труду. Многи говорят, что годами не выходили наружу.

Пытки применялись здесь в качестве дисциплинарной меры, чтобы "исправить трудный характер".

Семьи встретились со своими детьми в специальном лагере в Кадуне, куда последних доставили после освобождения.

Многие родственники говорят, что им не разрешали навещать детей.

"Если бы мы знали, что творится в этой школе, мы не отправили бы туда наших детей. Мы хотели, чтобы они стали достойными людьми, а вместо этого над ними издевались", - сокрушается Ибрахим, отец одного из освобожденных мальчиков.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Этому мальчику 15 лет. Шрамы от побоев слишком глубоки, они не пройдут никогда

По словам комиссара социальных служб и департамента развития штата Кадуна Хафсат Бабы, если насилие такого масштаба происходило в крупном городе под носом властей, то страшно представить, что творится в сельской местности.

"Мы должны взять на учет каждую такую школу. И если они нарушают распоряжения правительства, то мы проследим, чтобы они закрылись навсегда, - сказала Хафсат Баба. - Если мы обнаружим учреждение, в котором истязают детей или создают иные чудовищные условия, наподобие тех, что мы увидели, ответственные предстанут перед судом".

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари призвал исламских богословов и духовных лидеров к сотрудничеству с властями, чтобы остановить насилие, о котором, по его словам, широко известно, но на которое долгое время закрывали глаза.