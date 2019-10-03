Правообладатель иллюстрации lectoriy.mipt.ru Image caption 43-летний Ребриков возглавляет лабораторию редактирования генома Научного центра им. Кулакова

Российский биолог Денис Ребриков намерен создать генетически модифицированных детей, фактически повторив скандальный эксперимент китайского профессора Хэ Цзянькуя, объявившего в ноябре прошлого года о рождении первых в истории близняшек с отредактированной ДНК.

В отличие от своего китайского коллеги, который провел генетический эксперимент втайне от научного сообщества и по подложным документам, Ребриков охотно рассказывает о своих планах журналистам и обещает добиться разрешения на проведение опыта от комиссии по этике российского минздрава.

В июне о планах Ребрикова написал журнал Nature. А уже на следующий день там была опубликована редакционная статья с призывом остановить эксперимент российского генетика.

"Научное сообщество должно вмешаться", - уверяли авторы статьи, а чуть ниже подчеркивали: "Время не ждёт".

За прошедшие с тех пор четыре месяца Ребриков успел кардинально изменить цель запланированного эксперимента, найти и потерять его потенциальных участников, приобрести непримиримую оппозицию среди коллег из российского Медико-генетического научного центра - но обещанную заявку в минздрав пока так и не подал.

Зато российский генетик стал объектом расследования агентства Блумберг, которое пришло к выводу: окончательное решение о генетически модифицированных детях, по всей видимости, будет принимать лично президент Владимир Путин.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о планах Дениса Ребрикова, почему они вызывают такое сопротивление научного сообщества и при чем здесь Путин.

Что хочет сделать Ребриков?

43-летний Денис Ребриков - проректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова и глава лаборатории редактирования генома Научного центра им. Кулакова.

Изначально его команда пыталась решить ту же проблему, над которой работал Хэ Цзянькуй, - сделать ребенка неуязвимым к заражению ВИЧ еще на стадии зародыша, удалив часть гена CCR5, через который вирус присоединяется к клеткам.

Эксперимент удался: Ребриков и его коллеги опубликовали результаты своего успешного опыта еще до сенсационного заявления профессора Хэ о рождении близняшек Лулу и Наны. Однако до рождения ребенка эксперименты россиян не дошли.

Сам Ребриков уверял, что у него не было такой цели - иначе бы он опередил китайского коллегу и первые генетически модифицированные дети, устойчивые к ВИЧ, появились на свет в России.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хэ Цзянькуй проводил свой эксперимент тайно

"Моя команда тоже родит такого ребенка, просто мы идем к этому медленно, многократно проверяя безопасность технологии", - обещал ученый в декабре прошлого года.

В июне он дважды повторил это обещание - сначала журналу Nature, а потом и Science. Ребриков даже сообщил, что уже договорился о наборе ВИЧ-инфицированных женщин для участия в эксперименте (еще не получив разрешения комиссии по этике) - что лишь усилило шквал критики в его адрес со всего мира.

Однако буквально через несколько недель он внезапно заявил, что сменил цель эксперимента. Теперь речь идет о предотвращении наследственной глухоты, вызванной мутацией гена GJB2. Исправив эту мутацию у эмбриона, российский ученый хочет помочь двум глухим родителям завести нормально слышащего ребенка.

Дело в том, что после скандала с профессором Хэ научное сообщество утвердило строгие правила редактирования ДНК человека. Внесение генетических изменений для решения медицинской проблемы допустимо только "в отсутствие других приемлемых альтернатив".

Чтобы предотвратить передачу ребенку ВИЧ (и большинства наследственных заболеваний), можно обойтись без генной инженерии - просто отобрав здоровый эмбрион. Именно это было одним из основных пунктов критики в адрес китайского профессора.

Однако если ген GJB2 поврежден у обоих родителей, помочь им родить слышащего ребенка может только генная инженерия. Так что помешать Ребрикову провести такой эксперимент будет значительно сложнее.

Кто и зачем хочет ему помешать?

Против рождения генетически модифицированных детей выступает практически все научное сообщество - как по практическим (мы не можем предсказать долгосрочные последствия такого вмешательства), так и по этическим соображениям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Изменения, внесенные в ДНК, могут быть унаследованы всеми потомками

Именно поэтому Хэ Цзянькуй проводил свой эксперимент тайно. Когда о нем стало известно, от китайского профессора немедленно открестились коллеги по клинике и университету, сам Хэ был отстранен от работы и помещен под домашний арест, а ведущие ученые-генетики опубликовали открытое письмо, категорически осуждающее его работу.

Многие научные и медицинские организации призвали ввести международный мораторий на подобные клинические исследования и рождение детей с отредактированной ДНК.

Денис Ребриков, впрочем, тогда заявил, что завидует смелости китайского профессора и "скорее рад, что некий ученый взял на себя первую волну атаки и пробивает нам дорогу".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Профессор Хэ заявил коллегам, что гордится своей работой

Несколько месяцев спустя, когда россиянин рассказал ведущим научным журналам о своем намерении продолжить эксперименты в этой области и произвести на свет новых генетически модифицированных детей, его планы были встречены в штыки.

"Ребриков должен прислушаться к нашей озабоченности и своим критикам - и не предпринимать никаких дальнейших шагов, пока не будут оценены все существующие риски", - предостерегала биолога статья в Nature.

На весь поток критики в свой адрес и новые призывы ввести мораторий на подобные эксперименты российский ученый заявил, что "прогресс нельзя остановить словами на бумаге".

Впрочем, Ребриков пообещал предварительно получить соответствующее разрешение комиссии по этике минздрава, выразив уверенность, что "Россия - хорошая страна для подобных экспериментов: она не слишком свободна в политическом смысле, но в области науки - очень даже".

Тогда к борьбе с мятежным биологом подключились российские коллеги.

В середине сентября директор Медико-генетического научного центра Сергей Куцев объявил, что готовит обращение в министерство здравоохранение и Российскую академию наук с просьбой установить мораторий на "аморальные генетические эксперименты" с эмбрионами человека, которые он приравнял к опытам над людьми.

Как уточняет издание N+1, пока что ни Денис Ребриков, ни Сергей Куцев не публиковали никаких обращений, так что "гонка за минздрав только начинается". Изначально у Ребрикова была небольшая фора - он сумел найти семью, заинтересованную в участии в эксперименте. Однако позже женщина решила отложить рождение ребенка не неопределенный срок.

При чем тут Путин?

Тем временем агентство Блумберг попыталось понять, кто именно будет в итоге принимать решение по этому важному вопросу и насколько вероятно, что эксперименту Ребрикова дадут зеленый свет. Результаты расследования оказались неожиданными.

Как утверждает агентство, в конце июля несколько именитых ученых-генетиков провели на юге Москвы "тайную встречу", на которой якобы присутствовала Мария Воронцова - старшая дочь президента Путина.

"Догадываясь, что только Путин может принять решения о том, как регулировать в России новую технологию, способную изменить [генетический] код любой живой клетки, генетики хотели представить свои противоречивые мнения по поводу намерений Ребрикова на суд Марии Воронцовой - эндокринологу, чьи взгляды на биоэтику приобретают все больший вес", - пишет Блумберг со ссылкой на трех участников тайного собрания.

Воронцова - врач по образованию, она закончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". Но в данном случае важно скорее то, что она является совладелицей (и входит в совет директоров) компании "Номеко" - высокотехнологичного медицинского комплекса, который участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта.

Встреча за закрытыми дверями продолжалась три часа, сообщает агентство, и оставила у сторонников Ребрикова ощущение, что Воронцова готова их поддержать.

Она якобы не сказала ни "да", ни "нет", но согласилась с тем, что остановить научный прогресс невозможно, а такой серьезный вопрос, как редактирование ДНК человека, нельзя отдавать на откуп частникам - этим должны заниматься государственные предприятия под максимальным контролем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генетическое программирование детей несет огромные риски - как для самих эмбрионов, так и для общества

Блумберг попытался получить подтверждение этой информации, но запросы агентства во все возможные инстанции остались без ответа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что редактирование ДНК - "не президентский вопрос". И лишь глава российского минздрава Вероника Скворцова в ответ на вопрос, получит ли Ребриков разрешение на проведение своего эксперимента, пообещала, что "с этим очень сложным вопросом будет разбираться комиссия по этике".

Один из собеседников агентства, присутствовавший на встрече с Воронцовой, выразил уверенность: технология редактирования ДНК открывает такие широкие потенциальные возможности, что окончательное решение по этому вопросу, безусловно, будет принимать лично Владимир Путин.

Ведь еще в 2017 году российский президент говорил, что возможность "создавать человека с заданными характеристиками" появится уже в ближайшее время, и "это может страшнее ядерной бомбы".